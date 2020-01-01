آرسنال الأكثر شعبية .. خسائر فادحة لقميص ليفربول هذا الموسم

الريدز في المركز الثالث من بين قمصان الدوري الإنجليزي

خسائر فادحة، تكبدها نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما خسر مركزه الأول للقميص الأعلى شعبية في إنجلترا، لصالح نظيره آرسنال.

قميص ليفربول كان الأعلى شعبية من بين فرق البريميرليج الموسم الماضي، وكذلك في موسم 2018/2019 بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأما هذا الموسم، فالوضع اختلف تماماً، بعدما جاء الريدز في المركز الثالث خلف آرسنال وجاره اللندني تشيلسي.

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ويأتي ذلك بعدما زادت الطلبات على قميص آرسنال، وكذلك البلوز حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 84% لطلب القميص الأول للفريق.

وأما بالنسبة لليفربول فانخفض الطلب على القميص الأول بنسبة 12% عن العام الماضي، و30% لقميص حارس المرمى.

وتأتي الأنباء الجيدة بارتفاع مبيعات القميص الثاني للريدز بنسبة 34% عن العام الماضي، حيث يعتبر الأكثر مبيعاً من نوعه في إنجلترا.

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ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع "LoveTheSales" فإن الجماهير الإنجليزية أنفقت ما يقرب من 23.9 مليون جنيه استرليني على قمصان فرق البريميرليج الموسم الماضي.

ومع انخفاض الطلب على القمصان خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وصلت الخسائر إلى 15 مليون استرليني، في ضربة جديدة تزامناً مع الخسائر التي تعاني منها الأندية بسبب فيروس كورونا.