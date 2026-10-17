خاص | حذاء يحمل رقمًا سريًا .. راعي مبابي الرياضي يفشي الأسرار

لم تُنظَّم أي فعاليات براقة أو إطلاقات أحذية فاخرة بحضور نجمها الإعلاني الجديد منذ أن أعلنت "أون" توسّعها الهائل في عالم كرة القدم. بدلاً من ذلك، اختارت الشركة نهجاً مجرّداً من البهرجة، إذ أثارت قدراً كبيراً من الحماسة عبر نسج هالة من الغموض حول منتجها المرتقب.

في البداية جاءت الجلسة التصويرية التي ضمّت مبابي، ومدير الكرة في الشركة وأسطورة آرسنال هنري، وأيقونة التنس روجر فيدرر، ونجمة برشلونة سيدني شيرتنلايب، لكن من دون أي أحذية، وذلك في إطار غير جاذب داخل المختبر الذي تُصنع فيه الأحذية وتُختبر، أما الآن فقد أخذتنا "أون" إلى كواليس عملية التطوير.

في السابق، كان من الممكن أن ترى حذاءً في طور التطوير على ملعب التدريبات فقط، بعيداً عن الأضواء والكاميرات، لكن "أون" غيّرت ذلك. فقد لعب مبابي وسجّل بحذاء "أون" منذ رحيله رسمياً عن نايكي في سبتمبر، إذ هزّ الشباك مع فرنسا خلال فترة التوقف الدولي ومع ريال مدريد في مواجهة روما بدوري أبطال أوروبا. لكن التصميم الأبيض بالكامل الذي يحمل شعاراً محدوداً لـ"أون"، والذي رأيناه في قدميه، ليس المنتج النهائي.

ولا تزال الشركة السويسرية تصف هذا الحذاء بأنه "نموذج أولي"، وهو ما يتجلّى في أن الحذاء الذي ارتداه اللاعب الفرنسي خلال مهمته الدولية حمل الرقم التسلسلي "ON-DCPT-KM010"، في حين ظهر بالرقم "ON-DCPT-KM210" عند عودته إلى المنافسات مع النادي. إنها تكسر القواعد المعتادة، بينما نشهد تصميم الأحذية وهو يتشكّل أمام أعيننا.