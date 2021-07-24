آدم كارابك: موهبة التشيك الذي يسير على خطى روسيتسكي

أثبت اللاعب صاحب 18 عامًا وجوده في الفريق الأول مع سبارتا براج بعد أن أصبح ثالث من يسجل في تاريخ الدوري التشيكي

على الرغم من أنها قد تكون مفاجأة للبعض، إلا أن وصول التشيك إلى ربع نهائي يورو 2020، لم يكن بمثابة صدمة لمن تابع تطور كرة القدم في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

بعد فترة من التراجع خلال العقد الأول من القرن الـ 21 للتشيك، يجلب جيل جديد من اللاعبين الأمل في عودة أيام المجد إلى أنصار منتخب بلادهم.

وأظهر أداء ثنائي وست هام الإنجليزي، توماتس سوتشيك وفلاديمير كوفال، أن هناك مواهب في التشيك تستطيع التألق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بالإضافة إلى مستوى سبارتا براج في المنافسات الأوروبية تشير إلى أن هناك وفدًا جديدًا من التشيك سيتألق في الملاعب الأوروبية قريبًا.

وفي تلك الفترة ظهر آدم هلوزيك، مع سبارتا براج، واحد من أفضل المهاجمين الشباب في أوروبا، وانضم للمنتخب في يورو 2020 وهو في سن الـ 18 عامًا، بعد تصدره قائمة هدافي الدوري التشيكي وتسجيله 15 هدفًا في 19 مباراة فقط.

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ومع هذا فإن هلوزيك ليس الموهبة الوحيدة في سبارتا براج الذي يتوقع له الكثير أن يكون ضمن قادة المنتخب خلال السنوات المقبلة، بل هناك زميله آدم كارابك.

كارابك صاحب الـ 18 عامًا، بدايته كانت في يوليو الماضي، بعد أن أثبت نفسه مع فريقه، ويعتقد الكثيرون أنه سيكون أفضل لاعب في وسط التشيك منذ توماش روسيتسكي.

وبالرغم من طول قامته ونحف جسده، ولكن قراءته للملعب والمباريات، وقدرته على التمرير، أكدت أنه يشكل تهديدًا حقيقيًا للمنافسين، الذين يسعون للتعاقد معه وعلى رأسهم مارسيليا الفرنسي.

وبدأت مسيرته كارابك مع كرة القدم منذ نعومة أظافره، إذ انضم لفريق بوهيميانز 1905 وهو في الثالثة من عمره فقط، وعلم فريق بوهيميانز أن لديهم موهبة حقيقية في أيديهم، ولم يكن الأمر غريبًا عندما تحرك سبارتا براج للتعاقد مع اللاعب وهو في الثانية عشر من عمره.

وانضم اللاعب إلى سباراتا على سبيل الإعارة قبل أن ينضم بشكل دائم وهو في الخامسة عشر، ليشارك بعدها مع فرق أعلى من فئته العمرية.

وقال عنه بيتر هافليتشك مدربه وهو مع فريق تحت 17 عامًا في تصريحات خاصة لموقع جول: "وصلت إلى الفريق في منتصف الموسم، وكان آدم أصغر من باقي الفريق بعام، ولكنه كان يلعب بشكل متقطع".

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وأضاف: "وبعد مباراتين كنا نلعب أمام فريق أوسترافا، وكنا متأخرين بهدفين لهدف في الشوط الأول، وبين الشوطين قرر إشراكه وانتهت المباراة لصالحنا بخمسة أهداف لهدفين، لقد لعب مباراة غير عادية، حينها علمت أنه سيكون لاعبًا أساسيًا في فريقي".

وتميز اللاعب الشاب بترك انطباع أولي قوي لكل من يراه طيلة حياته المهنية القصيرة حتى الآن.

وقال عنه دانييلي دي نابولي كشاف سباراتا براج: "المرة الأولى التي رأيته يلعب فيها كانت في أغسطس 2017 مع بوهيميانز، أثار إعجابي كان أفضل لاعب في المباراة، وقررت العودة لمشاهدته بعد بضعة أسابيع، كان يرتدي حينها شارة قيادة فريقه وكان العقل المدرب لفريقه".

وتابع: "وفي 7 أكتوبر تأكدت من موهبته أمام كرالوف، وكتبت للفريق يجب أن نتعاقد معه على الفور، لم يكن لدي أي شك حول موهبته".

واستمر تطور وتحسن كارابك على قد وساق، حتى تم اختياره أفضل لاعب في بطولة كأس أوروبا الوسطى والشرقية، وهي بطولة تقام تحت 19 عامًا، ومن هنا تمت دعوته للتدرب مع الفريق الأول في سبارتا براج، قبل أن يشارك لأول مرة في فبراير لعام 2020 مع الفريق الأول أمام سيجما أولوموتس.

وبعد فترة التوقف لانتشار جائحة كورونا، انتظر اللاعب الشاب ثلاثة أظهر كي يظهر مرة ثانية مع الفريق الأول، ولكن الأمر كان يستحق الانتظار عندما سجل في شباك كارفينا وكان عمره حينها 16 عامًا و335 يومًا، ليصبح ثالث أصغر لاعب يسجل في الدوري التشيكي.

وتحدث مدرب منتخب التشيك تحت 15 عامًا جيري فورليكي عن اللاعب وقال: "طالما أذهلتني قدراته في المواقف الصعبة، فضلًا عن سهولة لعبه في الثلث الأخير من الملعب، إنه يعرف متى وكيف يلعب مع زملائه في الفريق، ودائمًا ما يتخذ القرار الصحيح عندما تكون الكرة بين قدميه، ويختار إما تمريرها إلى زميل أو تسديدها على المرمى".

وبالرغم من أنه يلعب بالقدم اليسرى، إلا أن قدمه اليمنى أيضًا تصيب المدافعين بالرعب خاصة عندما يلعب في مركزه المفضل مركز رقم 10 في الملعب.

وإن سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن خطوة كارابك التالية هي، أن يحجز لنفسه مقعدًا أساسيًا مع سبارتا براج، ويشارك هلوزيك في المنتخب الوطني، قبل أن ينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى.