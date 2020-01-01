آخر أبطال الدوري في ليفربول: مانشستر يونايتد هو من يعيش على الماضي الآن!

هل تبدلت الأدوار بين مانشستر يونايتد وليفربول؟ آخر المتوجين بالبريميرليج مع الريدز يجيب

اعترف جون بارنز نجم ليفربول السابق أن لاعبي مانشستر يونايتد هم من يعيشون على الماضي الآن كما فعل ليفربول في فترات سابقة.

ويعيش مانشستر يونايتد حالة من التخبط منذ موسم 2013 والذي كان آخر مواسم الحقبة التاريخية للسير أليكس فيرجسون وبداية عهد جديد.

وحول ذلك، وفي الوقت الذي يبدو فيه ليفربول قريبًا من التتويج بالبريميرليج لأول مرة منذ 30 عامًا، قال بارنز إن مانشستر يونايتد يعيشون على الأطلال.

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وأضاف: "أرى تشابهًا كبيرًا بين مانشستر يونايتد وليفربول ، تشابهًا كبيرًا وسأخبرك بأي طريقة، تلك التي تجعلهم مطالبين دائمًا بالأفضل حتى في أفضل أحوالهم"

وتابع: "في الطريق عندما ذهبت إلى ليفربول ولعبت مع الفريق لأول مرة كانوا فريقًا ناجحًا قبل أن أكون هناك وكانت مطالب الفوز والضغط من أجل الفوز أهم شيء على الإطلاق"

وأردف: "ثم فجأة جاء مانشستر يونايتد ليقلب الأمور في أوائل التسعينات ويبسط سيطرته على كرة القدم الإنجليزية، في هذه اللحظة تبدلت الأحوال"

وأكمل: "عندما تراجعنا على مستوى جدول الترتيب لم نفقد البطولة وإحساسها، كنا نشعر وكأننا ما زلنا نحصل على المجد، هذا الشعور بأننا عظماء، وأننا أفضل من أي شخص آخر لأننا نلعب في ليفربول"

وأكد: "في الوقت الحالي استعاد ليفربول القدرة على المنافسة وتراجع مانشستر يونايتد وأصبح لاعبوه هم من يعيشون على الماضي"

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يذكر أن ليفربول يحتاج إلى 4 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه منذ 1990، والذي توج به بارنز حينها.