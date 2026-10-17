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Kylian Mbappe On boots GFX HIC 1-1GOAL

خاص | حذاء يحمل رقمًا سريًا .. راعي مبابي الرياضي يفشي الأسرار

علامة الملابس الرياضية السويسرية الصاعدة "أون" تعاقدت مع نجم ريال مدريد ليكون واجهة توسّعها في عالم كرة القدم، لكننا ما زلنا لا نعرف كيف سيكون شكل حذائه الجديد

Krishan Davis
ترجمه

  • في أول تجربة لها في مجال تصميم أحذية كرة القدم، لا تسير شركة On على النهج التقليدي. صحيح أن العلامة السويسرية الطامحة للمنافسة في عالم الملابس الرياضية قد تعاقدت مع نجم عالمي حقيقي هو كيليان مبابي ليكون واجهة منتجاتها الكروية، وأن مواطنه الأسطورة تييري هنري يعمل معها من خلف الكواليس، لكننا ما زلنا لا نعرف بالضبط كيف سيكون شكل أول حذاء تنتجه على الإطلاق.

    وعلى ما يبدو، فإن ذلك مقصود. فبعد أن أحدثت زلزالًا في صناعة شديدة التنافسية بتعاقدها مع واحد من أفضل اللاعبين على وجه الأرض، تضع On، التي تسعى لقلب قواعد السوق، الابتكار فوق كل اعتبار، إذ تعيد تعريف طريقة إطلاق الأحذية الرياضية كما نعرفها، عبر الاختبار في الوقت الحقيقي ودعوة العالم لإلقاء نظرة على ما يجري خلف الستار.

  • قيد التنفيذ

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    لعب مبابي بالفعل وسجّل بحذاء On، لكن العلامة التجارية تصف تلك الأحذية بأنها "نماذج أولية" وليست المنتج النهائي.

    لم تُنظَّم أي فعاليات براقة أو إطلاقات أحذية فاخرة بحضور نجمها الإعلاني الجديد منذ أن أعلنت "أون" توسّعها الهائل في عالم كرة القدم. بدلاً من ذلك، اختارت الشركة نهجاً مجرّداً من البهرجة، إذ أثارت قدراً كبيراً من الحماسة عبر نسج هالة من الغموض حول منتجها المرتقب.

    في البداية جاءت الجلسة التصويرية التي ضمّت مبابي، ومدير الكرة في الشركة وأسطورة آرسنال هنري، وأيقونة التنس روجر فيدرر، ونجمة برشلونة سيدني شيرتنلايب، لكن من دون أي أحذية، وذلك في إطار غير جاذب داخل المختبر الذي تُصنع فيه الأحذية وتُختبر، أما الآن فقد أخذتنا "أون" إلى كواليس عملية التطوير.

    في السابق، كان من الممكن أن ترى حذاءً في طور التطوير على ملعب التدريبات فقط، بعيداً عن الأضواء والكاميرات، لكن "أون" غيّرت ذلك. فقد لعب مبابي وسجّل بحذاء "أون" منذ رحيله رسمياً عن نايكي في سبتمبر، إذ هزّ الشباك مع فرنسا خلال فترة التوقف الدولي ومع ريال مدريد في مواجهة روما بدوري أبطال أوروبا. لكن التصميم الأبيض بالكامل الذي يحمل شعاراً محدوداً لـ"أون"، والذي رأيناه في قدميه، ليس المنتج النهائي.

    ولا تزال الشركة السويسرية تصف هذا الحذاء بأنه "نموذج أولي"، وهو ما يتجلّى في أن الحذاء الذي ارتداه اللاعب الفرنسي خلال مهمته الدولية حمل الرقم التسلسلي "ON-DCPT-KM010"، في حين ظهر بالرقم "ON-DCPT-KM210" عند عودته إلى المنافسات مع النادي. إنها تكسر القواعد المعتادة، بينما نشهد تصميم الأحذية وهو يتشكّل أمام أعيننا.

