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Negreira 1:1Getty/GOAL

أسرار، وثائق، واتهامات متبادلة.. كل ما تريد معرفته عن قضية نيجريرا قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد!

وصل التوتر بين أكبر غريمين في كرة القدم العالمية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق قبل مواجهة الأحد على ملعب كامب نو.

Mark Doyle
ترجمه

  • لم تحتج المباريات بين برشلونة وريال مدريد يومًا إلى أي شرارات إضافية لإشعالها، فالكلاسيكو أكثر من مجرد منافسة رياضية، إنه صراع ثقافات. وهذا تحديدًا ما جعل هذه المواجهة شرسة دائمًا، وجذابة للغاية لمتابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

    ومع ذلك، فإن مواجهة هذا الأحد على ملعب كامب نو قد تكون الأكثر سمية بين الفريقين حتى الآن، نظرًا لأنها ستلعب على خلفية مريرة لأكبر أزمة تحكيمية في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وهي قضية نيجريرا.

    إذًا، كيف بدأت القصة؟ ومن هم المتورطون فيها؟ ولماذا يشعر كل من برشلونة وريال مدريد بكل هذا الغضب؟ وأين نقف بالضبط قبل أول كلاسيكو في موسم 2026-2027؟


  • "جريمة فساد محتملة"

    FC Barcelona President Joan Laporta Press Conference
    Getty Images Sport

    رئيس برشلونة جوان لابورتا يؤكد أنه "من الزيف والعبث الاعتقاد بأننا دفعنا رشوة لأي حكم"

    في يوم الأربعاء 15 فبراير 2023، كشف برنامج كيو تي خوجيس الإذاعي عبر إذاعة كادينا سير تفاصيل من وثائق تتعلق بتحقيق جارٍ من قبل سلطات الضرائب الإسبانية في إقرار ضريبي قدمته شركة داسنيل 95، وهي شركة يمتلك خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا جزءًا منها، وتضمنت استلام مدفوعات من نادي برشلونة بين عامي 2016 و2018 بقيمة تقارب 1.4 مليون يورو، أي ما يعادل 1.2 مليون جنيه إسترليني أو 1.6 مليون دولار.

    وخلال فترة العامين المذكورة، كان نيجريرا يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ووفقًا لشهادته أمام سلطات الضرائب، والتي تم تسريبها لعدة وسائل إعلام أخرى، فقد تلقى أموالًا من برشلونة "للتأكد من عدم اتخاذ أي قرارات تحكيمية ضدهم، بمعنى أن يكون كل شيء محايدًا".

    وصرح رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو لإذاعة كادينا سير أن المدفوعات لشركة داسنيل 95 تعود إلى عام 2003 على الأقل، لكنها توقفت في يونيو 2018، عندما غادر نيجريرا اللجنة الفنية للحكام، وذلك في إطار إجراءات تقليص النفقات في النادي الكتالوني.

    وصرح رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو لإذاعة كادينا سير أن المدفوعات لشركة داسنيل 95 تعود إلى عام 2003 على الأقل، لكنها توقفت في يونيو 2018، عندما غادر نيجريرا اللجنة الفنية للحكام، وذلك في إطار إجراءات تقليص النفقات في النادي الكتالوني.

    وأصدر برشلونة على الفور بيانًا للرد على التقرير، كاشفًا أنه كان على علم مسبق بالتحقيقات المتعلقة بمدفوعات الشركات الخارجية، وحرص على توضيح خمس نقاط أساسية:

    أولًا، استعان نادي برشلونة في الماضي بخدمات مستشار خارجي كان يزود السكرتارية الفنية للنادي بتقارير مصورة عن اللاعبين الشباب من أندية أخرى في إسبانيا.

    ثانيًا، بالإضافة إلى ذلك، امتدت العلاقة مع ذلك المزود لتشمل تقارير فنية تتعلق بالتحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات التي يطلبها الجهاز الفني للفريق الأول والفريق الرديف، وهذه ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم المحترفة.

    ثالثًا، هذا النوع من الخدمات الخارجية أصبح الآن من مهام موظف محترف يعمل داخل إدارة كرة القدم بالنادي.

    رابعًا، يأسف نادي برشلونة لنشر هذه المعلومات في الوقت الذي وصل فيه الفريق تحديدًا إلى أفضل مستوياته الفنية هذا الموسم.

