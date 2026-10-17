خاص | حذاء يحمل رقمًا سريًا .. راعي مبابي الرياضي يفشي الأسرار

في أول تجربة لها في مجال تصميم أحذية كرة القدم، لا تسير شركة On على النهج التقليدي. صحيح أن العلامة السويسرية الطامحة للمنافسة في عالم الملابس الرياضية قد تعاقدت مع نجم عالمي حقيقي هو كيليان مبابي ليكون واجهة منتجاتها الكروية، وأن مواطنه الأسطورة تييري هنري يعمل معها من خلف الكواليس، لكننا ما زلنا لا نعرف بالضبط كيف سيكون شكل أول حذاء تنتجه على الإطلاق.
وعلى ما يبدو، فإن ذلك مقصود. فبعد أن أحدثت زلزالًا في صناعة شديدة التنافسية بتعاقدها مع واحد من أفضل اللاعبين على وجه الأرض، تضع On، التي تسعى لقلب قواعد السوق، الابتكار فوق كل اعتبار، إذ تعيد تعريف طريقة إطلاق الأحذية الرياضية كما نعرفها، عبر الاختبار في الوقت الحقيقي ودعوة العالم لإلقاء نظرة على ما يجري خلف الستار.