حينما يصبح الوالد أهم من الإبن: خورخي ميسي.. أب ووكيل وصديق وصمام أمان!
فُجعت الأوساط الرياضية العالمية بنبأ رحيل خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال أسطورة كرة القدم العالمية ليونيل ميسي، عن عمر يناهز 68 عامًا في مسقط رأسه بمدينة روزاريو الأرجنتينية.
لم يكن رحيل خورخي مجرد غياب لأب غالي على قلب نجله، بل كان إعلانًا لانتهاء حقبة استثنائية في تاريخ الإدارة الرياضية، حقبة نجح فيها رجل بسيط بدأ حياته كعامل في مصنع للصلب، في صناعة الإمبراطورية الأضخم والأكثر تأثيرًا في تاريخ كرة القدم الحديثة.
لقد أثبت خورخي عبر رحلته أن النجاح العظيم للأسطورة الأرجنتينية في المستطيل الأخضر، كان يستند إلى جدار فولاذي في الكواليس يحميه ويقود تفاصيله بحنكة وذكاء.
جذور العصامية في أحياء روزاريوGetty Images
لكي نفهم حجم ما حققه خورخي ميسي، يجب العودة إلى البدايات الأولى في حي لافيستيريا العمالي بمدينة روزاريو.
لم يولد خورخي وفي فمه ملعقة من ذهب، بل كان يعمل مشرفًا في مصنع أكيندار للصلب، يصارع الأزمات الاقتصادية الخانقة التي ضربت الأرجنتين في أواخر القرن الماضي.
من هذا الوسط العمالي القاسي، استمد خورخي صصلابته وقدرته العالية على التحمل والعمل تحت أعتى الضغوط، كان رجلًا يعي تمامًا قيمة القرش، ويستوعب تمامًا معنى الاستقرار العائلي.
حين لاحظ موهبة طفله الصغير ليونيل في فريق جراندولي المحلي، لم يتعامل مع الأمر كمجرد تسلية طفولية، بل لمس بعين الأب الثاقبة وجود موهبة نادرة تستحق الصراع من أجلها.
ورغم ساعات العمل الطويلة في المصنع، كان خورخي يحرص على الإشراف اليومي على تدريبات ابنه، ويوفر له الدعم المعنوي والبدني المتاح وسط ظروف معيشية صعبة للغاية.
التضحية الكبرى وتأمين خطوة البدايةBSR Agency
لم تكن طريق الأسطورة مفروشة بالورود، ففي أواخر التسعينيات، واجه الطفل ليونيل أزمة صحية معقدة بنقص هرمون النمو، وكان العلاج يتطلب تكاليف باهظة عجزت الأندية المحلية في الأرجنتين عن سدادها.
أمام تعنت نادي نيوليز أولد بويز ورفض نادي ريفر بليت تحمل كامل تكاليف العلاج الشهري، ظهر الدور البطولي للأب الذي اتخذ القرار الأجرأ في حياته بالتخلي عن استقراره الوظيفي في الأرجنتين، والمخاطرة بنقل الأسرة كاملة إلى إسبانيا عام 2000.
تخطى خورخي بمرارة كل لحظات الخوف والوحدة والدموع التي ذرفها مع ابنه في الغرف المظلمة ببرشلونة، ومتحملًا الغربة والضغوط المالية والشكوك التي أحاطت بفرص نجاح التلميذ الصغير.
تكلل هذا الصبر باقتناع النادي الكتالوني بتوقيع العقد التاريخي الشهير على منديل ورقي، والذي تكفل بموجبه النادي بالتكاليف الطبية.
هذه الخطوة لم تكن مجرد علاج بيولوجي للطفل، بل كانت نقطة الصفر لبناء إمبراطورية أسطورية غيّرت وجه اللعبة للابد.
تأسيس الهيكل الإداري وتحديات الغربةMarca
بعد استقرار ليونيل في أكاديمية لاماسيا، واجهت العائلة اختبارًا إنسانيًا قاسيًا، حيث لم تستطع الأم سيليا كوتشيتيني تحمل الحياة في غربة برشلونة برفقة بقية الأبناء، فقررت العودة إلى روزاريو.
هنا اتخذ خورخي خيارًا مصيريًا بالبقاء وحده مع ليونيل في كتالونيا، وتحول الأب إلى طاهٍ، ومربٍّ، وسائق، وموجه نفسي.
كان يجلس على مقاعد التدريب يراقب كل لمسة لنجله، ويحتويه عقب كل خيبة أمل أو إصابة بدنية.
هذه الفترة العصيبة صقلت العلاقة بين الاثنين لتتجاوز رابطة الأبوة التقليدية إلى شراكة وجودية قائمة على الثقة المطلقة.
أدرك ليونيل منذ صغره أن والده هو الشخص الوحيد في هذا العالم الذي يحميه دون انتظار مقابل شخصي، مما خلق حصانة نفسية للطفل سمحت له بالتركيز الكامل على تطوير مهاراته الكروية دون التشتت بالمشاكل الخارجية.