    خامسًا، سيتخذ نادي برشلونة إجراءات قانونية ضد كل من يحاول تشويه صورة النادي بإيحاءات محتملة تمس سمعته الطيبة قد تنتج عن نشر مثل هذه المعلومات.

    وزعم رئيس برشلونة السابق بارتوميو أن نجل نيجريرا، خافيير إنريكيز روميرو، هو من أعد التقارير التحكيمية المعنية، بينما قال رئيس برشلونة الحالي جوان لابورتا لصحيفة لا فانجوارديا: "من الزيف والسخف الاعتقاد بأننا رشونا أي حكم". وفي اليوم التالي، كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أنه على الرغم من وجود تضارب مصالح واضح للغاية، فإن برشلونة لن يتعرض لأي عقوبات رياضية لأن القضية سقطت بالتقادم لتجاوزها المدة القانونية المحددة بثلاث سنوات.

    وقال تيباس: "من الواضح أنه في عام 2018 وفي السنوات السابقة، فشلت لوائح الامتثال التي تراقب تضارب المصالح، سواء في برشلونة أو في لجنة الحكام. ومن خلال ما نراه وما تم كشفه في وسائل الإعلام، من الجلي أنها لم تعمل كما يجب، إذ لم يكن ينبغي أبدًا تقديم هذه الخدمات، لا من حيث المبالغ المالية ولا من حيث الوقائع التي تم الكشف عنها".

    وأضاف: "يجب أن نوضح منذ البداية أننا نظرنا بالفعل في مسألة العقوبات الرياضية، ولا يمكن فرض عقوبات تأديبية رياضية بعد مرور خمس سنوات بالفعل. أما الاختصاص الجنائي فهو مسألة أخرى، فمكتب المدعي العام يحقق الآن في الأحداث التي وقعت وما إذا كانت هناك جريمة فساد محتملة بين الأفراد فيما يتعلق بالتلاعب في نتائج المباريات".

    وتابع: "سنرى كيف سينتهي هذا التحقيق. نحن في رابطة الدوري الإسباني سننتظر ونحترم تحقيق مكتب المدعي العام، وبمجرد انتهائه، سنرى ما إذا كان سيقرر تقديم الشكوى أو الدعوى المناسبة أمام المحاكم المختصة، ومن هناك سنتخذ قراراتنا".

    وفي 17 فبراير، زعمت صحيفة إل موندو أن مدفوعات برشلونة لشركة داسنيل 95 بدأت فعليًا في عام 2001، خلال فترة رئاسة جوان جاسبارت، واستمرت بل وزادت في عهد خلفائه، إنريك رينا ولابورتا وساندرو روسيل وبارتوميو، وبلغ إجماليها 6.65 مليون يورو، أي ما يعادل 5.6 مليون جنيه إسترليني أو 7.5 مليون دولار، دون احتساب الضرائب.

    كما حصلت الصحيفة على إشعار قانوني رسمي أرسله نيجريرا إلى بارتوميو في فبراير 2019 يهدد فيه "بإثارة فضيحة" من خلال الكشف علنًا عن جميع "المخالفات" ما لم يتم استئناف المدفوعات لشركة داسنيل 95.

  • "هوس معيّن"

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    اتهم لابورتا فعليًا رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس باستهداف النادي الكتالوني بشكل متكرر.

    في 7 مارس 2023، نفى لابورتا بشكل قاطع المزاعم التي تفيد بتورط برشلونة في الفساد، واتهم رابطة الدوري الإسباني فعليًا بإضمار الضغينة للكتالونيين بسبب مشاركتهم في مشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي المتعثر.وأعلن قائلًا: "لم يتورط النادي أبدًا في شراء الحكام ولم ينوِ القيام بذلك قط. الأدلة الدامغة تناقض أولئك الذين يريدون تغيير الرواية، ولا شيء يحدث بالصدفة. رابطة الدوري الإسباني لم تتقبل عدم توقيعنا على عقد صندوق سي في سي الاستثماري، وهو اتفاق مقترح بين دوري الدرجة الأولى الإسباني وشركة الأسهم الخاصة، كما أن انضمام النادي إلى دوري السوبر الأوروبي لم يساعد في تهدئة الأمور أيضًا".وهاجم لابورتا تيباس تحديدًا بقوله: "عليه أن يرعى مصالح جميع الأندية، ولا أفهم كيف يفلت لسانه أحيانًا بتعليقات تعد جزءًا من سريتنا. وفي الماضي، قام أيضًا بسلسلة من التصرفات التي تظهر هوسًا معينًا ببرشلونة".إلا أنه بعد ثلاثة أيام، قدم الادعاء العام الإسباني شكوى ضد برشلونة وروسيل وبارتوميو زعم فيها أن النادي دفع 2.9 مليون يورو، أي ما يعادل 2.5 مليون جنيه إسترليني أو 3.25 مليون دولار، لشركات مملوكة لنيجريرا بين عامي 2014 و2018 فقط، وأن إجمالي ما تم تحويله تجاوز 7.3 مليون يورو، أي ما يعادل 6.2 مليون جنيه إسترليني أو 8.2 مليون دولار.

