«أوقفوا المباراة!» | أيرلندا ضد إسرائيل .. حيث تحولت كرة القدم إلى معركة سياسية واللاعبون الضحايا
رفض المطرب إد شيران مؤخرًا الوقوف إلى جانب ماكلمور أو دعم فلسطين حرة أو حتى حرية التعبير، وضع بقية الفرق المشاركة في جولته في موقف محرج غير متوقع، لكن لم يكن أحد في موقف أصعب من آرون راو وأعضاء فرقة الفولك بيوجا.
لم يكونوا مشهورين ولو بقدر فينياس أو لوكاس جراهام. وفي الحقيقة، لم يكونوا مشهورين على وجه الخصوص حتى داخل بلدهم الأم إيرلندا. وبناءً على ذلك، كانوا ممتنّين للغاية لـ"صديقهم" شيران لمنحهم فرصة العزف أمام آلاف المعجبين في ملاعب عبر الولايات المتحدة. لقد كان مستوى من الانتشار غير مسبوق ولا يُقدَّر بثمن بالنسبة لهم، تجربة تكاد لا تُصدَّق، "من نسج الأحلام"، على حد تعبير بيوغا، لكن الواقع القاسي للموقف كان يستدعي التحرك.
روبرت كرافت، المالك الملياردير لملعب جيليت الذي كان من المقرر أن يظهر فيه شيران والفرق المشاركة معه في نهاية هذا الأسبوع، أوضح أن ماكلمور لا يمكن أن يكون جزءًا من العرض، وبالنسبة لبيوجا، فإن الاستمرار في الأداء "في أماكن تُسكِت أي شخص يدافع عن فلسطين حرة لم يكن خيارًا بالنسبة لنا على الإطلاق".
وأوضح راو أنه "كإيرلنديين، نعرف جيدًا جدًا معنى الإبادة الجماعية والمجاعة القسرية والاحتلال العنيف"، لذا فإن ابن دبلن ومواطنيه من فرقة بيوغا انسحبوا. رفضوا العزف.
والسؤال الذي يطرحه الجميع في إيرلندا على أنفسهم الآن هو ما إذا كان أي من أعضاء المنتخب الوطني للرجال سيفعل الأمر نفسه قبل مواجهة يوم الأحد أمام إسرائيل في دوري الأمم.
«ضغط خارجي هائل»
منذ اللحظة التي وقعت فيها قرعة دوري الأمم في بروكسل خلال شهر فبراير ووضعت أيرلندا وإسرائيل في المجموعة نفسها، كان واضحاً أن المباراتين بين المنتخبين ستثيران قدراً هائلاً من الجدل.
ففي شهر سبتمبر السابق، وجّه نادي بوهيميان لكرة القدم ومنظمة FairSquare وحركة الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين رسالة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يطالبون فيها بالتعليق الفوري لعضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم (IFA) بسبب خرقه لأنظمة كل من اليويفا والفيفا المتعلقة بإقامة مباريات في مستوطنات غير قانونية، وبسبب السلوك العنصري والتمييزي. وجاء هذا الطلب بعد يومين فقط من خلوص لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث قُتل حتى الآن أكثر من 70,000 شخص منذ السابع من أكتوبر 2023، حين قتلت حماس 1,200 شخص في إسرائيل واحتجزت 251 رهينة.
وبعد شهرين، وخلال اجتماع عام استثنائي لاتحاد كرة القدم الأيرلندي (FAI)، صوّت أعضاء الجمعية على تقديم اقتراح إلى اليويفا بحظر إسرائيل من مسابقاته الأوروبية على مستوى الأندية والمنتخبات. لكن في الاجتماع العام السنوي الذي أعقبه مباشرة، قال رئيس الاتحاد الأيرلندي بول كوك، "بكل صراحة، سنلعب أمام [إسرائيل]، شريطة أن يكون ذلك ضمن مسابقات اليويفا".
ويقول دان لامبرت، المدير التجاري لنادي بوهيميان، لموقع GOAL: "ما كان ينبغي له أن يقول ذلك، لأنه لم يكن معبّراً عن التفويض الذي مُنح في ذلك الاجتماع. فثلاثة وتسعون في المئة من الأشخاص دعموا ذلك الاقتراح.
