إيمانويل بيتي: هذا أكبر أخطاء إيمري في السوق الشتوي

بطل العالم 1998 يتحدث عن فريقه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى إيمانويل بيتي نجم آرسنال السابق دهشته من عدم تحرك النادي لدعم خط دفاعه خلال سوق الانتقالات الشتوي، معتبرًا أن ذلك أكبر أخطاء المدرب أوناي إيمري في يناير.

ويُحقق آرسنال أرقامًا دفاعية سيئة للغاية هذا الموسم، إذ هو الأكثر قبولًا للأهداف بين الفرق الستة الكبيرة، برصيد 36 هدفًا، والأسوأ أنه الفريق الوحيد في البطولة الذي لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه خارج ملعبه بعد.

بيتي تحدث عن تلك الأزمة قائلًا "آرسنال لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية دفاعيًا هذا الموسم، لذا اندهشت من عدم توقيعهم مع مدافع في يناير، لكن مشاكلهم لن تحل بالتعاقد مع لاعب أو اثنين. حين أنظر لمانشستر سيتي وليفربول أراهما يلعبان بنفس الأسلوب داخل وخارج ملعبهما، آرسنال لا يفعل هذا".

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"تلك المشكلة لا تتعلق بالأمور الذهنية أو الروح القتالية باعتقادي، لأن الفريق أظهر على ملعبه أمام توتنهام وتشيلسي ما هو قادر عليه، بعدها نراهم يخسرون أمام ساوثامبتون ووست هام قبل السقوط أمام ليفربول في آنفيلد، وأنا أسأل .. لم هذا؟".

أتم بطل العالم مع فرنسا 1998 "من الواضح أن الدفاع هو المشكلة. أفضل الفرق تستطيع اختراق دفاعهم بسهولة كبيرة، وانا واثق تمامًا أن إيمري لا يُصدق نفسه حين يقول أنه سعيد بدفاعه ولا يحتاج لاعبين جدد في المراكز الدفاعية".