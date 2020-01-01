آرثر يتجاهل برشلونة ويُفضل البقاء في البرازيل

آرثر قرر البقاء بالبرازيل عقب علمه برغبة إدارة برشلونة في عدم بقاءه مع الفريق

كشفت مصادر خاصة لجول عن رفض اللاعب آرثر ميلو العودة إلى ناديه برشلونة مفضلًا البقاء في البرازيل خلال الفترة الحالية.

وبحسب مصادر "جول" فأن آرثر قرر البقاء بالبرازيل عقب علمه برغبة إدارة برشلونة في عدم بقاءه مع الفريق.

وكان المدير الفني كيكي سيتين قد منح لاعبيه استراحة، بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني واستغل آرثر البالغ من العمر 23 عامًا الفرصة للعودة إلى وطنه البرازيل.

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وأبلغت إدارة النادي اللاعب بالعودة للخضوع لاختبارات لكوفيد 19 هذا الأسبوع، كذلك ليبدأ الاستعدادات للمباراة الثانية بدوري أبطال أوروبا، وبالتحديد دور الـ16 أمام نابولي في 8 أغسطس.

وسينضم اللاعب البرازيلي الدولي إلى يوفنتوس هذا الصيف، لكن عقده مع برشلونة سيستمر حتى تنتهي حملة دوري أبطال أوروبا، مما يعني أن عدم عودته اختراق لاتفاقه مع الإدارة.

وبالفعل حذر برشلونة آرثر من أنه سينتهك عقده وسيواجه غرامات بسبب سلوكه، لكن للاعب تجاهل هذا التهديد وقرر البقاء في البرازيل.

يُذكر أن آرثر كان قد انتقل إلى كامب نو من نادي جريميو في صفقة بقيمة 40 مليون يورو في 2018، وقد شارك في 72 مباراة في جميع المسابقات، منها 28 مباراة في 2019-20.