"لكنني أعتقد فعلاً أن الاتحاد الأيرلندي تعرّض منذ مرحلة مبكرة جداً لقدر هائل من الضغوط الخارجية. فعلى سبيل المثال، حين تم إقرار الاقتراح الداعي إلى طرد إسرائيل في نوفمبر الماضي، خرج على الفور السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على تويتر قائلاً إنه إذا مضى الاتحاد الأيرلندي في هذا المسار، فستكون هناك تبعات اقتصادية على أيرلندا."
تهديد "مُختَلق"
وفي أعقاب قرعة دوري الأمم مباشرةً، أشاد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أيضًا باتحاد الكرة الأيرلندي لاتخاذه "القرار الصحيح بخوض المباريات" وأعرب عن ثقته في إمكانية إقامة مباراة الذهاب "في بيئة آمنة في دبلن". لكن ذلك لم يكن واقعيًا على الإطلاق بسبب حدة المشاعر في أيرلندا، وتم لاحقًا نقل مواجهة الرابع من أكتوبر أمام إسرائيل إلى صربيا بسبب "تحديات تنظيمية"، حيث ستُقام خلف أبواب موصدة، وهو ما أثار استغراب العديد من عشاق كرة القدم الأيرلنديين.
ورغم أن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بوساطة أمريكية في العاشر من أكتوبر 2025 ربما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تعليق خطط حظر إسرائيل من المنافسات القارية، إلا أن استمرار سقوط الضحايا في فلسطين يعني أنه لم يحدث أي تراجع في المعارضة لمباريات دوري الأمم في أيرلندا.
غير أنه في اجتماع عام استثنائي آخر لاتحاد الكرة الأيرلندي في يوليو، أيد المندوبون اقتراحًا بالمضي قدمًا في المباريات، بواقع 75 صوتًا مؤيدًا، و32 صوتًا معارضًا، وثلاثة امتناعات عن التصويت. وبحسب الاتحاد، فإن أي مقاطعة كانت ستكون بلا جدوى وستتسبب في "أضرار جسيمة ودائمة" لكرة القدم الأيرلندية، وهو ادعاء طالما اعترض عليه بريندان أوغل، أحد الشخصيات الرئيسية المشاركة في حملة "أوقفوا المباراة".
"لقد ألمح اتحاد الكرة الأيرلندي، بشكل غير صادق تمامًا، إلى أنه ستُطبَّق على الاتحاد عقوبات غير مسبوقة حتى الآن بسبب مقاطعة المباراة، لكن اليويفا لم يوجّه أي تهديدات من هذا القبيل، وهو ما أكده لاحقًا [الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الأيرلندي] ديفيد كوريل بنفسه بشكل رسمي"، هكذا يقول أوجل لـ GOAL، في إشارة إلى التكهنات التي لا أساس لها في ذلك الوقت بأن المقاطعة قد تؤثر على المحاولات المستقبلية للتأهل إلى البطولات الكبرى، وحتى على استضافة البلاد المشتركة ليورو 2028.
"علاوة على ذلك، شهدت السنوات الأخيرة العديد من المقاطعات التي شملت جهات مثل بيلاروسيا، التي قاطعتها لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، ولم يترتب على ذلك أكثر من الخسارة المعتادة بنتيجة 3-0 بداعي الانسحاب، إلى جانب غرامات ضئيلة. لذا، فإن فكرة أن اتحاد الكرة الأيرلندي كان يمكن أن يُستهدف أو يُخصّ بالذكر لم يكن لها أي سابقة قانونية. ببساطة شديدة، لم يكن هناك أي تهديد لاتحاد الكرة الأيرلندي، سوى ذلك الذي اختلقه الاتحاد بنفسه."
«إفلات تام من العقاب»
يواصل الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم التأكيد على أنه لم يُترك أمامه أي خيار سوى المضي في إقامة المباريات، ويعود ذلك في المقام الأول إلى تعنّت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي لم يردّ على طلب للتعليق على القضايا المثارة في هذا المقال.
وقال كوريل لموقع RTE Sport الأسبوع الماضي فقط: «نتمنى لو لم نكن في هذا الموقف. لقد دعونا علنًا، ورسميًا، إلى استبعاد إسرائيل من كرة القدم الدولية. كنا الاتحاد الوحيد من بين 55 اتحادًا في يويفا الذي فعل ذلك رسميًا. لكن على المستوى المؤسسي، لم يحدث ذلك بعد...
