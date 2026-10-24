هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Sergio Roberto GFX 1-1GOAL

خاص | ديربي لوس أنجلوس أولًا.. روبيرتو يرفض الانشغال بالكلاسيكو ويؤكد: لم آت إلى أمريكا للاعتزال!

سيبقى لاعب خط الوسط مرتبطًا دائمًا بنجاحه الهائل مع نادي مدينته، غير أنه لم يفقد أي حماس في خطوة انتقاله إلى لوس أنجلوس.

Thomas Hindle
ترجمه

  • لا يزال سيرجي روبيرتو يُسأل عن ذلك الهدف في كل وقت. ربما هو اليوم الأعظم في تاريخ برشلونة الحديث، نيمار يرسل تمريرة عرضية، روبيرتو يقامر بالانقضاض، بينما وقف كل مدافع في باريس سان جيرمان كالصنم، ليضع اللمسة الأخيرة المثالية.

    الريمونتادا وقلب التأخر برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا اكتملت حينها.

    يعيش روبيرتو في لوس أنجلوس حاليًا ويلعب لصالح لوس أنجلوس جالاكسي. تلك اللحظة مضى عليها عقد كامل من الزمان، ولكن كل يوم، وأثناء سيره مع زوجته وأطفاله في مكان يمنحه هدوءًا نسبيًا مقارنة بالصخب الجماهيري العارم في برشلونة، يوقفه الناس لالتقاط الصور ويسألونه عن ذلك الهدف.

    قال روبيرتو لموقع GOAL: "إنه أكثر هدف جنونًا سجلته على الإطلاق بكل تأكيد. هذا هو الهدف الذي يتذكره الجميع. سيمر الوقت، وسيظل الجميع يتذكر تلك المباراة".

    ومع ذلك، كانت تلك نسخة قديمة من نفس اللاعب. في ذلك الوقت، كان روبيرتو فتى لا ماسيا الذي بدأ لتوه ينال فرصته مع نادي مدينته الذي لا يزال يشاهده كل أسبوع. أما هذه الأيام، فهو رجل لديه زوجة وأطفال ومنزل في أمريكا. الأوقات تتغير والمسيرات المهنية تتغير، لكن روبيرتو يصر على أن هذا المكان هو حيث ينبغي أن يكون.

    قال روبيرتو: "حتى أثناء لعبي في برشلونة، كنت أقول دائمًا إنني أرغب في اللعب في الدوري الأمريكي. فقط لم أكن أعرف متى سيحدث ذلك".

  • خطوة في التوقيت المناسب

    Sergi Roberto 2:1
    Getty Images

    روبرتو قاد برشلونة بشارة القيادة وخاض ما يقارب 400 مباراة مع النادي الإسباني الشهير

    هناك منطق في هذه الرحلة، فلوس أنجلوس في نهاية المطاف ليست خيارًا يصعب الإقناع به. وبالنظر إلى أن روبيرتو كان يعلم دومًا أنه يرغب في ارتداء قميص أحد أندية الدوري الأمريكي يومًا ما، تبدو هذه الخطوة ملائمة تمامًا.

    وجاء التوقيت مناسبًا أيضًا، فعندما وصل المدرب الألماني هانزي فليك إلى برشلونة، أجرى غربلة شاملة في الفريق. وفي عام 2024، وصف روبيرتو بأنه ليس لاعبًا يناسب برشلونة، وهو رأي مثير للجدل بالنظر إلى أن روبيرتو خاض ما يقرب من 400 مباراة بقميص البلوجرانا، وحمل شارة القيادة في الموسم السابق، وحصد 25 بطولة كبرى.

    رغم ذلك، كانت كلماته مؤشرًا على التغيير. انتقل روبيرتو إلى كومو، حيث تدرب تحت قيادة زميله السابق في برشلونة سيسك فابريجاس. وكان روبيرتو مؤثرًا في صعودهم الصاروخي، ولعب دورًا ليس بالقليل في حسم تأهلهم لدوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الموسم في المركز الرابع.

    انتهى ذلك أيضًا، إذ انتهى عقده في يونيو وبدأت فرص أخرى تلوح في الأفق.

    قال روبيرتو: "قضيت عامين رائعين في كومو، لكن عندما انتهى عقدي، كان هدفي هو المجيء إلى الدوري الأمريكي".

