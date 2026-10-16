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Edmundo Rebel UnitedGetty/Footballco

سقى شمبانزي خمرًا: إدموندو أخذ حماقاته إلى أقصى حد

كان إدموندو لاعب كرة قدم موهوبًا، ولعب في صفوف منتخب البرازيل إلى جوار روماريو ورونالدو، غير أن طباعه أخرجت أشد الناس صبرًا عن طورهم. حادثة واحدة لا تزال تطارده حتى يومنا هذا.

Filippo Cataldo
ترجمه

  • إذا كان إدموندو يصدق القول بشأن هذا البند الغريب الخاص بالكرنفال في عقده مع فيورنتينا، وليس هناك ما يدعو لافتراض كذبه، فما كان ينبغي للمدرب جوفاني تراباتوني أن يثور غضبًا آنذاك.

    فحين تضع بندًا في عقد مهاجم بارع ومثير للمشاكل بطبعه مثل إدموندو ألفيس دي سوزا نيتو يسمح له بالسفر إلى ريو دي جانيرو لحضور فعاليات الكرنفال، فلا يجب أن يصيبك الذهول إذا شد الرحال بالفعل نحو ريو دي جانيرو لقضاء 16 يومًا كاملة في منتصف الموسم من أجل ذلك الاحتفال.

    حدث هذا الأمر في شهر فبراير من عام 1999، في مرحلة كانت الأقل إثارة للجدل والأعلى عطاءً في مسيرته الكروية، وإن لم يكن الارتباط بين الأمرين حتميًا. في صفوف نادي فيورنتينا المنافس ضمن الدوري الإيطالي، الذي كان يعد في ذلك الوقت المسابقة الأقوى عالميًا وإن تراجع ذلك البريق لاحقًا، شكّل إدموندو أشرس ثلاثي هجومي في ذلك الموسم بجانب زميله المهاجم جابرييل عمر باتيستوتا وصانع اللعب روي كوستا.

  • لماذا سافر إدموندو إلى ريو من أجل الكرنفال

    BRAZIL-EDMUNDO-CARNIVAL
    AFP

    إدموندو سافر إلى ريو للمشاركة في الكرنفال، في خضم الصراع على لقب الدوري الإيطالي.

    "لكن أي شيء طلبته، كانوا يوافقون عليه"

    إدموندو، الذي حمل لقب الحيوان بسبب أسلوبه الميداني الذي جمع بين القوة المفرطة والمهارة العالية من جهة، ومزاجه المنفلت من جهة أخرى، لم يكن راغبًا في الانتقال إلى إقليم توسكانا على الإطلاق.

    عقب تتويجه مع البرازيل بكأس كوبا أمريكا، أرادت إدارة ناديه فاسكو دا جاما إنعاش خزينتها ببيع المهاجم، فتوصل النادي إلى اتفاق مع مالك فيورنتينا في ذلك الوقت، المنتج السينمائي فيتوريو تشيكي جوري، يقضي برحيله مقابل رسوم انتقال بلغت 13 مليار ليرة إيطالية، وهو ما يعادل اليوم قرابة 12.4 مليون يورو بعد احتساب نسب التضخم. وعلاوة على ذلك، سُمح لإدموندو بالبقاء في البرازيل لعام إضافي، على ألا ينتقل إلى إيطاليا سوى في شهر يناير من عام 1998.

    لكن الأمر الجوهري تمثل في افتقار إدموندو للشغف بارتداء قميص الفريق البنفسجي، إذ صرح في مقابلة صحفية عام 2014 قائلًا إنه لم يشعر بأن فيورنتينا نادٍ يملك مشروعًا طموحًا حقًا، غير أنهم استجابوا لكل مطالبه دون تردد، ومن هنا فرض إدراج بند الكرنفال داخل بنود التعاقد.

  • لا مزيد من الألقاب بعد رحلة إلى الكرنفال

    Gabriel Batistuta Edmundo Fiorentina 1998

    إدموندو وغابريال باتيستوتا في صفوف فيورنتينا.


    عقب مرحلة إياب متواضعة في موسم 1997-1998، ارتقى النادي القادم من فلورنسا لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في شهر فبراير من عام 1999 تحت قيادة المدرب الجديد جوفاني تراباتوني. رجحت مؤشرات تلك الأسابيع أن الفريق يملك فرصة حقيقية لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 1969، لتسقط فكرة افتقار النادي للطموح.

    غير أن رياح الأمور جرت بما لا يشتهيه الفريق، ففي السابع من فبراير عام 1999، تعرض باتيستوتا، النجم الأول لفيورنتينا، لإصابة بالغة في الركبة خلال مواجهة إيه سي ميلان. وفي الليلة ذاتها، استقل إدموندو الطائرة متوجهًا إلى ريو. سارع تراباتوني إلى المطار في محاولة أخيرة لثني مهاجمه الثاني عن السفر الترفيهي بالنظر للظروف الحرجة، بيد أن مساعيه باءت بالفشل.

    غادر إدموندو، واشتعل غضب تراباتوني لإحساسه بأن اللاعب البرازيلي خذله وترك رفاقه في أصعب الظروف. وبعد عودته، واصل المدرب، الذي قارن بعد سنوات خلت بين طباع ماريو بالوتيلي وطباع إدموندو، إشراكه في المباريات، غير أن الزخم كان قد انكسر. لم يقدم إدموندو بعد ذلك سوى هدفين وتمريرة حاسمة واحدة في الدوري الإيطالي، لينهي فيورنتينا الموسم في المركز الثالث، فضلًا عن خسارته المباراة النهائية لكأس إيطاليا أمام بارما. عند هذا الحد، انتهت مغامرته الأولى خارج الأراضي البرازيلية، فعاد أدراجه إلى فاسكو دا جاما، وعجز عن التتويج بأي بطولة أخرى في مسيرته التي استمرت حتى عام 2008.