    وواجهت الأطراف الأربعة، إلى جانب مسؤولين آخرين في برشلونة هما أوسكار جراو وألبرت سولير، اتهامات بالفساد الرياضي والإدارة غير النزيهة وتزوير السجلات التجارية، من خلال الدخول في "اتفاق شفهي سري مع المتهم نيجريرا، بحيث يقوم بصفته نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام ومقابل المال، بإجراءات تميل إلى محاباة نادي برشلونة في عملية اتخاذ القرارات من قبل الحكام في المباريات التي يخوضها النادي، وبالتالي التأثير في نتائج المسابقات".

    وفي 3 أبريل 2023، نشرت صحيفة لا فانجوارديا تقريرًا يزعم أن تيباس قدم أدلة كاذبة إلى المدعي العام الذي يحقق في قضية نيجريرا، تمثلت في رسالة عثر عليها في منزل مدير برشلونة السابق المتوفى جوسيب كونتريراس، الذي كان يتسلم التقارير التحكيمية من خافيير نجل نيجريرا. وتضمنت تلك الرسالة اسمي روسيل وجوسيب ماريا، لكن عائلة كونتريراس أشارت لاحقًا إلى أن هذه الأسماء كانت إشارات إلى رومان روسيل، وهو محاسب، وموظف آخر في بنك بانكا كاتالانا.

    غير أن تيباس رد بغضب على الإيحاء بأنه حاول استخدام الرسالة كدليل على تورط ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو في قضية نيجريرا.

    وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "عنوان صحيفة لا فانجوارديا كاذب، نحن لا نتهم أحدًا. الخبر نفسه يؤكد ذلك من خلال الإشارة إلى ما ورد في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام والتي نصت على أنه: ولا تعني هذه الرسالة توجيه اتهام محدد ضد أي شخص. سيد كوندي جودو، مالك صحيفة لا فانجوارديا، راقب صحفييك الذين يفترون الكذب".

    ورغم ذلك، طالب برشلونة تيباس بالاستقالة، وذلك بعد أكثر من شهر بقليل من تصريح رئيس رابطة الدوري الإسباني بأن على لابورتا الاستقالة إذا لم يتمكن من تقديم تفسير مقنع للمدفوعات التي قدمت لشركة نيجريرا.

    وجاء في بيان النادي الكتالوني: "نظرًا لخطورة المعلومات التي ظهرت اليوم الإثنين في صحيفة لا فانجوارديا والتي يرتبط فيها رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس بتقديم أدلة كاذبة إلى المدعي العام لتجريم نادينا، يود نادي برشلونة التعبير عن أعمق مشاعر السخط والغضب والاستياء".

    وأضاف البيان: "لهذا السبب، نطالب بشكل عاجل رئيس رابطة الدوري الإسباني بالظهور علنًا لتبرير موقفه، بعيدًا عن التغريدة التي أرسلها السيد تيباس في الساعات الأولى من الصباح، والتي تفتقر إلى المضمون وتحمل نبرة تهديد. إن نادي برشلونة، كما كرر الرئيس جوان لابورتا في الأسابيع الأخيرة، يشعر بأنه ضحية لحملة إعلامية بسبب أحداث لم تقع أبدًا، فبرشلونة لم يدفع أموالًا للحكام قط".

    وتابع: "تتضمن هذه المضايقات مجموعة من وسائل الإعلام وكتاب الرأي بدرجات متفاوتة من النوايا، مع قيام رابطة الدوري الإسباني بتأجيج النيران خلف الكواليس ضد نادينا، بمساهمات من رئيسها الذي سار في اتجاه واحد فقط، وهو محاولة إدانتنا أمام الرأي العام قبل الحكم على الوقائع قضائيًا".

