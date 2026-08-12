كواليس مثيرة من وئائقي مورينيو .. واقعة تجسس وهجوم على "الضعيف" جوارديولا وتودد كاسياس للاعبي برشلونة

كانت المغامرة الأولى لمورينيو في العاصمة الإسبانية ناجحة من نواحٍ عديدة: فقد أعاد تحويل ريال مدريد إلى فريق شديد التنافسية لم يكتفِ بمنافسة برشلونة «الفائز بكل شيء» بقيادة بيب جوارديولا وجهاً لوجه فحسب، بل وأطاح به أيضاً، حيث قاد الفريق للفوز على غريمه اللدود في نهائي كأس الملك في موسمه الأول، قبل أن يحصد لقب الدوري الإسباني في موسم 2011-2012 برصيد قياسي بلغ 100 نقطة.

ومع ذلك، فشل في قيادة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يكن أمام النادي خيار سوى الاستغناء عن مورينيو بعد موسم مخيب للآمال للغاية وخالٍ من الألقاب في 2012-13، والذي بدا خلاله أنه فقد السيطرة على غرفة الملابس بسبب طريقة تعامله مع إيكر كاسياس.

وقد تم إبعاد الحارس الأسطوري، الذي خاض 752 مباراة على مدار 25 عامًا في البرنابيو، إلى مقاعد البدلاء وسط تقارير تفيد بأن مورينيو كان غاضبًا من علاقته بزملائه في المنتخب الإسباني الذين يلعبون في صفوف برشلونة.

يقول كاسياس في الفيلم الوثائقي: «كانت العلاقة بيني وبين جوزيه باردة جدًّا. في تلك السنوات، أعتقد حقًّا أن الأمر وصل إلى حدٍّ معين، حتى انقطع الحبل في النهاية».

وواصل سامي خضيرة، لاعب خط وسط ريال مدريد السابق، زعمه بأن هذا الخلاف أدى إلى تحويل أكبر نجوم الفريق ضد مورينيو، مضيفًا: «كانت غرفة الملابس كابوسًا، بصراحة. بعد ذلك، انقطعت العلاقة بين جوزيه والعديد والعديد من اللاعبين — مثل كريستيانو [رونالدو] واللاعبين الإسبان، كاسياس وسيرخيو راموس. وكان هؤلاء اللاعبون مهمين للغاية، للغاية بالنسبة للأجواء السائدة في الفريق».

ومع ذلك، لا يشعر مورينيو بأي ندم على الطريقة التي تعامل بها مع الموقف، ويرى أن موقف كاسياس كان دليلاً واضحاً على شعور الاستحقاق السائد في الفريق. وقال: «في المرات الثلاث الأولى التي تحدثت فيها مع كاسياس، قائد الفريق، كان أول ما قاله لي: "أريد أن أطلب المزيد من الإجازات للاعبي المنتخب الوطني"». "وفي المرة الثانية التي تحدث فيها معي قال: «أود أن أطلب منك تأخير مواعيد التدريبات بساعة واحدة، لأن حركة المرور في مدريد تكون مزدحمة جدًا في الوقت الذي تريد فيه إجراء التدريبات».

أما في المرة الثالثة التي جاء فيها للتحدث معي، فقال: «لا نريد الذهاب إلى [الفندق]. نفضل أن نلتقي يوم المباراة فقط ونذهب مباشرة إلى الملعب للعب". وفي غضون فترة قصيرة، أدركت أنهم مدللون".

وعندما سُئل مورينيو عن تودد كاسياس للاعبي برشلونة، أجاب بأسلوبه المباشر المعهود: «هناك أمور لا أقبلها ولن أقبلها أبدًا، وعندما لا يحترمني أحد، فإن ذلك يمثل مشكلة. أقول: هذا هي برشلونة، وهذا هو ريال مدريد. عندما تذهب إلى المنتخب الوطني، عندها يمكنك تقبيل اللاعب، لكن ليس الآن. هذه حرب».