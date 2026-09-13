من الدرجة الرابعة لاستضافة بايرن ميونخ .. إلفرسبيرج "شركة الدواء" حديث ألمانيا!
لم يسبق لإلفرسبيرج أن لعب في الدوري الألماني قبل هذا الموسم، وكان جمهوره بلا شك يخشى الأسوأ عندما أُعلن عن جدول المباريات. فقد كان من الصعب أن تواجه بداية أكثر رهبة من هذه، إذ تضمنت مباراتين على أرضه أمام باير ليفركوزن بطل 2024 وبايرن ميونخ الفائز باللقب في موسمين متتاليين، على جانبي رحلة إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.
ومع ذلك، ها نحن نتجه إلى الجولة الثالثة، وإلفرسبيرج يحتل المركز الثالث في الترتيب، متأخراً فقط عن فرايبورج وبوروسيا دورتموند بفارق الأهداف. وتحت قيادة المدرب فينسنت فاجنر، حقق الفريق فوزين متتاليين، وسجّل سبعة أهداف حتى الآن، وفوز آخر أمام بايرن يوم الأحد سيمنحه فارق خمس نقاط عن فريق النجوم الذي يقوده فينسنت كومباني.
هذا مركز لم يكن بإمكان إلفرسبيرج حتى أن يتخيّل الوصول إليه قبل أربع سنوات فقط، عندما كان يلعب في الدرجة الرابعة من كرة القدم الألمانية. لقد كانت رحلة استثنائية، رحلة خلقت إيماناً راسخاً داخل غرفة الملابس.
البلدة المتواضعة والبدايات
إلفرسبيرج هي بلدية تقع جنوب ألمانيا ويبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة فقط. وهي المدينة الثلاثين من حيث الحجم في ولاية سارلاند، إحدى ولايات البلاد الثلاثين، ولا تملك حتى محطة قطار أو قاعة اجتماعات للبلدية. إنها أصغر مكان يحتضن ناديًا في البوندسليجا على الإطلاق، ومن هنا أُطلق على إلفرسبرغ لقب Dorfverein ("نادي القرية").
تأسس النادي في الأصل عام 1907 قبل أن يُحلّ خلال الحرب العالمية الأولى، ثم أُعيد تأسيس إلفرسبيرج عام 1918، وأمضى معظم قرن كامل كفريق للهواة. لكن في مطلع الألفية الثالثة، بدأت الأمور تتغير. فقد أصبحت شركة الأدوية المحلية Ursapharm الداعم والراعي الرئيسي لإلفرسبرغ في عهد رئيس النادي السابق فرانك هولتسر، ثم تولى ابنه دومينيك المسؤولية عام 2011.
وبعد عامين، تمكن إلفرسبيرج من الصعود إلى الدرجة الثالثة (3.Liga)، وهي المستوى الثالث في ألمانيا وأدنى قسم احترافي بالكامل. لكن للأسف، هبط الفريق على الفور، إلا أن Ursapharm حصلت على حقوق تسمية ملعب النادي، وأعادت تسميته رسميًا ليصبح Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (محافظةً على ارتباطه بشجرة زيزفون عمرها 100 عام سقطت للأسف عام 2015)، وجرى توسيعه تدريجيًا ليتسع لعشرة آلاف متفرج.
ظلت الرؤية الكروية الحقيقية غائبة، إلى أن جاء هورست شتيفن مدربًا للفريق عام 2018. أرسى شتيفن أسلوبًا ديناميكيًا وهجوميًا قدّم للجماهير قيمة تستحق ما تدفعه بشكل ثابت، وأثمر في النهاية عن إحراز لقب الريجيونالليجا الجنوبية الغربية في موسم 2021-2022.
الصعود السريع
أعاد ذلك إلفرسبيرج إلى الدرجة الثالثة، وهذه المرة كانوا جاهزين للخطوة نحو الأعلى. وأثبت فريق شتيفن ذلك تمامًا في بداية موسم 2022-2023 عندما حقق أكبر مفاجأة في تاريخه، بفوزه على ليفركوزن 4-3 في الدور الأول من كأس ألمانيا.
أنهى بوخوم مسيرتهم في الدور التالي، لكن إلفرسبيرج قدم مستوى عاليًا وثابتًا في الدوري. وانتهى به الأمر بانتزاع لقب الدرجة الثالثة من فرايبورغ بعد صراع مثير على الصعود شهد تقارب الأندية الخمسة الأولى ضمن فارق خمس نقاط فقط.
