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Real Betis' resurgence_1-1.jpgGetty/GOAL

أسلحة إسقاط المتصدر.. جرس إنذار في كتالونيا يقرعه إيسكو وكتيبة "X" برشلونة وريال مدريد!

سيسعى ريال بيتيس إلى إفساد فرحة متصدر الدوري الإسباني يوم السبت، بعد بداية تاريخية لموسمه

James Westwood
ترجمه

  • يعيش ريال بيتيس أوقاتًا مثالية، إذ يحتل فريق المدرب مانويل بيلجريني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما جمع 19 نقطة من أول ثماني مباريات، ساعيًا للبناء على نجاحه في إنهاء الموسم الماضي بالمركز الخامس. عادل بيتيس بذلك أفضل بداية موسم في تاريخه، والتي تعود إلى موسم 1934-1935 حين مضى الفريق ليتوج بلقبه الوحيد في الدوري الممتاز.

    لا أحد في النادي يفكر في اللقب الثاني بعد، لكن الثقة داخل غرفة تبديل الملابس بلغت ذروتها. يعود ذلك جزئيًا إلى عودتهم إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 21 عامًا، وهي العودة التي سارت بأفضل طريقة ممكنة، حيث استهل بيتيس مرحلة الدوري بانتصارين مثيرين بنتيجة 3-2 على ليل وبورتو. يمتلك بيلجريني وفرة من الخيارات وقدرًا هائلًا من الإصرار لضمان استمرار هذا الزخم.

    صرح المدافع المخضرم دييجو يورينتي لقناة النادي الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر قائلًا إنه إذا كان هناك وقت يعتقد فيه أن بيتيس قادر على منافسة أي خصم، فهو هذا الموسم تحديدًا، موضحًا أن التشكيلة لا تضم مجرد 11 أو 14 لاعبًا، بل قائمة كبيرة وغنية بالخيارات. وأضاف أنه لا أحد يضمن النتائج، غير أن الفريق يضمن القتال والالتزام والروح العالية والتفاني، وهي أمور لا تقبل المساومة ويفرضها شعار النادي فوق المستطيل الأخضر، معربًا عن أمله في إدخال البهجة على جماهير الفريق هذا الموسم.

    عاشت الجماهير أوقاتًا سعيدة بالفعل، وقد تتحول هذه الفرحة إلى نشوة عارمة إذا نجح الفريق في إسقاط برشلونة يوم السبت. يدخل متصدر المسابقة المواجهة بعد فوزه في مبارياته الثماني وسجل 34 هدفًا ولم تستقبل شباكه سوى سبعة أهداف، غير أن بيتيس سيمثل اختباره الأصعب حتى الآن. الفوز في هذه المواجهة سينقل الفريق الأندلسي فورًا من مجرد مدعٍ إلى منافس حقيقي على اللقب.


  • المهندس مانويل بيلجريني

    FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-ELCHE
    AFP

    يمتلك بيليجريني سجلاً طويلاً في قيادة أندية الصف المتوسط إلى مستويات مرتفعة لم تعهدها من قبل، وما زال يقدّم أداءً قوياً في سن الـ73

    يمتلك بيلجريني سجلًا حافلًا في الارتقاء بالأندية المتوسطة إلى آفاق غير مسبوقة، ولا يزال يواصل مسيرته بقوة وهو في سن 73 عامًا.

    لم يصل بيتيس إلى هذه المكانة بمحض الصدفة، فمنذ قدوم المدرب التشيلي في يوليو عام 2020، لم ينهِ الفريق موسمه في مركز أدنى من السابع في الدوري، رغم إنفاق 202 مليون يورو فقط في سوق الانتقالات. نجح الفريق في التأهل للمسابقات الأوروبية لخمسة مواسم متتالية، وبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في موسم 2024-2025، وهو أول نهائي قاري في تاريخ النادي، ووصل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي في الموسم المنصرم.

