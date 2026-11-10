أجبر حكومة بأكملها على الرضوخ: كيف أظهر ماركوس راشفورد "المعنى الحقيقي للتمرد" في كرة القدم!

ربما لن يخطر ببال المرء على الفور وصف ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، بأنه متمرد. لكن هذا يرجع فقط إلى أن تمرده يختلف في شكله عن تمرد إريك كانتونا أو ماريو بالوتيلي أو ستيفان إيفنبرغ. فهو لا يبدأ بنوبة غضب، بل بذكريات.

نشأ راشفورد في ويثينشو، وهو حي محروم اجتماعيًا في مانشستر. قامت والدته ميلاني بتربية خمسة أطفال بمفردها تقريبًا، واضطرت إلى العمل في وظائف متعددة لإعالة الأسرة.

لم تكن الوجبات المدرسية المجانية والمساعدات الغذائية أمراً مجرداً بالنسبة للعائلة، بل كانت جزءاً أساسياً من حياتها اليومية. راشفورد يعرف ما يعنيه أن لا يكفي المال. قال ذات مرة لـبي بي سي: «كانت هناك أوقات لم يكن فيها ما نأكله. كنا نذهب للنوم فحسب».