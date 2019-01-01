آرثر يفضل البرازيل على برشلونة

آرثر يرفض نصائح إدارة برشلونة بسبب رغبته في المشاركة مه منتخب البرازيل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض نجم وسط برشلونة أرثر ميلو طلب ناديه بالبقاء في كتالونيا أثناء فترة التوقف الدولي وعدم الانضمام إلى المنتخب البرازيلي من أجل الراحة.

وستلعب البرازيل المواجهة الودية الأولى خلال فترة التوقف الدولي الحالية أمام المنتخب السنغالي في العاشر من أكتوبر الحالي، أي الخميس المقبل.

وانضم أرثر لقائمة المنتخب البرازيلي ورفض الخضوع لفترة راحة، الأمر الذي طلبته منه إدارة الفريق الكتالوني ومدربه إرنيستو فالفيردي.

وبخصوص ذلك، قال النجم البرازيلي إنه يتفهم تمامًا موقف برشلونة الذي يحتاجه في المباريات المقبلة بجاهزية تامة، ولكن اللعب بقميص منتخب السامبا يعد شرف له حسب رأيه.

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وأضاف: "بالطبع لا يستطيع اللاعب الحفاظ على لياقته حينما لا يحصل على الراحة، هذا ما يريده برشلونة، ولكنني أعطي كل ما لدي للمنتخب"

وتابع: "اللعب بقميص منتخب بلادي في مباريات رسمية أو ودية أمر أحبه كثيرًا، يزيدني فخرًا ويخلق لي الكثير من التحديات نظرًا لكونه أحد أحلامي التي لازمتني منذ الطفولة"

يذكر أن أرثر قد لعب دورًا كبيرًا مع برشلونة خلال المباريات الأخيرة التي استعاد بها توازنه بعد الانطلاقة السيئة التي قدمها في الدوري الإسباني.