    يُعرف بيلجريني في إسبانيا بلقب المهندس بفضل أسلوبه الهادئ والمحكم في بناء الفرق القوية، ويعد من أبرز المدربين في القرن الحادي والعشرين. قاد فياريال سابقًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ووصافة الدوري الإسباني، وأهل ملقة لأول مرة في تاريخه إلى دوري الأبطال، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي في موسم 2013-2014، ورغم ذلك يسود شعور دائم بأنه لم ينل التقدير الكافي.

    يؤكد بابلو فورنالس هذا الرأي، وهو الذي عمل لفترة وجيزة تحت قيادة بيلجريني في وست هام قبل أن يجتمع به مجددًا في بيتيس عام 2024. وأوضح فورنالس في حديث لموقع ترانسفير ماركت أن بيلجريني لم ينل حقه من التقدير بالفعل، مشيرًا إلى معرفته الشاملة بكرة القدم وإدارته المتميزة للعلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين. وأضاف أن بيلجريني منحه فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي ويستحق امتنانه الدائم، وحين تراجعت مستوياته هناك جلبه إلى بيتيس ومنحه فرصة ثانية، مؤكدًا أنه يمثل محطة محورية في مسيرته ويحاول رد الجميل بتقديم أقصى طاقته يوميًا.

    قاد بيلجريني كذلك بعثًا جديدًا لمسيرة إيسكو الكروية، بعد أن نجح في إبراز أفضل ما لديه سابقًا في ملقة. وقال إيسكو في حوار أخير مع صحيفة سبورت إن بيلجريني مدرب يفهمه جيدًا ويمتلك أسلوب لعب يخدم قدراته، مضيفًا أنه يستخرج دائمًا أفضل مردود ممكن من عناصره، وأنه لا يمكن تفسير تطور بيتيس دون إدراك تأثير بيلجريني المباشر.


  • إيسكو واستعادة قمة العطاء

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    انبعث صانع الألعاب السابق لريال مدريد، إيسكو، من فترة كابوسية بسبب الإصابات ليصبح وجه مشروع بيتيس

    تجاوز صانع ألعاب ريال مدريد السابق فترة عصيبة مليئة بالإصابات ليصبح الواجهة الرئيسية لمشروع بيتيس.

    يبدو عقل المدرب البالغ من العمر 73 عامًا أكثر اتقادًا من أي وقت مضى، حيث بات بيتيس فريقًا يبني هجماته بروية من الخلف لاستدراج ضغط المنافسين، قبل استغلال المساحات بحسم شديد. يقود إيسكو المجموعة بصفته قائد الفريق ومحركه الإبداعي، محققًا أعلى معدل للمساهمات الهجومية المؤثرة في المباراة الواحدة بالدوري الإسباني بواقع 4.68 محاولة، متفوقًا على سائر زملائه.

    تجلى تأثيره بوضوح خلال الفوز الكاسح على أوساسونا بنتيجة 5-2 يوم السبت، حيث أحرز هدفين وتحكم في معظم الهجمات المؤثرة. وخلال 74 دقيقة قضاها على العشب، لم يفقد إيسكو الاستحواذ على الكرة ولو لمرة واحدة، وسط عجز دفاع الخصم عن كبح خطورته.

    امتد هذا الحسم إلى دوري أبطال أوروبا، فقدم تمريرة حاسمة مؤثرة في الفوز خارج الديار على ليل، وسجل الهدف الثالث الحاسم أمام بورتو يوم الأربعاء من علامة الجزاء بهدوء في الدقيقة 84، مشعلًا مدرجات ملعب لا كارتوخا التي ضمت 70 ألف متفرج، وهو الملعب المؤقت للفريق أثناء تجديد ملعبه التاريخي بينيتو فيامارين.

    توج هذا الهدف أداءً متكاملًا نال على إثره جائزة رجل المباراة، بعدما صنع أربع تمريرات مفتاحية، وقام بـ 30 انطلاقة بالكرة، واسترجعها في خمس مناسبات.