«نعم، لقد تحدثنا مع يويفا بشكل مكثّف على مدار العام الماضي. وردّهم؟ إنه نفسه كما كان منذ فترة. إنهم يدركون قوة قناعة الاتحاد الأيرلندي في هذا الموضوع وكيف يعكس ذلك تضامن الشعب الأيرلندي مع المحنة الفلسطينية. لكن في المقابل، عليهم أن يأخذوا في الاعتبار مشاعر 54 دولة أخرى. ولسوء الحظ، في هذه اللحظة، ليس الأمر بالإجماع».
غير أن لامبرت يرى أن غياب الدعم لاقتراح الاتحاد الأيرلندي ما كان ينبغي أن يمنعه من «فعل الصواب».
ويقول: «بالنسبة لي، الجانب الأكثر إحباطًا في هذه القضية برمّتها هو أن الاتحاد الأيرلندي لم ينظر أبدًا إلى الجانب الإيجابي، وفي المقام الأول الاحترام الذي كان سيكسبه الاتحاد على المستوى الوطني والدولي من المقاطعة. لن يُنسى ذلك أبدًا.
«كانت ستترتب على ذلك تبعات مالية، لكنني لا أشك في أنه مهما بلغت التكاليف، كنا سنجمع أضعاف ذلك المبلغ عبر مناشدة المشجعين في أيرلندا وكذلك مشجعي الأندية والدول في جميع أنحاء العالم ممن يعترفون بالإبادة الجماعية. كما أنني لا أقبل هذه الفكرة القائلة بأنه ينبغي أن نبقى صامتين لأن لا أحد آخر يرفع صوته، فلنتذكر أن غالبية دول أوروبا الغربية مارست هذا النوع من القمع الاستعماري على دول أخرى، بما فيها أيرلندا.
«لذا، ورغم أنه من المخزي أن دولًا أوروبية أخرى لم تفعل شيئًا، فلا ينبغي أن نتفاجأ بهذه الحقيقة. كما لا ينبغي أن نتفاجأ بطريقة تعامل يويفا مع الموقف. إسرائيل تتصرف بإفلات تام من العقاب في كل ساحة. إنها تنتهك أكثر من 30 قرارًا لمجلس الأمم المتحدة. إنها تنتهك ميثاق حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي. والقائمة تطول. لذا، ورغم أنه موقف جنوني، فليس من المفاجئ أن تحظى إسرائيل بمعاملة خاصة من يويفا. ومن فيفا أيضًا، إن جاز التعبير».
«تخلّى عن الشعب الفلسطيني»
إن استمرار مشاركة إسرائيل في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمر يثير الحيرة بشكل خاص، خصوصًا عند الأخذ في الاعتبار أن المنظمتين حظرتا الفرق الروسية بعد أربعة أيام فقط من إطلاق فلاديمير بوتين غزوًا شاملًا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.
ويقول الصحفي الفلسطيني المقيم في دبلن، أبو بكر عابد، لـGOAL: «إنه نفاق، نفاق صريح. هناك قانون لإسرائيل وقانون آخر لكل شخص عداها. إنه أوضح مثال على ازدواجية المعايير يمكن أن تتخيله على الإطلاق.
«لطالما قال فيفا ويويفا إن السياسة والرياضة يجب ألا تختلطا. حتى لو أخذنا ذلك على محمل الجد للحظة، فإنه ببساطة يطرح السؤال: "إذًا لماذا حظرتم روسيا؟" لأن ذلك يجعلهم يبدون وكأنهم يتقربون من الدول الإمبريالية الكبرى في الغرب، والولايات المتحدة على وجه الخصوص.
«لقد رأينا ذلك التدخل السياسي بوضوح تام خلال كأس العالم، عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعليًا بإلغاء بطاقة حمراء للولايات المتحدة. وكيف يمكن لرئيس فيفا، جياني إنفانتينو، أن يكون عضوًا فيما يُسمى بـ"مجلس السلام"؟ كيف سُمح بذلك؟
«إن ما فعلته روسيا في أوكرانيا يتضاءل بالمقارنة مع ما فعلته إسرائيل في غزة، ومع ذلك، قبل أسبوعين، قال ألكسندر تشيفرين إنه لم يكن هناك أي ضغط سياسي تقريبًا على يويفا لحظر إسرائيل من بطولاته، وهذا يعني أن الدول التي دفعت باتجاه طرد روسيا هي دول منافقة. ولماذا؟ لأنهم لا يروننا نحن الفلسطينيين بشرًا.
