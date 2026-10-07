وصل ميسي إلى كأس العالم 2026 بعدما حاكى مارادونا بكل الطرق الممكنة تقريبًا، بل وتفوّق عليه في بعضها أيضًا. غير أن هناك أمرًا واحدًا لم يحقّقه، وهو قيادة الأرجنتين إلى الفوز على الغريم القديم إنجلترا.
وفي مساء الخامس عشر من يوليو، حقّق ذلك الهدف الوحيد المتبقي، وبطريقة مثيرة إلى حدٍ لا يُصدَّق.
فمع تبقّي خمس دقائق فقط من الوقت الأصلي، كانت الأرجنتين متأخرة بهدف أمام منتخب إنجليزي يزداد تحفّظًا. وكان حامل اللقب يجد صعوبة في إيجاد ثغرة في الدفاع المكتظّ للخصم، وحتى عندما نجح في ذلك، تصدّت القوائم لمحاولاته. لكن الأرجنتين فاجأت بعد ذلك فريق توماس توخيل بركنية قصيرة سمحت لميسي بجذب المدافعين نحوه، ما أتاح الوقت والمساحة الكافيين لإنزو فيرنانديز كي يعادل النتيجة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مباشرة.
ولم يؤدِّ هدف التعادل إلا إلى تراجع إنجلترا أكثر نحو ثلثها الدفاعي، لكن ميسي تمكّن رغم ذلك من العثور على لاوتارو مارتينيز داخل منطقة المرمى الممتلئة بمدافعين فارعي الطول، عبر عرضية بالغة الدقّة، فحوّلها المهاجم برأسه ليقود أرجنتين عادية المستوى إلى النهائي.
وبشكل لا يُصدَّق، أثبت ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، أنه كان العلامة الفارقة بين منتخبين في نصف نهائي كأس العالم. وقال ميكا ريتشاردز معلّقًا ضمن تغطية الـBBC: «كنا نظن أنه قد يكون جود بيلينجهام أو [هاري] كين، لكن لهذا السبب هو الملك، الأعظم على مرّ العصور. إنه أمر مذهل ما يستطيع فعله».
وبعدها علم ليو أن والده كان مريضًا بشدة في الأرجنتين، وتوفي بعد فترة قصيرة من خسارة النهائي أمام إسبانيا.
وكتب ميسي في رسالة مفتوحة إلى خورخي:«في كل مرة كانت تنتهي فيها مباراة، كنت أنتظر رسالتك وأفتقدها. حينها أدركت أن الوضع كان سيئًا للغاية. ومع ذلك، ظللت أفكّر في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، لأمنحك الوقت ولكي تتمكّن من مشاهدة مباراة. أردت أن أفوز بها لأحضر [الكأس] إليك وأريك كأسًا جديدة. لم أستطع، لم تعد ساقاي قادرتين على المضيّ أبعد. هذه المرة حاولت أن أسير عكس رغبة جسدي، لكنني لم أستطع».