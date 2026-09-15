رحيل جوارديولا لم يغيرهم.. مانشستر سيتي وجد نفسه مع ماريسكا والمدينة زرقاء رغم إشارات كاريك!

يُمكن التسامح مع جماهير مانشستر يونايتد إذا اعتقدت أن الأمور في المدينة قد بدأت أخيرًا تصب في مصلحتها من جديد. فقد حصدوا نقاطًا أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم بعد تعيين مايكل كاريك مديرًا فنيًا مؤقتًا في منتصف يناير، وكانت أولى النقاط الثلاث ثمرة فوز مستحق تمامًا بنتيجة 2-0 على مانشستر سيتي في ديربي أولد ترافورد.

وأنهى فريق كاريك الموسم متأخرًا بسبع نقاط فقط عن سيتي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، وتابع بحماس مفعم بالأمل بيب جوارديولا وهو يؤكد نهاية مسيرته الحافلة بالألقاب على مدى عشر سنوات في ملعب الاتحاد. فلم يسبق ليونايتد على الإطلاق أن أنهى الموسم فوق جاره في حقبة ما بعد السير أليكس فيرجسون، لكن كانت هناك أسباب تدعو للثقة في أن يتغير ذلك في موسم 2026-27، خاصة بعد صيف شهد أيضًا توديع سيتي لعدد من اللاعبين المحبوبين، من بينهم رودري وبرناردو سيلفا وجون ستونز.

لكن الآن، وبعد أربع مباريات فقط من الموسم الجديد، عاد إحساس مألوف يخيّم على مانشستر مجددًا. فالمدينة لا تزال زرقاء بلا شك.