«إنه لأمر يفطر القلب حقًا أننا نعيش في عام 2026 وبعض الأشخاص داخل مجتمع كرة القدم لا ينظرون إلينا كمتساوين، لكن ما الاستنتاج الآخر الذي يمكن أن تخرج به؟ لأن فيفا ويويفا تخليا منذ زمن طويل عن الشعب الفلسطيني».
«قوة الرياضة»
حظيت المساعي المتواصلة في إيرلندا للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني بإشادة البعض، لكنها لقيت انتقادات من آخرين، حيث ادعى الوزير السابق آلان شاتر، وهو يهودي الديانة، مراراً أن الدعوات إلى المقاطعة تحركها معاداة السامية. وفي الوقت نفسه، اتهم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم المدرب الأيسلندي لمنتخب إيرلندا، هايمير هالجريمسون، بـ"الغباء والجهل والنفاق" بسبب تصريحه الأسبوع الماضي، أثناء دفاعه عن إقامة المباريات، بأن فريقه "لا يلعب مع الإبادة الجماعية" بل ضدها.
ويقول النائب في البرلمان الإيرلندي ولاعب الدوري الإيرلندي السابق، دانيال إينيس لـGOAL: "بيان الاتحاد الإسرائيلي يزيدك غضباً أكثر، لأن هذا الأمر لا علاقة له بمعاداة السامية؛ بل يتعلق بفعل كل ما نستطيع لوقف إبادة جماعية.
"ولا تظنوا أن مقاطعة كهذه بلا أثر محتمل. الرياضة أنقذت حياتي. أنا أعرف قوة الرياضة. لقد حاربنا العنصرية في مجتمعي من خلال كرة القدم. وأنا أُعلّم الأطفال في نادينا المحلي أنه لا يوجد سوى ثلاثة ألوان على أرض الملعب: لون فريقك، ولون منافسيك، والعشب الأخضر الذي علينا جميعاً أن نتشاركه. والرسالة دائماً هي أنك حين تطأ قدماك ذلك الملعب، تعامل الجميع من دون استثناء بالاحترام الذي يستحقونه.
"لم أكن أحب منافسيّ دائماً في الماضي، لكنني كنت بالتأكيد أحترمهم. وصدّقوا أو لا تصدّقوا، لقد صرت في نهاية المطاف صديقاً حميماً لبعض ألد منافسيّ. لكن كيف يمكننا أن نطأ الملعب ذاته مع شخص يمثّل بكل فخر نظاماً يرتكب إبادة جماعية؟ كيف يمكننا أن نتشارك الملعب مع أناس لا يشاركوننا الاحترام ذاته لحياة الإنسان؟ لكل حياة إنسانية.
"لقد شاهدنا جميعاً مقاطع فيديو لجرائم ارتكبها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأُرسلت إلى المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم لـ'إلهامه' في المنافسات الدولية. إنه أمر مروّع ومقزز. اللغة لم تعد تكفي، والكلمات لا تنقل حقيقة ما نراه على نحو صحيح، ما يعني أن الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو اتخاذ إجراء.
"لأن الحجة القديمة القائلة إن الرياضة والسياسة يجب ألا تختلطا لا يستخدمها إلا أشخاص يحاولون تمرير أجنداتهم الخاصة. وأنا آسف، لكن الرياضة والسياسة كانتا دائماً متشابكتين، وخاصة في كرة القدم الدولية، حيث يتعلق الأمر بتمثيل قيمك ومبادئك كشعب. وأيضاً، لنكن صريحين جداً في هذا الأمر، إن خوض هذه المباراة قرار سياسي بقدر ما هو قرار عدم خوضها.
"لكن حتى لو فصلنا الرياضة عن السياسة هنا، في عالم بديل من نوع ما يكون فيه مثل هذا الأمر ممكناً، فإن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف رياضي فلسطيني، وفقاً لأحدث الأرقام، لذا فإن المسؤولية للأسف تقع الآن على عاتق اللاعبين للتعبير عن التضامن مع أكثر من 500 لاعب كرة قدم فقدوا حياتهم خلال السنوات الثلاث الماضية."
