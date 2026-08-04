مخاطرة التهميش والإعارة والقلق بعد الاستبعاد الأخير.. 4 سيناريوهات تنتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة!
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شهدت المنظومة الرياضية لنادي برشلونة الإسباني في السنوات الأخيرة تحولات هيكلية مستمرة في كيفية إدارة المواهب الشابة الصاعدة، سواء من أكاديمية "لاماسيا" أو المستقطبة من الأسواق الخارجية.
وتبرز حالة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم البالغ من العمر 18 عامًا، كواحدة من أكثر الحالات تعقيدًا وثراءً من الناحية التكتيكية والإدارية خلال التحضيرات لموسم 2026-2027.
انضم اللاعب في البداية قادمًا من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن تعمد الإدارة الكتالونية إلى تفعيل خيار الشراء النهائي بقيمة 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، ليرتبط بعقد يمتد حتى يونيو 2029.
وترافق هذا الانتقال مع قفزة هائلة في القيمة السوقية للاعب، والتي ارتفعت من 100 ألف يورو لتصل إلى 1.5 مليون يورو، ليصبح ضمن قائمة أغلى اللاعبين في فريق برشلونة أتلتيك.
وقد أثبت المهاجم الواعد جدارته المبكرة بتسجيله 6 أهداف في 11 مشاركة مع فريق الشباب تحت قيادة المدرب بول بلاناس، متضمنة أهدافًا حاسمة ضد فرق مثل هويسكا وتينيريفي.
خطَفَ حمزة الأضواء سريعًا خلال فترة إعداد النادي الكتالوني للموسم الجديد، بعدما قدم مستويات ملفتة وأظهر شراسة هجومية واضحة تُوجت بتسجيله هدفين في شباك برمنجهام سيتي الإنجليزي في المباراة الودية التي أقيمت في 31 يوليو 2026.
هذا التألق المبكر دفع المدرب الألماني هانسي فليك للإشادة بعقليته والتزامه التكتيكي، إلا أن المشهد شهد تحولًا غير متوقع في ختام معسكر الفريق بمنتزه سانت جورج في إنجلترا، إذ قرر فليك استبعاد المهاجم الشاب من المباراة التدريبية الداخلية الأخيرة.
أثار هذا القرار علامات استفهام واسعة بين الجماهير والمتابعين حول دوافعه، وما إذا كان يمثل مؤشرًا على تحول في موقف الإدارة الفنية تجاه مستقبل اللاعب.
فك تشفير الاستبعاد.. تكتيك نفسي أم ترتيب أولويات؟Getty Images
لا يبدو قرار استبعاد حمزة من المواجهة التدريبية الأخيرة عقابًا فنيًا بقدر ما ينطوي على قراءة تكتيكية ونفسية معقدة من جانب فليك.
يسعى المدرب الألماني عبر هذه القرارات إلى وضع حواجز حماية حول المواهب الصاعدة، وتجنب تضخم الشعور بالرضا لدى اللاعب بعد تألقه المبكر، مع إبقائه في حالة تعطش دائم للإثبات والتطور.
من جهة أخرى، فرضت الظروف الإدارية والقانونية نفسها على المشهد؛ فالنادي يتعامل مع ملف معقد يتعلق بقواعد الاتحاد الإسباني ورابطة "لا ليجا" التي تسمح بثلاثة لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة الفريق الأول.
وباعتبار أن حمزة يحمل الجنسية المصرية، فإن قيده رسميًا كعضو دائم سيعني حرق إحدى هذه البطاقات الاستراتيجية الثلاث التي تُحجز عادة لصفقات النخبة.
هذا التحدي الإداري يدفع الجهاز الفني بقيادة فليك والإدارة الرياضية بقيادة ديكو لاختبار بدائل مختلفة في الهجوم مثلما ما حدث مع فيرمين لوبيز، هذا بالإضافة إلى الحاجة إدارة الجهد البدني للاعبين الشبان بحذر شديد قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية، لأن اللاعب نفسه جاء من كأس العالم مباشرة لمعسكر التحضيرات ولم ينل إجازة.
علاوة على ذلك، أظهرت الأرقام التحليلية للمباريات الودية تطبيق حمزة الصارم لمتطلبات فليك التكتيكية المتمثلة في الضغط العكسي العالي، لكنه ارتكب ثلاثة أخطاء تكتيكية من أصل ستة على برشلونة في الشوط الأول ضد برمنجهام وحصل على بطاقة صفراء.
هذا الاندفاع البدني يستلزم تهذيبًا تكتيكيًا ليتحول إلى ضغط استراتيجي ذكي دون مخاطرة بالتعرض للإصابات أو البطاقات الملونة، خاصة بعد صيف شاق شارك فيه اللاعب مع المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 2026.
