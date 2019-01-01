سيبايوس: لم أرَ فريقاً مثل ليفربول
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أبدى داني سيبايوس لاعب وسط آرسنال المعار من ريال مدريد إعجابه بطريقة لعب ليفربول رغم عدم رضاه عن التجربة التي حظى بها الجانرز في أنفيلد.
وقال سيبايوس لصحيفة جارديان الإنجليزية:"لم أرَ أبداً شيئاَ يشبه ما رأيته في أنفيلد".
وأضاف:"لم أرَ فريق يلعب بشكل أفضل، أو يضغط مثلهم، إلى جانب حمل الجماهير لهم طوال الوقت".
وأوضح:"إنهم يأخذون منك الهواء، تجد نفسك تقضي وقتاً طويلاً في الدفاع وحين تريد فعل شيء بالكرة، أو حين تريد التنفس، يعودون من جديد ويسترجعونها".
يذكر أن آرسنال خسر أمام ليفربول 3-1 في أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج، في مباراة بدأها سيبايوس بصفة أساسية.