    قليلون من توقعوا عودة اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى هذا المستوى المرتفع بعد تعرضه لكسر في شظية الساق خلال عامي 2024 و2025، فضلًا عن إصابة خطيرة في الكاحل الموسم الماضي حدت من مشاركته لتقتصر على ثماني مباريات فقط في الدوري. واليوم، يبدو إيسكو في قمة جاهزيته البدنية بعد فترة إعداد مثالية.

    عند انضمامه في صفقة انتقال حر عام 2023، استقبل المركز الإعلامي للنادي إيسكو بإعادة تمثيل مشهد العودة الشهير لشخصية جون سنو من مسلسل صراع العروش، وهو ما يترجم واقعه الحالي بدقة. خرج إيسكو من تلك المحنة بعزيمة أكبر، وقال لصحيفة سبورت إنه تعلم تقدير كل يوم والاستمتاع بكل تدريب وبكل دقيقة يخوضها في الملعب، موضحًا أن الغياب الطويل يمنح رؤية مختلفة تجعل المرء يدرك سرعة وتيرة كرة القدم وضرورة التوقف للاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في النهاية.

    تتزايد التكهنات بشأن عودته لصفوف المنتخب الإسباني مع كل جولة، وهو ما يعتبره أحد أهدافه الأساسية، إذ صرح بأن لاروخا يملك مجموعة شابة موهوبة وتزداد صعوبة الانضمام مع تقدمه في العمر، لكنه يبذل قصارى جهده مع ناديه أملًا في نيل فرصة العودة مجددًا دون أن يخفي رغبته في ذلك.


  • توازن دفاعي مثالي

    Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    لاعب آرسنال السابق هيكتور بيليرين أحد عناصر الحرس القديم الذي يجعل بيتيس فريقًا من الصعب اختراقه

    يمثل لاعب آرسنال السابق هيكتور بيليرين جزءًا من الحرس القديم الذي منح بيتيس صلابة دفاعية يصعب اختراقها.

    لا ينفرد إيسكو وحده باستعادة بريقه، إذ يقدم مدافع برشلونة السابق مارك بارترا أفضل فتراته الكروية بعمر 35 عامًا بعد عودته لبيتيس لفترة ثانية في عام 2023، وساهم فوق ذلك بتسجيل ثلاثة أهداف.

    قدم دييجو يورينتي البالغ من العمر 33 عامًا مردودًا طيبًا كلما احتاجه الفريق، بينما فرض هيكتور بيليرين صاحب 31 عامًا ثباتًا ملحوظًا في مركز الظهير الأيمن. خطف مدافع أرسنال السابق الأضواء خلال فوز فريقه على ريال مدريد بهدف دون رد في مطلع سبتمبر، بعدما كسب ثمانية صراعات ثنائية وأوقف خطورة فينيسيوس جونيور تمامًا.

    يجمع خط دفاع بيتيس بين الخبرة العريضة وحيوية الشباب، في ظل وجود البرازيلي ناتان صاحب 25 عامًا في قلب الدفاع، ومعاونة دييجو جوميز ذي الـ 23 عامًا، وتألق الحارس الإسباني ألفارو فاليس البالغ من العمر 29 عامًا بين الخشبات الثلاث. وفي الجبهة اليمنى، يحظى بيليرين ببديل مميز هو أنخيل أورتيز ذو الـ 22 عامًا، بينما يبرز فران جارسيا بكامل إمكاناته في الرواق الأيسر.

    انضم فران جارسيا البالغ من العمر 27 عامًا من ريال مدريد الصيف الماضي مقابل أربعة ملايين يورو فقط، في صفقة قد تصبح من بين أفضل صفقات الموسم في إسبانيا حال واصل مردوده ذاته. وبصفته الخيار الهجومي الأساسي في الخط الخلفي، يلعب دورًا رئيسيًا في إيجاد الزيادة العددية في الثلث الأخير من الملعب بفضل سرعته الفائقة وأسلوبه المباشر.