المنافسة والتكامل في هجوم برشلونةPro Sports Images
حمزة عبد الكريم يشغل مركز المهاجم الصريح، ويمتاز ببنيته الجسدية القوية وقدرته على اللعب كلاعب محطة والإنهاء بقدمه اليسرى، لكنه ليس الخيار الوحيد المحتمل لبرشلونة من فرق الشباب.
فأوسكار جيستاو يُعد منافسًا مباشرًا وشرسًا في مركز المهاجم الصريح، ويمتلك تحركات ذكية خلف المدافعين وإدراكًا ممتازًا للإنهاء وجدد عقده مؤخرًا حتى 2028.
شين كلويفرت يلعب كجناح أو مهاجم، ويمتاز بالسرعة والمهارة الفردية والقدرة على الاختراق من الأطراف، وقد يشكل مع حمزة ثنائيًا هجوميًا مميزًا.
إبراهيم ديارا يلعب كجناح أيمن أو صانع لعب، ويُعد مكملاً تكتيكيًا لحمزة بفضل قدرته على اختراق الأطراف وتغذية المهاجم بالكرات العرضية.
وأليكس جونزاليس يلعب كجناح أيسر يركز على التمركز العرضي والتمريرات الحاسمة، ويمثل عنصر إسناد آخر في المنظومة الهجومية.
وبعيدًا عن ما حدث في ختام معسكر إنجلترا وعن الأسماء التي قد تزاحمه في الفريق الأول من الشباب، دعونا فيما يلي نستعرض عدة سيناريوهات تخص مستقبل النجم المصري الشاب، في محاولة للوصول للسيناريو المثالي لمستقبله في النادي الكتالوني أو خارجه.
السيناريو الأول: الاستمرار مع الفريق الأول والمخاطرة بالتهميشالصفحة الرسيمة لبرشلونة
يتمثل هذا المسار في استجابة هانسي فليك للأداء المبهر لحمزة، واتخاذ قرار بإبقائه نهائيًا ضمن تشكيلة الفريق الأول الذي سيخوض منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كخيار إضافي في خط الهجوم.
تكمن المزايا في أن هذا الخيار يمنح المهاجم الواعد فرصة الاحتكاك اليومي بأعلى المستويات التدريبية في العالم، والتعلم المباشر إلى جوار كبار النجوم، مما يعزز قيمته السوقية وخبرته التكتيكية بشكل سريع ويضعه تحت الأضواء الكاشفة كأحد مشاريع المهاجمين العالميين.
أما السلبيات والمخاطر، فيحمل هذا السيناريو في طياته مخاطرة بالغة، فمع وجود أسماء كبرى وغيرها مجربة في الخط الأمامي، يتضاعف احتمال جلوسه لفترات طويلة على دكة البدلاء.
غياب حساسية المباريات والركود التنافسي في هذه المرحلة العمرية الحرجة قد يؤدي إلى تراجع مستوى اللاعب وتوقف نموه الفني، فضلاً عن استهلاك مقعد أجنبي عزيز في قائمة النادي.
وتُذكرنا هذه الحالة بمتلازمة دكة البدلاء التي عانى منها منير الحدادي وساندرو راميريز سابقًا وعبد الصمت الزلزولي وغيرهم، حيث تسببت قلة المشاركة الفعلية في قتل زخم تطورهم.
السيناريو الثاني: التسجيل المزدوج وقيادة هجوم الرديف (الخيار الأمثل)Action Plus
يبدو التواجد مع فريق برشلونة أتلتيك في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية تحت قيادة المدرب البرازيلي جوليانو بيليتي، مع الاستفادة من قاعدة التسجيل المزدوج التي تتيح له التدرب بانتظام مع الفريق الأول وتلبية استدعاءات فليك عند الحاجة، المسار الأكثر فائدة لحمزة، وواقعية.
تتمثل المزايا في أنه يضمن خوض اللاعب 30 إلى 40 مباراة تنافسية كلاعب أساسي طوال الموسم، وهو أمر حيوي لصقل مهاراته التهديفية وزيادة صلابته البدنية وتطوير قراراته التكتيكية في أجزاء من الثانية.
تتيح هذه الصيغة لحمزة مواصلة التكيف مع أسلوب لعب برشلونة دون ضغوط إعلامية مسلطة، كما تجنب إدارة النادي الإرهاق القانوني المتعلق بقواعد اللاعبين الأجانب في الليجا.
وتظهر السلبيات والمخاطر في أن العيب الرئيسي يكمن في طبيعة منافسات الدرجة الثالثة التي تتسم بالخشونة البدنية والاندفاع التكتيكي، ما يتطلب حذرًا مضاعفًا لحماية اللاعب من الإصابات العضلية.
كما أن التنقل بين تدريبات فليك ومباريات بيليتي قد يسبب بعض التشتت الذهني إذا لم يُدار بحكمة.