كما سجّل إلفرسبيرج أفضل الأرقام الهجومية في الدرجة، بواقع 80 هدفًا في 38 مباراة، جاء 10 منها من نيك فولتيماده المعار من شتوتجارت. وقد قال شتيفن ذات مرة إن "الفوز المذهل مفضّل لديّ كثيرًا على انتصار هزيل بنتيجة 1-0"، وحمل لاعبوه هذه العقلية إلى كل مباراة.
كان موسمهم الأول في الدرجة الثانية تجربة تعلّم صعبة، لكن إلفرسبيرج رسّخ مع ذلك مركزه بإنهاء الموسم في المركز الحادي عشر. ثم في موسم 2024-2025، اقترب على مسافة لمسة يد من الوصول إلى أرض الميعاد.
بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري خلف كولن وهامبورج، تأهّل إلفرسبيرج إلى مباراة الملحق الفاصل على الصعود/الهبوط ضد هايدنهايم المتعثر في البوندسليجا. تعادل الفريقان 2-2 في مباراة الذهاب، وكانا متعادلين 1-1 في مباراة الإياب حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما سجّل ليو شينزا هدف الفوز الدرامي ليحطّم قلوب إلفرسبيرج.
«طاقة جديدة»
عاش نادي إلفرسبيرج لحظات مؤلمة مزدوجة عندما قرر شتيفن الرحيل عن النادي بعد تلقيه عرضًا للانضمام إلى فيردر بريمن. حصل النادي المتواضع على مبلغ تعويض قدره 300 ألف يورو، لكن ذلك لم يخفف كثيرًا من وقع خسارة المدرب الذي قاد النادي إلى مستويات لم يبلغها من قبل.
كانت عملية البحث عن بديل لشتيفن مطوّلة. أراد المدير الرياضي نيلس-أوله بوك مدربًا حديثًا من الناحية التكتيكية يواصل تعزيز أسلوب اللعب الجذاب عالي الوتيرة مع إبراز أكثر المواهب الشابة الواعدة في النادي. واستقر خيارهم في النهاية على فاغنر، الذي قاد فريق رديف هوفنهايم إلى الصعود للدرجة الثالثة في موسم 2024-25.
وقال بوك خلال تقديم فاجنر: «بكل ما يقدمه، فإنه يتناسب معنا بشكل جيد للغاية. لن يكتفي فينسنت بمواصلة مسارنا الحالي، بل سيثريه ويطوّره بطاقة جديدة».
ورغم افتقاره إلى الخبرة كمدرب على أعلى مستوى، فقد أوفى فاجنر منذ ذلك الحين بهذه المهمة بأسلوب مذهل، مثبتًا نفسه خليفةً أكثر من جدير لشتيفن، الذي لم يستمر سوى سبعة أشهر على رأس فيردر قبل إقالته. غير أن التفاؤل لم يكن مرتفعًا في البداية، ويعود ذلك بقدر غير قليل إلى رحيل ثنائي التهديف الأساسي فيسنيك أصلاني ومحمد دامار بانتهاء فترتي إعارتهما.
كما خسر إلفرسبيرج قلب الدفاع المميز روبين فلهاور لصالح أوجسبورج، ضمن عدد كبير من عمليات الرحيل الأخرى، ما دفع المحللين إلى توقع تراجع الفريق إلى منتصف الترتيب. لكن بوك عمل بلا كلل بموارد محدودة ليضمن ألا يُترك فاغنر ناقص العدد.
انضم لوكاش بوريبا وبامباسي كونتيه وجارزينيو مالانجا على سبيل الإعارة قادمين من أندية البوندسليجا، وتعاقد إلفرسبيرج مع لاسي جونتر ويان جيامراه بشكل نهائي لتعزيز الدفاع. وسرعان ما انسجم اللاعبون الجدد بسرعة، إذ تحدى فاغنر المشككين مبكرًا في موسم تاريخي 2025-26.
«مثل الطيران إلى القمر»
قدّم إلفرسبرج بداية رائعة تحت قيادة فاجنر، إذ فاز بسبع من أولى تسع مباريات له في الدوري الألماني الدرجة الثانية، ورغم تذبذب مستواه بعد ذلك، فقد فعل ما يكفي ليجاري منافسيه على الصعود. ثم انفرد شالكه بالمركز الأول في نهاية المطاف، لكن الصراع على المقعد الثاني المؤهل للصعود المباشر ظل مشتعلاً حتى اليوم الأخير من الموسم.
بدت مواجهة على أرضه أمام بروسيا مونستر متذيّل الترتيب في مصلحة إلفرسبيرج، الذي كان يحتل المركز الثاني متقدماً على بادربورن بفضل فارق الأهداف الأفضل، إلا أن ثقل المناسبة كان من الممكن بسهولة أن يدفع اللاعبين إلى الانهيار. لكن رجال فاغنر لم يُظهروا أي علامات توتر في طريقهم إلى فوز ساحق بثلاثية نظيفة جعل إلفرسبيرج نادياً في الدوري الألماني الممتاز للمرة الأولى في تاريخه الممتد على مدى 119 عاماً.