    كان روبيرتو في سن 34 عامًا، والدوري الأمريكي ينتظره. كانت هناك بعض المحادثات، لكن الرابط الكتالوني مع ريكي بوتش لاعب جالاكسي، وزميل روبيرتو لفترة طويلة في برشلونة، هو ما جعل الصفقة تتم.

    قال روبيرتو: "لم يقل بوتش سوى أشياء رائعة عن النادي، وعن الدوري، وعن المدينة. أخبرني أنني سأكون سعيدًا جدًا هنا". وأضاف: "الانتقال والتأقلم كانا في غاية السهولة هنا".

    تولى بوتش مرافقة روبيرتو وتعريفه بكل التفاصيل، وعاشا معًا حتى رتب روبيرتو أمور منزله. هذا ليس المكان الذي نشأ فيه روبيرتو، ولكن إذا كان تكيف بوتش السلس مع هذا الدوري، والذي توج بلقب كأس الدوري الأمريكي عام 2024، يثبت أي شيء، فهو أن الكتالونيين قادرون على التألق ليس فقط في جنوب كاليفورنيا ولكن في هذا الدوري بوجه عام.

    وبصورة أكثر بساطة، يعتبر جالاكسي مجموعة من الشباب المميزين وفق ما وصف روبيرتو.

    قال روبيرتو: "الفريق مجموعة لطيفة للغاية من الشباب، والمدرب أيضًا".


  • ثقافة مختلفة ومسؤوليات تكتيكية جديدة

    imago-sport-1083179574.jpg
    Ball Raw Images

    كان روبرتو جزءًا حاسمًا من التحول الذي شهده فريق جالاكسي في أواخر الموسم

    توجد دائمًا الكثير من الأساطير والتصورات المحيطة بالرياضة الأمريكية لدى اللاعبين الأوروبيين.

    الثقافة هنا مختلفة، فهناك مجموعة من الدوريات الكبرى هنا، بينما في أوروبا توجد بالأساس رياضة واحدة كبرى. أنطوان جريزمان، زميل سابق آخر لروبيرتو ويلعب حاليًا في صفوف أورلاندو سيتي، كان معجبًا بكرة السلة منذ فترة طويلة. وهاري كين، المرشح الأبرز للكرة الذهبية، قال بصراحة إنه لا يمانع تجربة حظه في دوري كرة القدم الأمريكية.

    أما روبيرتو فلم يكن متأكدًا تمامًا من الناحية الثقافية. ومثل كثيرين في عالم كرة القدم، كان يعرف بالفعل القليل عن كرة السلة.

    غير أن ذهابه لمشاهدة مباراة لفريق لوس أنجلوس رامز رفقة بوتش فتح عينيه على أمور جديدة.

    قال روبيرتو: "في أوروبا، لا يعتبر دوري كرة القدم الأمريكية رياضة كبرى. أعتقد أنه لا أحد تقريبًا يتابع ذلك الدوري، لكن منذ قدومي إلى هنا وذهابي لمباراة رامز، أعجبني الأمر". وأضاف روبيرتو: "أحاول متابعة الدوري عبر التلفاز. إنها لعبة تكتيكية للغاية، وهذا ما يعجبني".

    وبالتأكيد، توجد بعض أوجه الشبه هنا بين قراءة روبيرتو للعب وقائد الهجوم في كرة القدم الأمريكية. فهو لا يرسل تمريرات طويلة صاروخية أو يقود الهجوم، لكنه يفرض سيطرته التكتيكية ببراعة. ففي صفوف جالاكسي، استقر روبيرتو بشكل رائع في مركز خط الوسط الدفاعي، ليلعب خلف ماركو رويس غير المقيد، والذي أصبح فجأة مطالبًا بمسؤوليات دفاعية أقل بكثير لكي يقلق بشأنها.

    القوة والنسق العالي للدوري كانا فوريين أيضًا، إذ لعب روبيرتو أولى مبارياته في الدوري الأمريكي في 29 أغسطس.

