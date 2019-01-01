الدوري الإيطالي الدرجة الأولى - سيري آ

آدم وناس يقترب من كالياري

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آدم وناس وبيليجريني يقتربان من الالتحاق بناينجولان في كالياري

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن كالياري اقترب من التعاقد مع كل من آدم وناس ولوكا بيليجريني خلال الساعات القادمة.

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وكان كالياري قد دخل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، وخاصة بعدما تعاقد مع النجم البلجيكي رادجا ناينجولان على سبيل الإعارة لمدة عام قادمًا من إنتر.

وحسب كالتشيو ميركاتو ولاجازيتا ديلو سبورت، فإن كالياري بات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع الثنائي لوكا بيليجيريني وآدم وناس.

وانتقل بيليجريني إلى يوفنتوس قادمًا من روما منذ أسابيع قليلة في صفقة تبادلية انتقل على إثرها سبيناتزولا إلى ذئاب العاصمة الإيطالية.

بينما قدم وناس بطولة قوية مع منتخب بلاده الجزائر في كأس الأمم الأفريقية التي توج بها محاربو الصحراء الشهر الماضي في مصر.

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يذكر أن آدم وناس كان قد لعب مع نابولي دورًا كبيرًا كبديل في الموسم الماضي، حيث كان أهم الأوراق الرابحة بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي.

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