وقال فاجنر: «بالطبع، هذا أمر مميز. قال لي صديق هذا الأسبوع: إذا استطاع إلف الصعود، فذلك أشبه بالطيران إلى القمر. وقد نجحنا اليوم في الهبوط على سطح القمر».
وما زاد هذا الإنجاز روعةً أن إلفرسبيرج باع هداف الدوري، يونس إبن الطالب، إلى آينتراخت فرانكفورت في يناير، وشهد رحيل بوك إلى بوروسيا دورتموند بعد ذلك بشهرين.
وتقدّم لوكاس بيتكوف لملء الفراغ الذي تركه إبن الطالب، مسجلاً ستة أهداف في النصف الثاني من الموسم وصانعاً 11 هدفاً آخر على مدار العام،فيما كان توم تسيمرشيد الشريك المثالي للبلغاري بتسع مساهمات تهديفية خاصة به. كان إلفرسبيرج لا يُقاوم في الهجوم، مسجلاً 64 هدفاً وهو الأعلى في الدوري، ولم يستقبل سوى 39 هدفاً في المقابل، وهو ثاني أفضل سجل في القسم خلف شالكه.
الإعداد للبوندسليجا
شهد فريق إلفيرسبيرج تغييرات جذرية خلال فترة الصيف استعدادًا لخوض غمار البوندسليجا، من بينها البدء في تجديد الملعب لتلبية متطلبات البوندسليجا. وسيتم توسيع أورسافارم أرينا ليتسع لـ15,000 متفرج بحلول الربيع المقبل، لكن في الوقت الراهن، يبدو أحد جوانب الملعب أشبه بموقع بناء، مع تركيب منصة فولاذية مؤقتة ليتمكن الصحفيون من تغطية المباريات.
كما ضم إلفيرسبيرج كريستيان فيبر من فورتونا دوسلدورف، حيث عمل هناك لمدة 16 عامًا ككشاف ثم مديرًا رياضيًا لاحقًا. ولم تكن مهمة السير على خطى بوك بالأمر الهين نظرًا لسمعته الرائعة في اكتشاف المواهب غير المعروفة، لكن فيبر أجرى سلسلة من الصفقات الذكية الخاصة به في أول فترة انتقالات له مع النادي.
فقد حقق إنجازًا مبهرًا بالتعاقد مع صانع الألعاب الهجومي موريس كراتينماخر البالغ من العمر 21 عامًا من بايرن مقابل مليوني يورو فقط، وواصل نهج النادي في إيجاد القيمة في سوق الإعارة عبر إبرام صفقات لضم فرانسيس أونييكا من باير ليفركوزن، ونواه دارفيتش من شتوتجارت، ونويل فوتكيو من آينتراخت. كما حطم إلفيرسبيرج رقمه القياسي في الانتقالات عندما جذب كول كامبل من دورتموند مقابل 6 ملايين يورو، وهي الصفقة التي أحدثت أكبر ضجة.
يُعد كامبل واحدًا من أكثر اللاعبين الشباب الواعدين في الولايات المتحدة، والمدير الفني الجديد لإلفيرسبيرج يوزيف فيلتسمولر يتوقع منه أشياء كبيرة. وقال فيلتسمولر لموقع Bulinews في أغسطس: «إنه لاعب رائع. إنه سريع جدًا وقوي بالكرة وفي مواقف المواجهات الفردية». وأضاف: «نحن متأكدون تمامًا من أنه سيقدم موسمًا استثنائيًا».
ثلاثة ركائز
كما أكد فيلتسمولر أنه لم تجرِ قط أي مناقشات حول تحوّل الفريق إلى نهج أكثر دفاعية لضمان البقاء في البوندسليجا، وهو الأمر الذي يعتبره فاجنر، الذي يبدو أنه يعشق الاستعارات المرتبطة بالفضاء، بمثابة "مهمة إلى المريخ".
وقال فيلتسمولر لـ BBC Sport: "لن نفعل أي شيء مختلف. تبقى الهوية كما هي، وهي مبنية على ثلاث ركائز أساسية. الأولى أن نكون شجعاناً، والثانية أن نكون شرسين، والثالثة أن نكون أذكياء". وقد بدت تلك الركائز أقوى من أي وقت مضى أمام ليفركوزن في الجولة الافتتاحية.
