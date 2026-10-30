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Cole Palmer Bruno Fernandes Chelsea Manchester United 2025-26Getty/GOAL
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري المغربي الممتاز
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
مصر
إنجلترا
المغرب

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 "31-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

التعاون - الاتفاق

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

ثمانية 3

راشد الدوسري

الفيحاء - الفيصلي

17:55 السعودية، 18:55 الإمارات

ثمانية 2

سليمان الشريف

الهلال - الفتح

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

ثمانية 1

سعد يحيى

فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

تشيلسي - مانشستر يونايتد

15:30 السعودية، 16:30 الإمارات

beIN SPORTS 1

عامر الخوذيري

بورنموث - ليدز يونايتد

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

عبدالله الغامدي

برينتفورد - نوتنجهام فورست

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

باسم الزير

كوفنتري سيتي - سندرلاند

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

محمد المبروكي

هال سيتي - إيبسويتش تاون

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

محمد بركات

مانشستر سيتي - برايتون

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

عصام الشوالي

توتنهام - كريستال بالاس

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

beIN SPORTS 1

علي محمد علي

أستون فيلا - فولهام

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ليفانتي - أتلتيكو مدريد

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN SPORTS 8

جواد بدة

رايو فاييكانو - سيلتا فيجو

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

beIN XTRA 1

علي محمد علي

ريال بيتيس - ملقا

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

beIN SPORTS 2

نوفل باشي

برشلونة - ديبورتيفو ألافيس

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 9

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

بولونيا - مونزا

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

stc tv

أودينيزي - روما

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

stc tv

ميلان - إنتر

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

stc tv

فارس عوض

الدوري الفرنسي - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

تروا - لومان

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

beIN SPORTS 4

عانر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 8

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

أوجسبورج - فرايبورج

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

باير ليفركوزن - شتوتجارت

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

بوروسيا مونشنجلادباخ - بادربورن

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

شالكه - لايبزيج

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

MBC شاهد رياضة

فيردر بريمن - هوفنهايم

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات

بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

أحمد النفيسة
محمد حسين

MBC ACTION

الدوري المغربي - الجولة 6

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

أمل تزنيت - الكوكب المراكشي

17:00 المغرب، 19:00 السعودية

المغربية الرياضية

الوداد - المغرب التطواني

19:00 المغرب، 21:00 السعودية

المغربية الرياضية

الفتح الرباطي - حسنية أغادير

21:00 المغرب، 23:00 السعودية

المغربية الرياضية

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