    وأردف البيان: "ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس رابطة الدوري الإسباني الأسلحة الإعلامية المتاحة له للإضرار بنادي برشلونة، ولكن على عكس هرائه المعتاد، لم يكن بإمكاننا أبدًا أن نتخيل أنه قد يحاول تجريم نادينا بأدلة كاذبة".

    واختتم النادي بيانه قائلًا: "إن المقال الذي نشرته صحيفة لا فانجوارديا اليوم على درجة من الخطورة التي يجب أن تضع جميع أندية الدوري الإسباني في حالة تأهب، نظرًا لأنه يتحدث عن ممارسات لا تتفق بأي حال من الأحوال مع مهام رئيس رابطة الدوري الإسباني. ولو كان الأمر يقتصر على هذه الحقيقة فقط، المتمثلة في منح نفسه صلاحيات لا تخصه، فضلًا عن أسباب تتعلق بالكرامة واحترام رئاسة رابطة الدوري الإسباني، فإنه يتوجب على السيد تيباس الاستقالة من منصبه. ومع ذلك، وإدراكًا منا لهوسه باضطهاد نادي برشلونة وإظهاره المستمر لكراهيته الواضحة وعدائه لنادينا، فإننا نتفهم أن رئيس رابطة الدوري الإسباني الحالي سيستمر في جهوده لمواصلة الإضرار بنادينا".

  • 'فريق النظام'

    SPAIN-FRANCO-JUAN CARLOS
    AFP

    تبادل كل من برشلونة وريال مدريد الاتهامات بأن الطرف الآخر كان يحظى بمحاباة الدكتاتور الإسباني السابق، الجنرال فرانسيسكو فرانكو

    فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا خاصًا به في القضية في مارس 2023، وفي نفس اليوم الذي اتهمت فيه صحيفة لا فانجوارديا تيباس بتقديم معلومات كاذبة للمدعين العامين، علق ألكسندر تشيفيرين علنًا على قضية نيجريرا لأول مرة.

    وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لصحيفة إيكيبا السلوفينية: "الأمر خطير للغاية لدرجة أنه، في رأيي، يعد واحدًا من أخطر القضايا التي رأيتها في كرة القدم على الإطلاق. لكن لا يمكنني التعليق بشكل مباشر على هذا لسببين، أولهما لأن لدينا لجنة تأديبية مستقلة مسؤولة عن هذا الملف، وثانيهما لأنني لم أتعامل مع هذه المسألة بالتفصيل".

    ومع ذلك، أكد تشيفيرين أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يكون مقيدًا بأي قانون للتقادم فيما يتعلق بالقضية، حيث أقر قائلًا: "على مستوى الدوري الإسباني، بطبيعة الحال، سقطت المسألة بالتقادم ولا يمكن أن يكون لها أي عواقب تنافسية. لكن الإجراءات مستمرة على مستوى النيابة العامة، وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لا يوجد شيء يسقط بالتقادم".

    وبحلول هذه المرحلة، كان 18 ناديًا من أندية الدوري الإسباني، وجميع أندية الدرجة الثانية البالغ عددها 22 ناديًا، قد وقعوا على بيان مشترك يدين المدفوعات لشركة داسنيل 95. غير أن ريال مدريد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث دخل في القضية كطرف متضرر، وهو ما أثار غضب لابورتا بشدة.

    وقال لابورتا: "عندما بدأ هذا الجدل، كان ما اتضح سريعًا هو أنها حملة ضد سمعة برشلونة. لم يقم نادي برشلونة أبدًا بأي نوع من الأنشطة بنية توجيه المنافسة لصالحنا، ولم نفعل أي شيء قط بنية الحصول على ميزة رياضية".

    وأضاف: "لكننا تعرضنا لعملية إعدام علنية غير قانونية. لقد افترضوا أننا مذنبون قبل أن نحاكم بشكل عادل. هذا الإعدام المعنوي غير مستحق، فسمعتنا الطيبة على المحك، وكذلك مصداقيتنا ومصداقية الحكام وكرة القدم عمومًا".

    وتابع: "أود أيضًا أن أشير إلى حضور نادٍ بمفرده كمدعٍ خاص في المحاكمة، نادٍ يقول إنه يشعر بالضرر، وهو نادٍ طالما استفاد تاريخيًا من القرارات التحكيمية. لقد اعتُبر دائمًا فريق النظام، نظرًا لقربه من السلطة السياسية والاقتصادية".