فقد صدم إلفرسبرج فريق كارلوس مارتينيز بعدما اندفع نحو تقدم بهدفين خلال أول 10 دقائق. أحرز بيتكوف الهدف الأول عبر تسديدة مرتدة، قبل أن يجعلها كامبل 2-0 بتسديدة عنيفة كانت أقوى من أن يتعامل معها حارس ليفركوزن مارك فليكن. كان الإنهاء حاسماً، وكانت ثقة اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً ورباطة جأشه بالكرة مثيرين للإعجاب وهو يندفع نحو منطقة الجزاء بعدما استحوذ على تمريرة ضائعة.
وأبعد دافيد موكوا أصحاب الأرض عن متناول المنافس بعد 25 ثانية من انطلاق الشوط الثاني، إذ حوّل عرضية أرضية من بيتكوف من مسافة قريبة. ثم انتفض ليفركوزن أخيراً بهدفين من باتريك شيك وكريستيان كوفاني، لكن ذلك كان قليلاً جداً ومتأخراً جداً. وعلى الرغم من أن فاجنر أشرك سبعة لاعبين يخوضون أولى مبارياتهم في البوندسليجا ضمن تشكيلته الأساسية، وأن كامبل، النجم الشاب السابق لدورتموند وهوفنهايم، كان أكثر أعضاء قائمة المباراة خبرة برصيد 10 مباريات في الدرجة الأولى الألمانية، فإن إلفرسبرج تفوّق على ليفركوزن.
وقال فاجنر بعد المباراة: "لحسن الحظ فعلنا ذلك وجماهيرنا خلفنا. نحن صغار لكننا أقوياء. سيتعيّن علينا مواصلة لعب كرة قدم جريئة، فهي السبيل الوحيد الذي سيمنحنا فرصة في هذا الدوري".
ريمونتادا ملحمية
وتجاوز إلفرسبيرج اختبارًا أصعب بكثير على أرضية ملعب بوروسيا بارك في الجولة الثانية، إذ وجد نفسه متأخرًا بنتيجة 3-1 أمام جلادباخ قبل بلوغ الساعة من اللعب، وطُرد فاجنر بعد احتجاجه على الهدف الثاني لأصحاب الأرض، والذي جاء بعد أن منح الحكم رمية تماس لهم بالخطأ بدلًا من إلفرسبرغ.
ومع ذلك، تمكّن المدرب من قلب الطاولة عبر تعليماته الخاصة بالتبديلات من المدرجات. فقلّص كراتنماخر الفارق بعد دقيقة واحدة من دخوله، إذ سدّد الكرة برأسه فارتطمت بالعارضة قبل أن يدفع الكرة المرتدة داخل الشباك، ثم أدرك فيليكس هايدل التعادل بركلة حرة مسددة بروعة في الدقيقة 80.
وهكذا تهيأ المسرح لنهاية دراماتيكية، وفي عمق الوقت بدل الضائع، مهّد فوتكيو، وهو بديل آخر، الكرة لكراتنماخر ليسكن الهدف الرابع لإلفرسبيرج في الشباك ويكمل ثنائية لا تُنسى. لقد كانت مباراة نابضة بالإثارة أبرزت الروح التي لا تُقهر التي تسري في صفوف تشكيلة فاجنر.
وقال المدرب للصحفيين: «استمتعت بالطريقة التي لعبنا بها كرة القدم، ببساطة أداء جماعي مذهل من الجميع». وأضاف قائد النادي لوكاس بينكيرت: «كنا متأخرين 3-1 أمام هذا الجمهور وقلبنا المباراة كفريق صاعد حديثًا، هذا أمر لافت. نحن ببساطة وحدة واحدة، ولا نستسلم أبدًا».
وإذا تمكّن إلفرسبيرج من تحقيق المستحيل والفوز على بايرن يوم الأحد، فقد يقتحم صدارة البوندسليجا، شرط أن تسير النتائج الأخرى في صالحه. سيكون ذلك بمثابة الحلم، ويمكن للفريق الوافد الجديد أن يستمد أملًا إضافيًا من تعادل شالكه السلبي 0-0 مع بايرن في المباراة الماضية، وهو يسعى إلى تحييد نجوم مثل هاري كين وميكايل أوليسيه.
لكن لن تكون هناك خطة للعب دفاعيًا بحت كما فعل شالكه؛ فإلفرسبرغ سيتمسك بقيمه الأساسية وسيبادر بمهاجمة بايرن. وقال فيلتسمولر، ابن مدينة ميونيخ الذي نشأ مشجعًا لأكثر أندية ألمانيا نجاحًا، عن ضخامة هذه المواجهة: «ستكون مباراة جنونية. [لكن] نحن لا نخشى أحدًا». وهذا، فوق كل صفاته الأخرى المحبّبة كناد، هو ما يجعل إلفرسبيرج مميزًا حقًا.