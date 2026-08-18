لا رودري، لا أمل؟ .. إنزو ماريسكا يواجه مهمة صعبة في مانشستر سيتي!

حقق آرسنال فوزًا ساحقًا بنتيجة 3-0 على مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية يوم الأحد، حيث سجل ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتز ومارتن أوديجارد الأهداف لحسم اللقب، وكان هذا أكبر فارق انتصار في نهائي الدرع الخيرية منذ عام 2014، وكان من الممكن أن يكون أكبر بالنظر إلى هيمنة آرسنال.

وفي الواقع، قال أسطورة رينجرز ألي ماكوست أثناء تعليقه على المباراة لصالح تي إن تي سبورت: "الفجوة بين آرسنال ومانشستر سيتي اليوم هي الأكبر التي رأيتها بين هذين الفريقين منذ وقت طويل".

ووصف ماكوست أيضًا أداء السيتي بأنه ضعيف بشكل يثير القلق، وهو استنتاج سيشاركه فيه بالتأكيد مشجعو الفريق وإنزو ماريسكا.

وفي حين يُنظر إلى المباراة الافتتاحية التقليدية للموسم على نطاق واسع على أنها مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد، إلا أن مدرب السيتي الجديد لم يتمكن من استخلاص سوى القليل جدًا من الإيجابيات من ملعب برينسيباليتي في كارديف.

ولدى المدرب الإيطالي الكثير ليفكر فيه بعد أن بدأ مسيرته بأداء ضعيف، وليس أقلها كيفية إعادة التوازن إلى خط الوسط في غياب نجمه رودري لاعب برشلونة الجديد.