    واستطرد قائلًا: "أعتقد أنه من الجدير بالتذكير أنه على مدار سبعة عقود، كان معظم رؤساء اللجنة الفنية للحكام إما أعضاء سابقين أو لاعبين سابقين أو مديرين سابقين في ريال مدريد. طوال 70 عامًا، كان الأشخاص الذين يعينون المسؤولين عن تحقيق العدالة فوق أرض الملعب شركاء سابقين أو لاعبين سابقين أو مديرين سابقين في ريال مدريد، وفي بعض الحالات، كانوا يجمعون بين كل هذه الصفات في نفس الوقت".

    لم يرد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز علنًا على تصريحات لابورتا، لكن القناة التلفزيونية للنادي أنتجت مقطع فيديو يقترب من خمس دقائق يتحدى ادعاء لابورتا بأن مدريد كان "فريق النظام" من خلال المجادلة بأن برشلونة هو من كان يمتلك فعليًا علاقات أوثق مع الجنرال فرانسيسكو فرانكو، الديكتاتور اليميني الشهير الذي حكم إسبانيا من عام 1939 حتى وفاته في عام 1975.

    وتمت الإشارة في الفيديو إلى أن النادي الكتالوني منح فرانكو عددًا من الأوسمة والجوائز، كما زعم التقرير أن فرانكو أنقذ النادي الكتالوني من الإفلاس في ثلاث مناسبات منفصلة. واختتم الفيديو باقتباس منسوب لسانتياجو برنابيو يقول فيه: "كلما سمعت وصف ريال مدريد بأنه فريق النظام، يجعلني ذلك أرغب في التغوط على والد من يقول ذلك".


  • "فضيحة مدى روعة لعبنا"

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ESP-BARCELONA-ARSENAL
    AFP

    دافع بيب جوارديولا مرارًا عن ناديه السابق، ورئيسه السابق، لابورتا

    في سبتمبر 2023، داهمت الشرطة مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد لجمع الأدلة، لكن القاضي المكلف بالقضية، جواكين أجيري لوبيز، صرح بأنه لم يتم العثور بعد على أي دليل يثبت قيام نيجريرا بدفع أموال للحكام للتأثير على نتائج المباريات. ومع ذلك، وقبل انتهاء الشهر، تبين أن مسؤولي برشلونة السابقين الخاضعين للتحقيق، وهم روسيل وبارتوميو وجراو وسولير، والذين أقروا جميعًا بالمدفوعات لكنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات، يواجهون تهمة إضافية تتمثل في الرشوة لأن القاضي أجيري لوبيز اعتبر نيجريرا موظفًا عموميًا وقت تقديم تلك المدفوعات.

    وفي غضون ذلك، هب مدرب مانشستر سيتي آنذاك بيب جوارديولا، الذي تولى تدريب برشلونة بين عامي 2008 و2012، للدفاع عن ناديه السابق قائلًا: "ما أنا متأكد منه تمامًا هو أنه عندما فاز برشلونة، كان ذلك لأنهم كانوا أفضل من المنافسين. لقد فزنا لأننا كنا أفضل بكثير من غرمائنا، وعندما لا نكون كذلك، لا نفوز بل نخسر. لكن القضاء سيقرر ما حدث بالفعل".

    كما رفض المدرب الحالي آنذاك، تشافي، فكرة حصول النادي على أي معاملة تفضيلية من الحكام، وأصر على أنه يتجاهل كل التكهنات التي تدور حول كامب نو، حيث قال لاعب الوسط السابق: "الأسبوع المقبل ستكون هناك قصة أخرى عن نيجريرا، وبعد 15 يومًا قصة أخرى، ثم المزيد بعد شهر آخر".

    إلا أن الجدل كان يكبر إلى حد يصعب تجاهله، حيث كُشف في 18 أكتوبر 2023 عن توجيه اتهام رسمي لرئيس برشلونة الحالي لابورتا بالرشوة المزعومة والفساد الرياضي والإدارة غير النزيهة والتزوير فيما يتعلق بالمدفوعات المقدمة لنيجريرا بين عامي 2008 و2010 خلال فترة رئاسته الأولى. ووفقًا لأمر قضائي اطلعت عليه صحيفة إل بيريوديكو، قضى القاضي بأن لابورتا، وجميع أعضاء مجلس إدارة برشلونة بالفعل، يتحملون "مسؤولية فعلية في اتخاذ قرار إجراء المدفوعات غير المشروعة المزعومة" لنيجريرا ونجله خافيير.