«الفرق بين الصواب والخطأ»
حاول الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم صرف الأنظار عن هالغريمسون وأفراد فريقه، حيث أشار مدير الكرة جون مارتن إلى أن "أشخاصاً مثلي ومثل ديفيد كوريل هم من اتخذوا هذا القرار، وليس اللاعبين".
وأضاف مارتن: "علينا حماية اللاعبين والاعتناء بهم، لأننا يجب ألا نصل إلى وضع يتعرضون فيه للانتقاد".
لكن كما اعترف مارتن نفسه، فإن الضغط "سيقع عليهم بشكل طبيعي لأنهم من يتواجدون على أرض الملعب"، وهو تحديداً المكان الذي وضعهم فيه الاتحاد الأيرلندي. حتى إن المدافع المخضرم شيموس كولمان صرّح علناً في مايو بأن اللاعبين ما كان يجب أن يوضعوا في موقف يُضطرون فيه للإجابة على أسئلة حول هذه المسألة.
وقال كولمان: "كان يجب أن يُعالج هذا الأمر على مستوى أعلى منا. أنا أب، وأنا زوج، ولدي قلب، وأعرف الفرق بين الصواب والخطأ. أعني، لو طرحتُ عليكم السؤال نفسه، فأنا متأكد أنكم جميعاً تشاركون الرأي نفسه حول ما يحدث. إنه أمر فظيع، ومؤلم للغاية، لكنه ما كان يجب أن يقع على عاتق شبان في الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من العمر، كل ما يريدونه هو اللعب لبلادهم".
ونظّم القائمون على حملة "أوقفوا المباراة" احتجاجاً أمام فندق منتخب أيرلندا في دبلن يوم الاثنين، في محاولة لإقناع اللاعبين بمقاطعة مباراة يوم الأحد. غير أن أوغل يقول إنهم يكنّون أعمق مشاعر التعاطف لكل فرد من أفراد فريق هالغريمسون، إذ يشعر بأنهم لم يُخذلوا من قبل الاتحاد الأيرلندي فحسب، بل أيضاً من وزراء في الحكومة مثل باتريك أودونوفان وتشارلي مكونالوغ، اللذين قالا إنهما لن يحضرا مباراتي إسرائيل من باب المبدأ، رغم أن كليهما يرى أن المباراتين يجب أن تُقاما في موعدهما.
ويقول أوجل: "كيف يجرؤ الوزراء على القول إنهم سيقاطعون المباريات بينما يصرّون على أن يلعب فيها الشبان! كيف يجرؤون على هذا القدر من النفاق! لقد خان اللاعبين هنا حكومتهم، وها نحن الآن في هذا الوضع المروّع حيث دفع الاتحاد الأيرلندي اللاعبين قسراً إلى المضي في هذه المباريات.
"اللاعبون رياضيون، يعيشون في فقاعة. كل ما يهمهم هو زملاؤهم والتماسك بينهم، وهذه المبادئ الأساسية للرياضة هي ما استغله الاتحاد الأيرلندي ليسوق هؤلاء الشبان نحو قرار سيلاحقهم بقية مسيرتهم. لقد تحدثنا مؤخراً مع جون روبي، لاعب الرغبي الأيرلندي السابق الذي شارك في جولة لجنوب أفريقيا عام 1981، ولا يزال حتى اليوم نادماً على ذلك القرار.
"لأننا فلنكن واضحين بشأن هذا الأمر، فإن اللاعبين هم من سيُذكرون بمشاركة أيرلندا أرض الملعب مع ممثلي نظام يمارس الإبادة الجماعية، وليس جون مارتن، ولا ديفيد كوريل، ولا مايكل مارتن، ولا أي شخص آخر. سيكون اللاعبون هم من يُذكرون. وهذا تقصير مطلق في أداء الواجب من جانب الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم والحكومة الأيرلندية".
