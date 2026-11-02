نوستالجيا وذكريات لا تنسى .. داخل عودة بطاقات كرة القدم من جديد

أدى كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة إلى زيادة هائلة أخرى في الطلب على بطاقات تداول كرة القدم. ونظرًا لأن أمريكا الشمالية تُعد تقليديًا أكبر وأكثر الأسواق تطورًا لهواية جمع البطاقات الرياضية، فإن استضافة كأس العالم محليًا خلقت بوابة لملايين المشجعين المحليين للدخول إلى هواية "السوكر".
كانت مجموعة Panini's 2026 World Cup Prizm المنتج الأوسع انتشارًا من بطاقات كرة القدم في التاريخ، حيث تضمنت بطاقات نادرة للغاية، مثل بطاقات Black Prisms الفريدة من نوعها (1 من 1)، وبطاقات Nebula Prisms، وإدراجات Color Blast، للمساعدة في جذب جمهور جديد وضخم. كما كانت هناك العديد من القصص المثيرة التي شجعت الناس على الشراء في البطولة، بما في ذلك "الرقصة الأخيرة" لميسي مع الأرجنتين، والظهور الأخير المتوقع لرونالدو مع البرتغال، وأول ظهور للامين يامال على الساحة العالمية، والذي انتهى بالمجد مع إسبانيا.
بعد كأس العالم، كانت توبس مستعدة للاستفادة من هذا الزخم من خلال إصدار مجموعتها الرئيسية Flagship 2026-27 للدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد تقليص المجموعة الأساسية من 450 بطاقة إلى 300 بطاقة أكثر إحكامًا، أصبح إكمال ملف كامل أسهل من أي وقت مضى، ويمكن للجامعين التركيز أكثر على قيمة البطاقات المطلوبة.
كما استغلت توبس حنين جيل الألفية من خلال إعادة إحياء تصميم مرلين في مجموعة منفصلة تضم 200 بطاقة. وتكريمًا للعلامة التجارية الكلاسيكية للملصقات من تسعينيات القرن الماضي، تمزج مجموعة مرلين بين اللاعبين المعاصرين وبين موضوعات فنية رترو مستوحاة من السحر والكلاسيكية، والتي تحمل ثقلًا عاطفيًا لا يُقاوم لعشاق الهواية منذ زمن طويل.
سيأتي ارتفاع آخر عندما تصدر مجموعة Topps Chrome UEFA Champions League 2026-27 في وقت لاحق من الموسم. وهذا الأسبوع، أعلنت Fanatics Collectibles وUC3 (الممثلتان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية الأوروبية الكبرى) عن تمديد شراكة لمدة ست سنوات تمتد من 2027 حتى 2033، مع تضمين أحدث مجموعة لدوري أبطال أوروبا بطاقات رقع الظهور الأول الفريدة من نوعها (1 من 1).
ولا شك أن فاناتيكس تستعد بالفعل لبطولة أمم أوروبا 2028 في بريطانيا العظمى وأيرلندا، وبالطبع، هناك الآن كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية الذي نتطلع إليه. يقول بليزي: "كأس العالم ذلك مع فاناتيكس سيكون جنونيًا لأن لديهم خططًا جادة للغاية. والمقياس الجيد للمستوى الذي سيصل إليه هو يورو 2028؛ إنها بطولة على أرضهم، وتوبس تمتلك حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز وحقوق بطولة أمم أوروبا؛ لقد كانوا يروّجون للدوري الإنجليزي الممتاز بقوة، لذا سيكون من المثير حقًا رؤية ما سيفعلونه مع بطولة أمم أوروبا. الجميع يتحدثون باستمرار عن هبوط في السوق لأنه كان ينمو بسرعة كبيرة، لكنني أعتقد أن هذا سيستمر في النمو بغض النظر عن ذلك".
والواقع أن السوق العالمية لبطاقات التداول الرياضية تُقدّر حاليًا بقيمة مذهلة تبلغ 14.85 مليار دولار، حيث تستحوذ كرة القدم على أكبر حصة فردية في القطاع الرياضي بنسبة 35.6%. ويُقدّر أن 45% من الهواة الجدد يتخصصون في كرة القدم، ويُباع الآن أكثر من 500 مليون بطاقة سنويًا في هذا المجال، مع تقديم 12 مليون منها إلى وكالات التصنيف المحترفة.
تقع أكثر بطاقات كرة القدم طلبًا في الفئة نفسها التي ينتمي إليها النبيذ الفاخر والساعات والعملات المشفرة. فهي كبسولات زمنية تحفظ طرازًا لا يُكرر من التميز البشري في الورق المقوى والحبر.
إن الحصول على بطاقة أسطورية فريدة من نوعها (1 من 1) للاعب ما يُرضي القلب العاطفي للمشجع المتحمس والمنطق الدقيق للمستثمر الحديث على حد سواء، ولن تتوقف الهواية عن التطور في العصر الرقمي دون أي حواجز جغرافية. والخلاصة هي: أولئك الذين يحبون اللعبة الجميلة سيتوقون دائمًا إلى وسيلة لامتلاك جزء من هذا السحر وحمايته وتوريثه.