  • خيارات هجومية متعددة

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    يمتلك بيليجريني مجموعة كبيرة من الخيارات الجيدة في وسط الملعب وعلى الأطراف، مع قدرة عبدة إزالزولي على حسم المباريات بمفرده تقريبًا

    يملك بيلجريني مجموعة مميزة من الحلول في خط الوسط والأطراف، بقيادة عبد الصمد الزلزولي القادر على حسم المباريات بمهارته الفردية.

    تلقى إيسكو دعمًا كبيرًا في خط الوسط، حيث أجاد فورنالس كسر الخطوط عبر دور مركب، ومنح نيلسون ديوسا بعدًا حركيًا في التحولات، وتكفل الثنائي مارك روكا وفاكوندو برنال بتأمين الحماية البدنية اللازمة للخط الخلفي.

    يحظى الفريق بجودة عالية على الأطراف مع تحول الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى عنصر حاسم مجددًا. لاحقت التوقعات الكبيرة الجناح المغربي طويلًا، غير أنه لم يثبت أقدامه في برشلونة بعد قدومه من إيركوليس عام 2021، وجاءت بداياته مع بيتيس متواضعة في أول عامين.

    انفجرت موهبة الزلزولي في الموسم الماضي حين ساهم في 28 هدفًا خلال 43 مباراة في مختلف المسابقات انطلاقًا من الجناح الأيسر. غير أن لعنة الإصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم 2026 مع المغرب، وعطلت بدايته للموسم الحالي تزامنًا مع تعرضه لوعكة صحية وإصابة في الركبة.

    استعاد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كامل لياقته تدريجيًا، وسجل في شباك خيتافي وأوساسونا في الدوري، قبل أن يقدم عرضًا لافتًا أمام بورتو في دوري الأبطال. عدل الزلزولي النتيجة مطلع الشوط الثاني بتسديدة مقوسة مباشرة ستبقى ضمن أبرز أهداف الموسم، وكانت واحدة من خمس محاولات هدد بها المرمى مشكلًا خطرًا دائمًا بانطلاقاته السريعة.

    في المقابل، يواجه البرازيلي أنتوني أوقاتًا معقدة لتكرار نجاح موسمه الأول الكامل مع بيتيس، إذ عجز عن التسجيل في 10 مباريات، متأثرًا بآلام عضلات الحوض المزمنة التي لازمته منذ ديسمبر. ورغم ذلك، لم يتراجع مجهوده البدني فوق الميدان، وواصل تقديم لمحات إيجابية كصناعته لهدف كوتشو هيرنانديز في مواجهة بورتو.

    يعتمد بيلجريني أيضًا على رودريجو ريكيلمي القادر على اللعب في كلا الطرفين، ونجح في تسجيل هدفين خلال خمس مباريات بدأها أساسيًا في الدوري بفضل مهارته في المساحات الضيقة. من الناحية الفنية، تقف تشكيلة الفريق في صفوف النخبة بإسبانيا، وتنتظر عودة الجناح المتعدد الاستخدامات أيتور رويبال من الإصابة، مما يعزز قدرتها على مواصلة المنافسة محليًا وأوروبيًا.


  • صراع مركز رأس الحربة

    Cucho Hernandez Troy Parrott Real Betis 2026-27
    Getty Images

    كوتشو هيرنانديز كان مصدرًا موثوقًا للأهداف لريال بيتيس، لكنه يواجه الآن منافسة شرسة من تروي باروت

    يمثل كوتشو هيرنانديز مصدرًا أساسيًا للأهداف، غير أنه يواجه منافسة شرسة من الوافد تروي باروت.

