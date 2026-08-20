مع انتهاء السؤال، يتوقف فرانك لامبارد لنصف ثانية ويبتسم. يقول: «هذا سؤال جيد»، لأنه سؤال فكّر فيه كثيرًا في الآونة الأخيرة. بات كوفنتري سيتي الآن على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بما يعيد لامبارد إلى دوري الأضواء كمدرب. وهذا يترك أمامه الكثير ليستعد له، ووقتًا كافيًا بالكاد للتأمل في المسار غير المتوقع الذي أوصله إلى هنا.

كيف انتهى بلاعب ارتبط اسمه بعظمة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى قيادة نادٍ عائد إلى دوري الأضواء بعد غياب 25 عامًا؟ الإجابة، في نهاية المطاف، تتعلق بالدروس. لقد تعلم لامبارد وكوفنتري الكثير من رحلتيهما كلٌّ على حدة، وكلاهما يدرك أن هناك المزيد في الانتظار مع بدء فصلهما التالي معًا.

عودة كوفنتري سيتي طال انتظارها. أما عودة لامبارد فليس بالقدر نفسه. ومع ذلك، مرت ثلاثة أعوام منذ فترته الكارثية التي امتدت 11 مباراة كمدرب مؤقت لتشيلسي. لقد تغيّر الكثير خلال تلك الأعوام الثلاثة، وإجابة لامبارد عن السؤال هي أنه تغيّر هو الآخر.

إذًا، ما المختلف الآن؟

يقول لامبارد مبتسمًا لـGOAL: «أشياء كثيرة. لقد دخلتُ وظائف صعبة مع توقعات وضغوط كبيرة للغاية، وأشعر على الأرجح أن أبرز تطور لدي شخصيًا كان فقط في كيفية التعامل مع كل تلك الأمور، وأن أكون أكثر توازنًا بشأنها.

«عليك أن تكون مستعدًا لذلك. في الأوقات الصعبة بعد الهزيمة، عليك أن تكون الشخص الذي يحافظ على هدوئه. وعندما نفوز، وقد كنا نفوز كثيرًا العام الماضي، فأنا الشخص الأقل حماسًا، بطريقة ما، حتى أواصل أداء عملي بالشكل الصحيح».

لقد علّمت الخبرة لامبارد ألا ينجرف مع تلك التقلبات العاطفية بهذه الحدة.

«ربما أصبحت أفضل في فعل ذلك مما كنت عليه قبل سبع سنوات، لأنه عندما تكون مدربًا شابًا، يبدو كل انتصار مذهلًا وكل هزيمة وكأنها نهاية العالم. أعتقد أنه إذا تمكنت من ضبط هذا الجانب، فإنك تبث شعورًا جيدًا بالهدوء لدى اللاعبين، ويثقون أنك المدرب وأنك ممسك بزمام الأمور، وأنك أول من يستطيع تحمّل تلك الأشياء».

سيكون على لامبارد أن يتحمل الكثير هذا الموسم. التاريخ لا يرحم الأندية الصاعدة. على مدار آخر 10 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، هبط 16 من أصل 30 ناديًا مباشرة. وفي مرتين خلال المواسم الثلاثة الماضية، هبطت الفرق الثلاثة الصاعدة جميعها من المحاولة الأولى.

يدرك لامبارد مدى قسوة هذا التحول. ففي جزء كبير من مسيرته كلاعب، كان على الجانب الآخر، ضمن الفريق المرشح الذي كان يُتوقع منه معاقبة الفرق التي ما زالت تحاول إيجاد موطئ قدم لها في دوري الأضواء.

فكيف يبدو الأمر الآن وهو على هذا الجانب؟ كيف يكون الشعور عندما تكون الطرف الأضعف؟ وكيف يتعامل أحد أعظم الفائزين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز مع موسم ستكون فيه الانتصارات أصعب منالًا؟

يقول: «أنتم تتحدثون عن القصص. قصص الطرف الأضعف تكون دائمًا قصصًا رائعة. أعتقد أن قصص فرق حديثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كثير من الفرق تصعد ثم تعود وتهبط ثم تحاول مرة أخرى.

«لا نملك الكثير من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد دخلنا هذا الجانب ونحن نفتقر قليلًا إلى الخبرة فيه، لذا إذا تمكنا من إظهار ما لدينا والإيمان بأنفسنا واللعب بالمستوى الذي أعتقد أنا ونحن أننا قادرون عليه، فأعتقد أننا يمكن أن نكون قصة رائعة فقط من خلال خوض هذا التحدي بقدر كبير من الإيمان».

وكلما طالت مدة لامبارد في كوفنتري، ازداد تقديره لثقل تلك القصة.

«لقد تعلمت الكثير عن كوفنتري وحجم النادي وقاعدة جماهيره وقصة الغياب 25 عامًا عن الدوري. لقد أضاف ذلك، نوعًا ما، إلى قوة القصة التي كانت عليه».

قلة كانت تتخيل التقاء قصة لامبارد مع قصة كوفنتري. وعندما حدث ذلك، سار الأمر على أفضل نحو كان يمكن لأي من الطرفين أن يتصوره. ففي كوفنتري، وجد لامبارد ناديًا مستعدًا لأن يتيح له البناء على الدروس التي تعلمها من محطاته السابقة، والأهم من ذلك أن يبني شيئًا أفضل. وفي لامبارد، وجد كوفنتري مدربًا يملك الهيبة والقدرة على إيصال النادي إلى مكان لم يبلغه منذ عقدين ونصف. ولو انتهت القصة بالصعود، لكانت نهاية من أسعد النهايات.

لكن القصة بدأت للتو. الصعود أغلق فصلًا، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز غيّر فورًا شروط التحدي. ومن بعض الجوانب، كان لامبارد وكوفنتري يستعدان لهذه الرحلة، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد ما يمكنه إعداد أي فريق لتحديات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقول لامبارد مبتسمًا: «بدا الأمر سرياليًا قليلًا عندما صعدنا، والآن يبدو واقعيًا جدًا».