نادي "جول" للنخبة 2026: ميسي يعود لقائمة الأفضل.. وصلاح أبرز المستبعدين

"لاعب من طراز عالمي".. إنه تصنيف غير مرئي ولكنه يحمل أهمية كبرى، فهو الخط الفاصل بين اللاعب الجيد واللاعب العظيم. لكنه يظل مصطلحاً خاضعاً للآراء الشخصية. فكل مشجع لديه تعريفه الخاص، ومعاييره المستقلة، مما يفتح الباب أمام نقاشات لا تنتهي ولكنها ممتعة في المدرجات، وغرف الملابس، والاستوديوهات التحليلية، والمقاهي، في جميع أنحاء العالم.

لذا، وبالعودة إلى عام 2023، قرر موقع "جول" الدخول في هذه المتعة عبر تجميع قائمة حصرية جداً تضم 25 لاعباً شعرنا أنهم يمثلون صفوة اللعبة، "الأفضل بين الأفضل"، أولئك الذين قدموا مستويات مبهرة على مدار فترة زمنية متواصلة.

ولتجنب التركيز فقط على المهاجمين - وهو ما يحدث دائماً، لنعترف بذلك، عند الحديث عن الجوائز الفردية - اشترطنا وجود ثلاثة لاعبين على الأقل من كل مركز (حراسة المرمى، الدفاع، الوسط، والهجوم)، وبحد أقصى تسعة لاعبين من كل خط.

يخضع الأعضاء لمراجعة سنوية، وقد حان الوقت مرة أخرى لتحديد من سيبقى في "نادي الطراز العالمي" - ومن سيُطلب منه المغادرة بلباقة. فمن هم أبطال تشكيلة الـ 25 لهذا العام؟ اكتشف ذلك أدناه، ولا تنسَ التعبير عن موافقتك - أو غضبك - في التعليقات...