السيناريو الثالث: الإعارة الخارجية لاكتساب الخبراتAction Plus
إذا توصلت الإدارة الرياضية إلى قناعة بأن حمزة قد تجاوز مستوى دوري الدرجة الثالثة فنيًا، ولكنه لم ينضج بالقدر الكافي لقيادة هجوم الفريق الأول، فقد يتم اللجوء إلى خيار الإعارة لموسم واحد إلى أحد أندية الوسط في الدوري الإسباني، أو دوري الدرجة الثانية، أو دوري أوروبي يمنح مساحة لتطوير الشبان مثل الدوري الهولندي أو البرتغالي.
تتلخص المزايا في أن هذا المسار يهدف إلى وضع حمزة في بيئة تنافسية أعلى، واختبار قدرته على اللعب تحت الضغط في بطولات المحترفين.
إذا تمكن من إثبات ذاته وتسجيل حصيلة تهديفية محترمة، سيعود إلى الكامب نو بوضعية تفاوضية وفنية أقوى بكثير، مع إعفاء برشلونة كليًا من إشكالية المقعد الأجنبي لموسم كامل.
بينما تنطوي السلبيات والمخاطر على مخاطر تكتيكية، فنظام اللعب التموضعي الخاص ببرشلونة هو أسلوب فريد.
إعارة مهاجم شاب لنادٍ ينافس من أجل تفادي الهبوط ويعتمد على الدفاع العميق والكرات الطولية قد يؤدي إلى تراجع قدراته التكتيكية وتشتيت إعداده ليكون عنصرًا فعالًا في برشلونة.
فضلاً عن خطر تهميشه على مقاعد البدلاء إذا لم يقدم أداءً فوريًا، حيث تفتقر الأندية المستعيرة عادة للصبر على اللاعبين غير المملوكين لها.
وهناك قطعًا السلبية الأسوأ المتمثلة في التاريخ الأسود للنجوم الذين أعيروا، فقلة قليلة منهم عادوا لبرشلونة وتألقوا وحجزوا مكانًا في الفريق الأول.
السيناريو الرابع: البيع الاستراتيجي مع خيار إعادة الشراءGetty
في ظل القيود الصارمة للعب المالي النظيف والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة، قد يتم استغلال تألق حمزة كورقة استثمارية من خلال بيع عقده بصفة نهائية لنادٍ آخر بمبلغ مالي مناسب بين 5 إلى 10 مليون يورو، مع إصرار الإدارة على تضمين العقد شرطًا جزائيًا يتيح لبرشلونة إعادة شرائه مستقبلاً بقيمة محددة مسبقًا، كما يفعل ريال مدريد مع نجوم عدة على رأسهم نيكو باز.
تكمن المزايا في أن هذا المسار يوفر سيولة مالية فورية تساعد النادي في موازنة حساباته وتسهيل تسجيل صفقات الفريق الأول.
كما ينقل التكلفة الخاصة بتطوير اللاعب لفريق آخر يحرص على إشراكه أساسيًا لحماية استثماره، مع حفظ حق برشلونة في استعادة اللاعب إذا ما تفجرت موهبة المهاجم المصري وتحول إلى نجم عالمي.
وتتمثل السلبيات والمخاطر في أن المخاطرة الرياضية مرتفعة جدًا، فقد تتطور الأمور بحيث يرفض اللاعب نفسه العودة مستقبلاً، أو يتفاوض النادي المشتري لبيع عقده لنادٍ منافس.
كما أن البيع المبكر قد يوجه ضربة نفسية للاعب تشعره بالتخلي عنه كسلعة تجارية بدلاً من رعايته كمشروع رياضي.
بيت القصيدhamzabdelkarim_Instagram
يقف حمزة عبد الكريم عند مفترق طرق حاسم في مسيرته الكروية، وتقتضي الحكمة الرياضية من إدارة برشلونة عدم التعجل في قفز المراحل.
عند إخضاع كافة المعطيات لميزان التحليل الشامل، فعمر اللاعب 18 عامًا، وأداؤه المبشر، والقيود الإدارية، والتاريخ المعقد مع المواهب الصاعدة، تبرز الاستراتيجية المثلى لمستقبل اللاعب في سيناريو التسجيل المزدوج عبر المشاركة المنتظمة كعنصر أساسي مع فريق الرديف، مع الاستمرار في تدريبات الفريق الأول وتلبية استدعاءات هانسي فليك.
هذا المسار الاستراتيجي يضمن حماية المهاجم المصري من مقصلة مقاعد البدلاء، ويجنب النادي أزمات القيد القانونية، ويمنحه الوقت الكافي لتطوير قدراته البدنية والتكتيكية في بيئة النادي الكتالوني، تمهيدًا لفرض نفسه في المستقبل القريب كأحد الحلول الهجومية الواعدة في قلعة الكامب نو.