    وصل روبيرتو إلى ناد في خضم المنافسة الشرسة على التأهل للأدوار الإقصائية. وكان بوتش قد خضع لجراحة ثانية في الرباط الصليبي خلال عامين مع انطلاق الموسم، ولم يلمس الكرة هذا العام، وتبدو عودته إلى المستطيل الأخضر غير مؤكدة على الإطلاق. لكن جالاكسي صمد في غيابه، حيث ساهم رويس بالأهداف والتمريرات الحاسمة، بينما استعاد المهاجم جواو كلاوس، القادم من سانت لويس في يناير، مستواه ولياقته وسجل 9 أهداف في 10 مباريات بدأها أساسيًا. هذه السلسلة الجيدة من النتائج، مع خسارة جالاكسي مباراة واحدة فقط من آخر 6 مباريات وسط تعثر منافسيه، جعلت روبيرتو مستعدًا تمامًا لخوض غمار الأدوار الإقصائية في موسمه الأول بالدوري.

    قال روبيرتو: "إنه وضع مختلف. فعندما تأتي من أوروبا تكون في نهاية الموسم، ثم تحصل على فترة راحة في الصيف، وتتخيل بدء مسابقة الدوري من الصفر وكل هذه الأمور. لذا فإن القدوم إلى هنا في منتصف الموسم والقتال من أجل التأهل للأدوار الإقصائية جعل كل مباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا لنصل إلى تلك الأدوار".


  • التركيز الكامل على موقعة الترافيكو

    LA Galaxy v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    يلتقي نادي لوس أنجلوس جالاكسي بقيادة روبرتو مع نادي لوس أنجلوس إف سي بعد أربع ساعات فقط من مواجهة برشلونة وريال مدريد في الليجا

    تحمل مواجهات نهاية هذا الأسبوع مفارقة معينة؛ ففي تمام الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي، يلتقي برشلونة وريال مدريد في أول كلاسيكو هذا العام. وبعدها بخمس ساعات، تنطلق موقعة الترافيكو، وهي الديربي العنيف بين جالاكسي وغريمه في المدينة لوس أنجلوس إف سي. فهل كان مدركًا لحجم تلك المباراة وأهميتها؟

    قال روبيرتو: "كنت أعرف عن هذه المباراة لمجرد أنني كنت أتابع الدوري الأمريكي لسنوات عديدة".

    هذا التوقيت الغريب يحمل إيجابيات وسلبيات. الجانب الإيجابي هو أن روبيرتو يمتلك خبرة اللقاءات الكبرى للتعامل مع مثل هذه المواجهات، فمباريات الكلاسيكو تجهزك لكل شيء تقريبًا.

    قال روبيرتو: "نحن اللاعبين نحب خوض هذا النوع من المباريات عند القدوم من أوروبا. حظيت بفرصة لعب الكلاسيكو مرات ومرات عديدة، وهي المباراة التي ينتظر كل لاعب خوضها".

    أما الجانب السلبي، فهو أنه لن يتمكن من مشاهدة ناديه الحبيب برشلونة وهو يخوض أكبر مباريات العام، على الأقل ليس بشكل مباشر على الهواء. لكنه بعد مباراته، ومهما حدث، سيخصص وقتًا لمتابعتها.

    قال روبيرتو: "عقلي سيكون في كامل تركيزه على الترافيكو". وأضاف: "لكن بعد أن نحقق الفوز، يمكنني حينها مشاهدة الكلاسيكو".

    ربما يكون هذا هو التوقيت المثالي؛ فبرشلونة سيظل دائمًا أولويته الأولى، وما زال يحرص على مشاهدة كل مباراة سواء مباشرة أو مسجلة حتى وإن عرف النتيجة مسبقًا، فهذا أمر يجري في حمضه النووي. غير أن انتقاله إلى الدوري الأمريكي لم يكن بأي حال من الأحوال تراجعًا أو وسيلة للاعتزال. يتعين عليه التركيز على لوس أنجلوس جالاكسي الآن، وهو يرغب في ذلك بشدة أيضًا. لقد جاء روبيرتو إلى هنا من أجل الفوز فقط.

    قال روبيرتو: "يعتقد الناس أن اللاعبين يذهبون إلى الدوري الأمريكي والولايات المتحدة للاعتزال، لكن الأمر ليس كذلك. أعتقد أننا جميعًا نأتي إلى هنا لنفوز. الدوري تزداد تنافسيته مع قدوم اللاعبين الكبار، وأنا أريد الفوز".

    وبعد 25 بطولة و400 مباراة وذلك الهدف التاريخي، يصعب الجدال مع ثقة روبيرتو بنفسه وقدراته.

    قال روبيرتو: "لا أعرف عدد السنوات التي سألعبها هنا، لكنني آمل أن نتمكن من الفوز بأكبر قدر ممكن خلال تلك الفترة".