حارس المال وإقصاء الوسطاءXinhua
عندما بدأ نجم ليونيل يسطع في الملاعب الأوروبية، أدرك خورخي مبكرًا طبيعة سوق كرة القدم الملئ بالوكلاء والوسطاء الذين يلتهمون عمولات ضخمة من أرباح اللاعبين.
اتخذ خورخي قرارًا مصيريًا بتولي مهام الوكيل الحصري لابنه طوال 22 عامًا متتالية، ولم يضمن هذا القرار احتفاظ الخزانة العائلية بالعمولات الفلكية فحسب، بل منع تسرب أي أطراف غريبة قد تضر بمستقبل اللاعب.
أدار خورخي مفاوضات تجديد العقود مع برشلونة بشراسة لا ترحم، حيث خاض تسع عمليات تجديد استغل فيها كل قمة كروية يبلغها ابنه ليرفع من راتبه، حارمًا أندية أوروبا من أي ثغرة، حتى وصل بنجله ليكون صاحب العقد الرياضي الأضخم في التاريخ وقتها.
كان خورخي يقرأ الخريطة المالية للأندية بدقة، ويعرف تمامًا متى يضغط ومتى يهدئ اللعب، ولم يسلم أبدًا لرغبات رؤساء برشلونة المتتابعين، من جوان لابورتا إلى ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.
كان يتفاوض معهم كأنداد، متسلحًا بأوراق قوة ابنه داخل الملعب وبالنداء الجماهيري المعتاد في كل مباراة: "ميسي.. ميسي.. ميسي".
المناورة القانونية والمعارك التجاريةABACAPRESS
تجاوز دور خورخي ميسي حدود تفاوض عقود اللعب المباشرة إلى تأسيس منظومة تجارية متكاملة لحقوق الصور والعلامة التجارية.
أنشأ شركات ومؤسسات إدارة أصول في مختلف دول العالم للاستفادة القصوى من القيمة التسويقية للأسطورة الأرجنتينية.
خاض خورخي معارك معقدة مع شركات المستلزمات الرياضية العالمية، ففي بدايات ليونيل، كان يتدافع عليه كبار المصنعين، لكن خورخي نجح في تأمين عقد طويل الأجل مع شركة أديداس، تحول لاحقًا إلى عقد مدى الحياة يمنح ميسي نسبة من الأرباح ومكانة غير مسبوقة في الحملات الترويجية للشركة عبر القارات.
هذه التحركات جعلت من اسم ميسي براند عالمي مستقل يتجاوز حدوده مع الأندية التي يلعب لها، مما جعل قيمته السوقية مستقرة وثابتة حتى في أحلك الظروف الرياضية أو الفترات التي غاب فيها عن التتويج بالبطولات.
العقل الاستراتيجي والتحول إلى الشريكAFP
لم تتوقف عبقرية خورخي عند حدود جمع الرواتب المرتفعة، بل تجلت في قدرته على التحول من منطق الأجير إلى منطق المالك والمؤسس.
في صيف 2023، حينما انهالت العروض السعودية الخيالية برواتب رهيبة تفوق ذكاء خورخي الاستثماري برفض العرض المباشر لصالح نموذج إنتر ميامي الأمريكي.
صمم خورخي عقدًا يمنح ميسي حصص ملكية في النادي، وتقاسم أرباح البث الرقمي مع شركة "أبل"، وأرباح المبيعات مع "أديداس".
هذا القرار الاستراتيجي لم يضمن فقط عبور ميسي لخط المليارديرات، بل حوله إلى مالك لأصول ترتفع قيمتها يومًا بعد يوم، ليؤمن مستقبل الأسرة لعدة أجيال قادمة عن طريق الاستثمارات بدلًا من جني ملايين سائلة يسهل إهدارها لاحقًا.
كان هذا العقد بمثابة ثورة في قواعد الإدارة الرياضية الحديثة، حيث أعاد خورخي تعريف كيفية إبرام الصفقات للاعبين الكبار في المراحل الأخيرة من مسيرتهم، عبر ربط تواجدهم الرياضي بالاستثمار في البنية التحتية وحقوق البث التجاري للمسابقات.
الدرع الواقي وصمام أمان الأزماتGetty
خلف الأضواء والبطولات، كان خورخي يلعب الدور الأهم، وهو دور المصد القانوني والإعلامي الذي يتلقى الضربات ليبقى ابنه صافي الذهن للملعب فقط.
في أزمات التهرب الضريبي المعقدة في إسبانيا، سارع خورخي بدفع الملايين من ماله الخاص للتسوية، وتحمل المسؤولية الإدارية والقانونية كاملة أمام المحاكم.
كان يدرك أن وظيفته الأساسية هي حماية القيمة التجارية والرياضية لابنه، حتى قال ميسي شهادته الشهيرة أمام القضاء: "أنا ألعب كرة القدم فقط، وأوقع على العقود لأنني أثق بأبي".
لقد كان خورخي مستعدًا للوقوف في وجه المدفع ومواجهة وسائل الإعلام وإدارات الأندية الصارمة، فقط ليضمن ألا يمس ابنه أي سوء.