  • 29 هدفًا وسبع حالات طرد.. في موسم واحد!

    Edmundo (#10) and Romario (#11) of Vasco de Gama
    Getty Images Sport

    أصدقاء مقربون وأعداء في الوقت نفسه: إدموندو وروماريو.


    بدلًا من ذلك، كان عليه أن يجاور روماريو في الخط الأمامي مجددًا.

    كان النجم العالمي صديقه الأقرب لفترة طويلة، داخل المستطيل الأخضر وخارجه، وصنع كل منهما للآخر أهدافًا لا حصر لها وخاضا احتفالات صاخبة معًا. غير أن الخلاف دب بينهما حين افتتح روماريو حانة شاطئية، ليفاجأ إدموندو أثناء حفل الافتتاح بوجود رسم كاريكاتيري على جدار المرحاض يعتقد أنه يجسده مع إحدى رفيقاته السابقات. والمفارقة أنها كانت الرفيقة ذاتها التي كسرت قلبه. أثار ذلك الموقف حفيظته لدرجة دفعته، بعد عودة شراكتهما في الملعب، إلى الامتناع في بعض الفترات عن تمرير الكرة لروماريو. ثم تفاقمت أزمات إدموندو مع إدارة النادي عندما طالب بمساواة راتبه بما يتقاضاه روماريو. بقي بطل العالم حينها وفاز باللقب مع فاسكو، في حين رحل إدموندو إلى نادي سانتوس ومنه شق طريقه صوب اليابان.

    علق روماريو آنذاك بعبارات حادة مشيرًا إلى أن إدموندو يحلم باللعب إلى جواره في منتخب البرازيل، بينما يتمثل حلمه هو في ألا تجمعه به مباراة واحدة مستقبلًا. غير أن الأمنية لم تتحقق، إذ عادا للاجتماع في عام 2004 بقميص فلومينينسي. لم تعد الصداقة القديمة بينهما، لكنهما عادا لتناقل الكرات فوق العشب، وسجل روماريو 12 هدفًا خلال سبع مباريات خاضاها سويًا. كان التعايش بينهما مستحيلًا، واستحالت الحياة الكروية لكليهما دون وجود الآخر كذلك، ولعل أحدًا لم يستوعب شخصية إدموندو مثلما فعل روماريو، والعكس صحيح.

    وسواء كان إدموندو بجوار روماريو أم دونه، وباستثناء تلك الحقبة الوجيزة بين التتويج بلقب كوبا أمريكا عام 1997 ورحلته إلى كرنفال ريو، تتابعت سقطاته وأزماته وتعدياته واحدة تلو الأخرى. في الموسم السابق لانتقاله إلى إيطاليا لتمثيل فيورنتينا، أحرز 29 هدفًا لمصلحة فاسكو دا جاما، غير أنه تلقى سبع بطاقات حمراء في الموسم نفسه. وحتى في المباراة النهائية لكوبا أمريكا عام 1997، كان يستحق الطرد إثر اعتدائه على لاعب الخصم، ولم يحمه من البطاقة الحمراء سوى مبادرة المدرب ماريو زاجالو باستبداله على الفور.

  • الجعة والشنابس للقرد، وحادث سيارة مميت

    TOPSHOT-SOC-CUP-FR98-CONCACAF-BRAZIL-EL SALVADOR
    AFP

    في كأس العالم 1998.

    اعتدى إدموندو على حكام، وأشعل شجارات جماعية، ورأى في مناسبة معينة أن فكرة استئجار سيرك كامل للاحتفال بعيد الميلاد الأول لطفله أمر صائب. وكان يمكن اعتبار هذا التصرف فكرة غريبة لكنها حسنة النية في مجملها.

    لكن المأساة تمثلت في إقدامه خلال الحفل على تقديم الجعة والمشروبات الكحولية لحيوان الشمبانزي التابع للسيرك. اشتعلت موجة غضب عارمة بين نشطاء حقوق الحيوان، ولم يكتف إدموندو بذلك، بل أعاد تجسيد المشهد ذاته لاحقًا في جلسة تصوير لمجلة رجالية، عاجزًا عن وضع حد لتصرفاته.

    ولم تكن حتى أحلك فترات حياته كافية لردعه عن هذه الحماقات. ففي شهر ديسمبر من عام 1995، وعقب ليلة صاخبة، تسبب في حادث سيارة مروع أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا كانت ترافقه في شاحنته الصغيرة.

    لم تتضح الملابسات الدقيقة للواقعة بصورة كاملة، غير أن المؤكد هو قيادته بسرعة تفوق بكثير الحد المسموح به في منطقة حُددت سرعتها بـ 60 كيلومترًا في الساعة. في عام 1999، صدر حكم قضائي بحبسه أربع سنوات ونصف في منشأة شبه مفتوحة، لكنه لم يقضِ فعليًا سوى يومين داخل السجن قبل أن تُسقط القضية نهائيًا عام 2011 بفعل التقادم القانوني. أثار غياب العقاب الصارم من الدولة سجالات واسعة في البرازيل حول ما سمي حصانة الأثرياء. ورغم إعرابه المتكرر عن أسفه الشديد لعائلات الضحايا ودفعه مبالغ مالية طائلة مؤكدًا عجزه عن نسيان ما اقترفت يداه، إلا أنه لم يطلب الصفح أبدًا.