  • «الأمر أعقد مما يبدو»

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    على الرغم من ظهور الحذاء على أرض الملعب أمام أعين العالم، تقول On إنها ستواصل تطوير أحذيتها الجديدة وتحسينها

    جول يفهم أن الحذاء الذي ارتداه مبابي هو جزء من عملية الإبداع المشترك التي تنفذها شركة On مع اللاعبين، حيث يختبرونه في أجواء المباريات لتقييم الأداء وملاءمة القدم والثبات والمتانة في ظروف اللعب الحقيقية، مع الاستعانة بملاحظات النجم الكبير لتطوير المنتج بشكل مستمر.

    وتُعد تقنية "LightSpray" من On عنصرًا أساسيًا في تصميم الحذاء، والتي تقول العلامة التجارية إنها "تتيح نهجًا مختلفًا جوهريًا في تصنيع الأحذية"، ما يمنحها القدرة على إدخال تعديلات على البنية والوزن ومقاس القدم والإحساس بسرعة كبيرة استجابةً لأي مشكلات أولية.

    وأكدت On لـجول أن هناك نسختين قيد الاختبار، إحداهما بأربطة والأخرى بدونها، ما يشير إلى أننا قد نشاهد نسخة مختلفة من النموذج الأولي قريبًا. وفي حين تساعد الأرقام التسلسلية المصممين على تتبع النسخ المختلفة خلال مراحل الاختبار، تؤكد العلامة التجارية أن لا شيء تصممه يكون "مجرد زينة"، وأن من يدقق النظر قد يجد أن الأمر "أكبر مما يبدو للعيان".

  • شفافية غير مسبوقة

    On football boots
    On

    خرجت "أون" عن المألوف، إذ منحت الجميع فرصة غير مسبوقة للاطلاع على عملية التصميم والتطوير المستمرة لديها

    في استمرار لخروجها عن السرية المعتادة في صناعة أحذية كرة القدم وطرحها، رفعت "أون" مستوى الشفافية إلى درجة أخرى عبر تسريب عملية التصميم الخاصة بها إلى العالم بأسره. فمن خلال فك أحد الألغاز على الموقع الإلكتروني لشركة "أون"، واستخدام الأرقام التسلسلية الموجودة على النماذج الأولية لمبابي ككلمة مرور، واتباع مجموعة محددة من الخطوات، يستطيع أي شخص الوصول إلى صور ومقاطع فيديو من خلف الكواليس تُظهر مراحل التطوير والمراجع المستخدمة.

    هذا النوع من الوصول غير مسبوق، ويثير الفضول والترقب قبل إطلاق رسمي لم يُعلن عنه بعد. وإحساس عدم الاكتمال هذا لا يزيد الطرح الوشيك إلا إثارة.

  • استهداف 2027

    Mbappe On GFX
    Getty/GOAL

    بينما لا تزال أحذية مبابي الجديدة غير متوفرة للشراء، فقد علم جول أنها ستكون على الرفوف قريبًا، لكن من يدري كيف سيكون شكلها؟

    يبقى أن نرى كيف سيتطور النموذج الأولي ويتغير شكله في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الحماسة حول أول حذاء لمبابي مع العلامة التي تقلب موازين السوق. وكان قد تم الإعلان سابقًا أن عقد النجم الفرنسي الممتد لعشر سنوات مع "أون" سيمنحه خطًا خاصًا يحمل توقيعه، إلى جانب الإصدارات العامة للشركة، كما أنه يملك حصة في الشركة على شكل أسهم، وهي شركة حققت صعودًا صاروخيًا منذ تأسيسها قبل 16 عامًا فقط.

    جول يفهم أن أول مجموعة كرة قدم من "أون" ستُطرح في عام 2027. وفي الوقت الحالي، سيبقى التركيز على مواصلة تطوير واختبار وضبط كل التفاصيل بالتعاون مع مبابي وشيرتنلايب وأي لاعبين نشطين آخرين تعاقدت معهم العلامة السويسرية بهدوء.

    ورغم شهرتها كمتخصصة في أحذية الجري، فقد أحدثت "أون" بالفعل زلزالًا في عالم أحذية كرة القدم بضمها المدوي لمبابي ومشاركته الكبيرة في عملية التصميم، ولا توجد أي مؤشرات على أن ذلك سيتغير قريبًا في ظل إعطائها الأولوية للابتكار قبل كل شيء.