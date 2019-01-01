الدوري الإنجليزي الممتاز

سيبايوس: لم أرَ فريقاً مثل ليفربول

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Getty Images
اللاعب الإسباني يشيد بخصمه في أنفيلد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى داني سيبايوس لاعب وسط آرسنال المعار من ريال مدريد إعجابه بطريقة لعب ليفربول رغم عدم رضاه عن التجربة التي حظى بها الجانرز في أنفيلد.

وقال سيبايوس لصحيفة جارديان الإنجليزية:"لم أرَ أبداً شيئاَ يشبه ما رأيته في أنفيلد".

وأضاف:"لم أرَ فريق يلعب بشكل أفضل، أو يضغط مثلهم، إلى جانب حمل الجماهير لهم طوال الوقت".

وأوضح:"إنهم يأخذون منك الهواء، تجد نفسك تقضي وقتاً طويلاً في الدفاع وحين تريد فعل شيء بالكرة، أو حين تريد التنفس، يعودون من جديد ويسترجعونها".

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يذكر أن آرسنال خسر أمام ليفربول 3-1 في أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج، في مباراة بدأها سيبايوس بصفة أساسية.

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