    شغل الكولومبي كوتشو مركز المهاجم الأساسي لبيلجريني طوال العام ونصف الماضيين، محرزًا 23 هدفًا في 64 مشاركة. استعاد اللاعب توازنه بعد تجربة صعبة في واتفورد انتهت بالهبوط، قبل أن يلفت أنظار مسؤولي بيتيس عبر قيادته لكولومبوس كرو للتتويج بلقبي الدوري الأمريكي وكأس الدوريات.

    يمتاز هيرنانديز بحسه التهديفي وقدرته على إنهاء الهجمات من وضعيات مختلفة، كما أظهر في مواجهة بورتو وضد ديبورتيفو لاكورونيا. وإلى جانب قدراته التهديفية، يقود الضغط العالي من الخط الأمامي باجتهاد متواصل، غير أن رغبة بيلجريني في الارتقاء بمستوى الفريق فرضت جلب منافس يشاركه العبء، فكان التعاقد مع تروي باروت.

    حسم الدولي الأيرلندي انتقاله إلى إشبيلية قادمًا من ألكمار الهولندي في أغسطس الماضي مقابل 20 مليون يورو، بعد تسجيله 16 هدفًا في 28 مباراة بالدوري الهولندي لموسم 2025-2026. لم تتسم بداية باروت بالغزارة التهديفية ذاتها حيث أحرز هدفين في تسع مباريات وبدأ أربع مرات فقط، لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا اندمج سريعًا ونال مكانة خاصة لدى المشجعين بسبب حسم أهدافه.

    حسم باروت الفوز أمام ريال مدريد حين تابع كرة مرتدة قبل نهاية المباراة بتسع دقائق، وعاد ليخطف هدف الانتصار ضد ليل بعد ذلك بأربعة أيام إثر مراوغة متقنة وتصويبة في الزاوية البعيدة. وبصفته مهاجمًا كلاسيكيًا يجيد التمركز والتحرك في ظهر الدفاع وقراءة المساحات داخل منطقة الجزاء، يمنح خريج أكاديمية توتنهام أبعادًا تكتيكية إضافية لخيارات مدربه.


  • طموحات عريضة للمستقبل

    Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    هناك شعور داخل صفوف ريال بيتيس بأن بإمكانهم تحقيق شيء خاص هذا الموسم، بدافع من مدربهم


    تسود أروقة الفريق رغبة واضحة في تحقيق إنجاز استثنائي هذا الموسم بفضل التوجيه المستمر للمدرب.

    لن يخشى بيتيس لقاء برشلونة، والمؤكد أن بيلجريني يعمل بدقة على خطة للحد من خطورة كتيبة المدرب هانزي فليك المنتشية بالانتصارات. وأكد الحارس ألفارو فاليس لإذاعة كادينا كوبي إدراكهم لقوة المنافس وسعيهم لمجابهته بنقاط قوتهم، مشيرًا إلى أن كل مواجهة تختلف عن الأخرى، وأن الفريق مجبر على القتال فوق ميدانه حتى النهاية رغم فرض برشلونة لهيمنته على كل المباريات.

    تتكاتف عناصر الفريق نحو هدف واحد، وحال غياب التركيز عن عناصر برشلونة ولو لبرهة، يمتلك بيتيس الأدوات لمعاقبتهم. وأكد إيسكو في تصريحاته أن الفريق يقاتل للوصول لأعلى مركز ممكن وأن الجميع يملك حق الحلم.

    عبر بيلجريني بدوره عن ثقته في قدرة الفريق على إنجاز أمور استثنائية، لكنه سيحرص على إبقاء أقدام لاعبيه على الأرض بغض النظر عما ستسفر عنه مواجهة مطلع الأسبوع. لقد أحكمت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد قبضتها على الدوري لسنوات طويلة جعلت كسر احتكارها أمرًا شاقًا، غير أن ريال بيتيس يبدو اليوم في وضع مثالي للمحاولة وكسر ذلك الاحتكار مع استمرار تطوره، ففي وجود بيلجريني على رأس القيادة الفنية تظل كل الاحتمالات مفتوحة.