    ومرة أخرى، أعرب جوارديولا عن دعمه الثابت لرئيسه السابق، حيث قال المدرب الكتالوني في مؤتمر صحفي لمانشستر سيتي: "عندما يصدر حكم قضائي، سأعطيكم رأيي، لكن برشلونة بريء، ولابورتا بريء، حتى يثبت العكس. أنتم لم تروا كم كان هذا الفريق جيدًا، لقد كان مدى روعة لعبنا بمثابة فضيحة بحد ذاته".

  • «براءة مطلقة»

    SPAIN-FBL-JUSTICE-BARCELONA
    AFP

    رحّب برشلونة بقرار المحكمة إسقاط تهم الرشوة عن الأشخاص المشتبه بهم، بمن فيهم الرئيس السابق بارتوميو

    رحب برشلونة بقرار المحكمة بإسقاط تهم الرشوة عن الخاضعين للتحقيق، ومن بينهم الرئيس السابق بارتوميو.

    في 22 مايو 2024، تم إسقاط تهم الرشوة الموجهة إلى المتهمين. فبموجب القانون الإسباني، لا يمكن القول بارتكاب جريمة رشوة إلا إذا طلب موظف عمومي أموالًا أو تعويضات مقابل التأثير على القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصه. غير أن محكمة برشلونة قضت في النهاية بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ليس هيئة عامة، مما يعني أنه لا يمكن اعتبار نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد، موظفًا عموميًا.

    وجاء في بيان النادي: "يعرب نادي برشلونة عن رضاه التام عن مضمون القرار الصادر اليوم عن محكمة برشلونة طالما أنه يؤكد الدفاع الذي قدمه النادي ويرفض فرضية جريمة الرشوة المزعومة. نحن نتمسك بقناعتنا بأن العدالة ستسود وأن الأحداث المتعلقة بلائحة الاتهام هذه يمكن توضيحها بشكل نهائي، مما يثبت البراءة المطلقة للنادي".

    وفي هذه المرحلة، اعتُبر نيجريرا غير لائق للمشاركة في الإجراءات القضائية بسبب تفاقم آثار إصابته بمرض ألزهايمر، بينما مارست زوجته آنا باولا روفاس، المتهمة بغسيل الأموال، حقها في عدم الرد على أي أسئلة تتعلق بمبلغ 3 ملايين يورو من الدخل غير المصرح به الذي عُثر عليه في حساباتها بين عامي 1992 و2003 عندما استجوبتها المحكمة في أغسطس 2024. ومع ذلك، في سبتمبر 2025، ناقش كل من بارتوميو وروسيل دوريهما في القضية.

    وكان بارتوميو قد أخبر الشرطة سابقًا أنه التقى بنيجريرا في ست مناسبات، لكن وفقًا لصحيفة ماركا، فقد غير روايته زاعمًا أن لقاءً واحدًا فقط من هذه اللقاءات كان اجتماعًا رسميًا.

    وقال رئيس برشلونة السابق: "طلب مني إنريكيز نيجريرا ذلك بشكل مباشر، ولأنني شخص مهذب، ذهبت. قابلته في مكتبه، وعرض عليّ خدماته. لم أعتقد أن الأمر غريب، ففي النادي أخبروني أنه أمر طبيعي وشيء يتم العمل به بالفعل".

    كما قلل بارتوميو من أهمية الإشعار القانوني الرسمي الذي أرسله نيجريرا مهددًا فيه بالكشف علنًا عن تفاصيل المدفوعات، قائلًا: "كنا قد قررنا قطع العلاقات مع نجله بسبب مسألة تتعلق بالميزانية، وأنا أتفهم الغضب الناتج عن هذا الوضع العائلي. ناقشت الأمر مع الإدارة القانونية، ولم يعيروه اهتمامًا كبيرًا".

    وفي غضون ذلك، وخلال شهادته الخاصة، نفى خافيير نجل نيجريرا أن يكون لتوقف المدفوعات من برشلونة في يونيو 2018 أي علاقة بمغادرة والده للجنة الفنية للحكام. ومع ذلك، زعم أيضًا أن الأموال المدفوعة "لا علاقة لها إطلاقًا" بالتقارير التي كتبها والتي يتجاوز عددها 600 تقرير. ورغم أن خافيير، الذي يواجه اتهامات بغسيل الأموال، قد أُدرج كمدير إداري في الشركات التي أصدرت الفواتير للنادي الكتالوني، فإنه أصر على أنه لم يكن مسؤولًا عن أي منها وأنها كانت "تحت المسؤولية الحصرية لوالدي".