وحينما اضطر ميسي لمغادرة برشلونة في صيف 2021 وسط صدمة مدوية، كان خورخي هو من واجه الصحافة والإدارة وشرح موقف الأسرة، وقاد عملية الانتقال السريع والمفاجئ إلى باريس سان جيرمان دون أن يهتز البيت الداخلي للبرغوث الأرجنتيني.
الصمت الهادف والابتعاد عن الأضواءMundo Deportivo
على عكس أغلب وكلاء اللاعبين وآباء النجوم في رياضة كرة القدم الحديثة الذين يعشقون الظهور الإعلامي والإدلاء بالتصريحات المدوية، تميز خورخي ميسي بأسلوب الصمت الهادف والعمل الصامت في الخلفية.
نادرًا ما أجرى حوارات صحفية أو ظهر في برامج تلفزيونية، وكان يعلم أن كل كلمة يصرح بها تحسب على نجله، ولذلك فضّل ترك الحديث للتألق الكروي في الملعب.
هذا الأسلوب الهادئ منح عائلة ميسي احترامًا كبيرًا لدى القيادات الكروية والتنفيذية حول العالم، فكان مفاوضًا صلبًا ولكن دون بهرجة أو استعراض فارغ، مما مكنه من بناء علاقات ممتدة وموثوقة مع كبار الشخصيات المؤثرة في العالم الرياضي والاقتصادي.
إدارة العائلة وتأمين التوازن الداخليGetty
ولم يقتصر نجاح خورخي على إدارة أعمال ليونيل، بل امتد لربط العائلة كاملة بالمشروع الاستثماري والرياضي.
فأسند مهام وإدارة الأنشطة الخيرية والتجارية لأبنائه الآخرين رودريجو وماتياس وماريا سول.
وجعل من المؤسسة العائلية خلية عمل منظمة تعمل بتناغم كامل دون صراعات داخلية على النفوذ أو الثروة.
كانت رؤيته قائمة على أن نجاح ليونيل هو نجاح للجميع، وأن حماية هذا النجاح تستوجب تكاتف كافة أفراد الأسرة وتوزيع المسؤوليات بوضوح تحت إشرافه المباشر.
كما حرص خورخي على توجيه جزء كبير من ثروة ميسي نحو أعمال الخير عبر "مؤسسة ليونيل ميسي"، التي ساهمت في بناء المستشفيات، وتقديم المنح الدراسية، ودعم الأطفال المصابين بالأمراض المستعصية في الأرجنتين وإسبانيا ومختلف دول العالم، مما أضفى جانبًا إنسانيًا عميقًا على مسيرة النجم العالمي.
الهندسة العقارية والتوسع في وادي السيليكونGetty
امتد ذكاء خورخي الإداري ليحول الثروة المالية السائلة إلى أصول صلبة ومستدامة، حيث أسست العائلة تحت إشرافه شركة "ليميكو إسبانيا 2010"، ومنها انبثق صندوق الاستثمار العقاري "روستاور"، الذي يمتلك محفظة فاخرة من الفنادق والمكاتب في مدريد، وبرشلونة، وباريس، ولندن.
وفي خطوة عبقرية، أدرج خورخي هذا الصندوق في البورصة الإسبانية بتقييم تجاوز 223 مليون يورو، للاستفادة من المزايا والإعفاءات الضريبية الكبيرة التي تمنحها الدولة لشركات العقار المدرجة.
ولم يتوقف الأمر عند العقارات والسلسلة الفندقية الشهيرة "إم أي إم هوتليز"، بل امتدت يد خورخي إلى قطاعات التكنولوجيا ورأس المال الجريء من خلال تأسيس شركة "بلاي تايم سبورتس تك" في قلب وادي السيليكون بسان فرانسيسكو للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة، بالإضافة إلى الاستحواذ بنسبة 100% على نادي كورنيلا الإسباني.
هذه الشمولية الاستثمارية أثبتت أن الأب لم يكن مجرد وكيل لاعب، بل رئيس مجلس إدارة لإمبراطورية اقتصادية عابرة للقارات.
بيت القصيدGetty Images
في عالم كرة القدم الحديث الذي تلتهمه المصالح الشخصية وجشع الوكلاء، تجلت قيمة خورخي ميسي كنموذج فريد ومستحيل التكرار.
لم يكن مجرد مدير أعمال يطارد العمولات، بل كان الأب الذي يحمي، والصديق الذي يواسي، والمُفاوض الذي يزعزع أعتى إدارات الأندية ليضمن حق ابنه.
رحل خورخي بعدما أدّى أمانته كاملة، محولاً طفلاً يعاني من مرض نادر إلى أسطورة كروية ومليارديرًا يمتلك أصولاً في كل أنحاء العالم.
سيبقى إرثه الإداري والأبوي درسًا خالدًا في تاريخ الرياضة، يُثبت أن خلف كل إنجاز أسطوري في الملعب، عقلًا جبارًا يحرسه من الكواليس.