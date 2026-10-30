جدول مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 "31-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق التعاون - الاتفاق 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات ثمانية 3 راشد الدوسري الفيحاء - الفيصلي 17:55 السعودية، 18:55 الإمارات ثمانية 2 سليمان الشريف الهلال - الفتح 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 سعد يحيى فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تشيلسي - مانشستر يونايتد 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري بورنموث - ليدز يونايتد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 4 عبدالله الغامدي برينتفورد - نوتنجهام فورست 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 2 باسم الزير كوفنتري سيتي - سندرلاند 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد المبروكي هال سيتي - إيبسويتش تاون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات مانشستر سيتي - برايتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي توتنهام - كريستال بالاس 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي أستون فيلا - فولهام 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفانتي - أتلتيكو مدريد 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 8 جواد بدة رايو فاييكانو - سيلتا فيجو 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN XTRA 1 علي محمد علي ريال بيتيس - ملقا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 2 نوفل باشي برشلونة - ديبورتيفو ألافيس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بولونيا - مونزا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv أودينيزي - روما 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv ميلان - إنتر 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv فارس عوض

الدوري الفرنسي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تروا - لومان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 عانر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوجسبورج - فرايبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة باير ليفركوزن - شتوتجارت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة بوروسيا مونشنجلادباخ - بادربورن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة شالكه - لايبزيج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة MBC شاهد رياضة فيردر بريمن - هوفنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC شاهد رياضة أحمد النفيسة

محمد حسين MBC ACTION

الدوري المغربي - الجولة 6