    وقال وفقًا لصحيفة إل إسبانيول: "لم أتصل أبدًا بنادي برشلونة ولم تكن لي أي علاقة به بسبب علاقاتي مع شركات داسنيل 95 ونيلساد وتريسيب. لم أكن على علم بعلاقة نادي برشلونة مع داسنيل 95 ونيلساد. عندما رأيت الأرقام التي دفعها برشلونة، لم أصدق ذلك، لقد كانت كذبة. استنتاجي هو أن نادي برشلونة سعى إلى النأي بنفسه عن والدي، إنريكيز نيجريرا، مستخدمًا إياي كذريعة. لم أتلقَّ أي أموال من الشركات، ولم أكن على علم بأنها أصدرت فواتير بملايين اليوروهات لنادي برشلونة، لم يكن لي أي دور".

    وأضاف: "بدءًا من عام 2000، كانت أولى الأعمال التي قمت بها تتكون من بعض مقاطع الفيديو التي أعدوها للجنة الفنية للحكام ومديرها الفني مانويل دياز فيجا. قمت بفوترة مقاطع الفيديو هذه من خلال شركة داسنيل 95 بعد أن أصر والدي على أن أفعل ذلك. إن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي يظهر في أرقام مصلحة الضرائب، بمعنى ما، لا علاقة له بتقاريري. عندما اكتشفت علاقة والدي بنادي برشلونة، طلبت تفسيرًا، لكن والدي راوغني وأخبرني أن الأمر لا يعنيني".

    وتابع: "أنا أحب والدي وقد سامحته وتقبلت كل ما حدث، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن شخصًا متسلطًا وعدوانيًا. الكلمات الدقيقة التي قالها لي عندما اتخذ موقفًا دفاعيًا كانت: وما شأنك أنت بحق الجحيم؟".

    من جانبه، رفض روسيل بشدة فكرة أن نيجريرا كان بإمكانه توجيه المباريات لصالح برشلونة. ونقلت إذاعة كادينا سير عن روسيل قوله: "هذا الرجل، في اللجنة الفنية للحكام، كان تأثيره صفرًا. صفر تمامًا، لم يكن له أي تأثير على الإطلاق. في اللجنة الفنية للحكام، الشخص الوحيد الذي كان يمتلك التأثير هو الرئيس. وتاريخيًا، على مدار هذه السبعين عامًا، لا أعرف ما إذا كان ذلك دائمًا أم في معظم الأوقات، أعلن جميع رؤساء اللجنة الفنية للحكام أنهم مشجعون لريال مدريد. الشخص الوحيد الذي يملك أي تأثير في اللجنة هو الرئيس، وقد كان دائمًا مشجعًا لريال مدريد".

    وتابع: "لنجلس جميعًا ونشاهد المباريات مرة أخرى، سأحب ذلك كثيرًا. ربما لا يرغب بعض الأشخاص هنا في مشاهدتها مجددًا. أنا آسف، لكن في بعض الأحيان لا تفوز، وفي أحيان أخرى تخسر، وعليك أن تتقبل ذلك". كما أفادت التقارير أن روسيل تساءل عن كيفية قيام برشلونة برشوة شخص ما "بمبلغ 250 يورو لكل تقرير؟".

  • «استخلص استنتاجاتك بنفسك»

    Florentino Perez
    Getty Images

    رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز طالب مراراً بتوقيع عقوبات صارمة على برشلونة بسبب المدفوعات

    طالب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مرارًا بمعاقبة برشلونة بشدة بسبب تلك المدفوعات.

    في الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد في نوفمبر 2025، أعلن الرئيس فلورنتينو بيريز أن النادي سيواصل القتال ضد ما يعتبره ظلمًا، قائلًا: "ليس من الطبيعي أن يدفع برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام أكثر من 8 ملايين يورو لمدة 17 عامًا على الأقل، أيًا كان السبب. إنه نائب رئيس لجنة التحكيم، الذي كانت له مهام جوهرية، وهي فترة تتزامن، بمحض الصدفة، مع أفضل نتائج برشلونة في بلادنا".