"ما زال هناك وقت لاتخاذ موقف"
قائد المنتخب الأيرلندي المعتاد نايثان كولينز، المصاب حاليًا، قال منذ مايو الماضي إنه رغم أن الهدف يتمثل في أن يبقى أفراد المجموعة موحدين حيال هذه القضية، فإنه "إذا أراد أفراد بعينهم اتخاذ موقف، فلن نمنعهم"، فيما كشف القائد البديل دارا أوشيا قبل مواجهة الخميس أمام كوسوفو أن اللاعبين سيجرون نقاشًا مفتوحًا وصريحًا فيما بينهم يوم الجمعة حول الإجراء الذي سيتخذونه، إن وُجد، بشأن اللقاء المرتقب أمام إسرائيل يوم الأحد.
ويعترف إنيس قائلًا: "لا أستطيع حتى أن أبدأ في تصور الضغط الذي يشعرون به في هذه اللحظة، فهم يدركون خطورة الموقف وحجم المعاناة، لأن ما يجري في فلسطين هو الإبادة الجماعية الأكثر مشاهدة في تاريخ العالم. نحن جميعًا نراها تتكشف أمامنا على شاشات التلفزيون أو على هواتفنا.
"لكن مسألة المقاطعة ما كان ينبغي أن تُلقى على عاتقهم، وما يثير اشمئزازي حقًا من الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أننا لم نرَ أي دليل حقيقي وملموس على أن اللاعبين سيحظون بالدعم إذا رفضوا اللعب. كيف لهم أن يعرفوا ما إذا كانوا سيحصلون على فرصة تمثيل المنتخب مجددًا؟ إنه موقف بائس أن يجد المرء نفسه فيه.
"لا سبيل لإنكار أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد تنصّل تمامًا من هذا الموقف، وهو أمر مخزٍ، لكننا نسمع الاتحاد الأيرلندي يقول: 'كنا نتمنى ألا نكون في هذا الموقف'، فلماذا إذًا وضع اللاعبين في الموقف ذاته بالضبط؟ من المبادئ الأساسية لأي هيئة رياضية أن تحمي لاعبيك وتدعمهم. والاتحاد الأيرلندي لا يفعل ذلك. إنه يتخلى عن هؤلاء الشبان ويتركهم لمصيرهم، وهذا أمر يصعب عليّ تقبله بصفتي لاعبًا سابقًا."
وفي هذه المرحلة، يبدو أن المباراتين ستُقامان، وأن أيرلندا ستنزل إلى أرض الملعب لمواجهة إسرائيل، أولًا في المجر نهاية هذا الأسبوع، ثم مجددًا في صربيا بعد سبعة أيام. ومع ذلك، قال لاعب الوسط جيسون نايت بعد الخسارة 0-1 أمام كوسوفو إنه لا يعتقد أن مباراة الأحد ينبغي أن تُقام، وهو ما يعني أن الداعين إلى المقاطعة لم يفقدوا الأمل بعد في أن يتخذ اللاعبون قرارًا ما كان ينبغي أن يُترك لهم أصلًا.
ويقول عابد: "سيذكرهم التاريخ إن لم يخوضوا المباراة. سيُمجَّدون أبطالًا إلى الأبد. سيتذكر الناس كل واحد منهم. أما إذا لعبوا، فسيوصفون بالجبناء. أنا لا أحاول إهانتهم، لكن هؤلاء ليسوا أطفالًا. إنهم رجال ناضجون. وهم أذكياء. لديهم عقول. لديهم ضمير. ولديهم قلوب.
"رسالتي إليهم حتى في هذه المرحلة المتأخرة هي أن الأوان لم يفت بعد. لا يزال هناك وقت لفعل الصواب، لاتخاذ موقف، رغم العواقب.
"لا تجعلوا الأمر ينتهي بكم إلى أن تضطروا لأن تشرحوا لأبنائكم لماذا لعبتم ضد منتخب يمثل أمة مسؤولة عن مقتل أكثر من 20,000 طفل. مثّلوا بلدكم، مثّلوا أيرلندا الحقيقية وتاريخها الفخور في المقاومة. كرّموا أكثر من 1,000 لاعب كرة قدم زميل قُتلوا. احترموهم، وكرّموهم، باتخاذ إجراء، مهما كانت العواقب.
"لا تكونوا شركاء في الجريمة. لا تلتزموا الصمت. أسمِعوا صوتكم. لا تكونوا إد شيران. كونوا ماكلمور. كونوا آرون رو. كونوا بيوغا كرة القدم. ارفضوا اللعب."