    وأضاف: "لقد طلب منا الرئيس الحالي للجنة الفنية للحكام فران سوتو طي الصفحة، ويطلب منا أن ننسى قضية نيجريرا. ولكن من سينساها؟ الحقيقة هي أن معظم حكام قضية نيجريرا ما زالوا هناك، وستبقى القضية إلى الأبد".

    كما استخدم بيريز إحصائيات تتعلق بالبطاقات الحمراء كدليل مزعوم على وجود مخالفات، حيث ادعى قائلًا: "سنتفق على أن حالات الطرد تنطوي على أعلى درجة من التقدير الشخصي للحكم. حسنًا، انظروا، في القرن الحادي والعشرين، يمتلك ريال مدريد رصيدًا سلبيًا يبلغ ناقص 2، بواقع 126 بطاقة حمراء ضد فريقنا و124 ضد المنافسين".

    وتابع: "أما رصيد برشلونة فهو موجب 61، بواقع 108 بطاقات حمراء ضدهم، و169 ضد منافسيهم. وفي أوروبا، من ناحية أخرى، لدينا نفس الرصيد تقريبًا، موجب 12 لبرشلونة وموجب 13 لريال مدريد. أما رصيد حالات الطرد خلال حقبة نيجريرا، فقد كان رصيد برشلونة موجب 49 ورصيد ريال مدريد ناقص 1. استخلصوا استنتاجاتكم الخاصة".

    وفي ديسمبر 2025، نفى كل من إرنستو فالفيردي ولويس إنريكي، المدربين السابقين لبرشلونة، أي علم لهما بالتقارير التحكيمية، حيث أصر الأول على أنها لم تكن لتصبح ضرورية على أي حال، نظرًا لقوة فريقه. بينما جادل لويس إنريكي بأن هذا لم يكن أكثر من حالة تقليدية من التبرير بعد الخسارة، وقال المدرب الفائز بالثلاثية: "أنتم تعلمون بالفعل أنه في كرة القدم، عندما تفوز يقولون إن الحكام يساعدونك، وعندما تخسر يقولون إنهم كانوا يضرونك".

    وفي الوقت نفسه، قدم لابورتا حجة مماثلة مؤكدًا أنه لم يتم الحصول على التقارير لتأمين معاملة تفضيلية من الحكام بأي شكل من الأشكال.

    وقال لصحيفة سبورت بعد الإدلاء بشهادته كشاهد: "كان برشلونة محط إعجاب العالم أجمع، ومثالًا ومعيارًا في كرة القدم، لم نكن بحاجة إلى أي خدمات أو مجاملات. أنا لا أعرف نيجريرا ولا أي شخص من دائرته، ولم يكن لي أي اتصال بهم قط. لقد ورثت تلك المدفوعات، وسألت المدير الرياضي، وأخبرونا بمواصلة العمل بالتقارير".

    كما كشف لابورتا أن التقارير الخاصة بفترته الرئاسية الأولى لم تعد موجودة "لأنه كان يتم إتلافها كل خمس سنوات"، موضحًا في الوقت ذاته أن مجلس الإدارة لم يكن على علم بالتقارير لأنها لم تكن تحتاج إلى موافقة المجلس نظرًا لأن المدفوعات الفردية لم تتجاوز 150 ألف يورو، أي ما يعادل 127 ألف جنيه إسترليني أو 169 ألف دولار.

    وفي خطابه بمناسبة عيد الميلاد، تساءل رئيس مدريد بيريز عن السبب الذي جعل أمثال لويس إنريكي وفالفيردي غير مدركين أصلًا لوجود "أغلى التقارير في العالم"، وتساءل استنكاريًا: "من يمكنه أن يصدق أنه تم دفع ملايين اليوروهات مقابل تقارير يبدو أنها كانت عديمة الفائدة؟ لا تنسوا أن قاضي التحقيق في القضية وصفها بأنها فساد ممنهج، وأنه في مقابلات عدة أقر مديرون بأن هذه المدفوعات كانت مفيدة لناديهم. مفيدة كيف؟ بالتأكيد صرح مدربوهم بأنهم لم يكونوا يعرفون شيئًا عن هذه التقارير ولم يكونوا بحاجة إليها".

    كما هاجم بيريز رابطة الدوري الإسباني وزعم أن مدريد هو النادي الوحيد "الذي يقاتل من أجل العدالة"، قائلًا: "من غير المفهوم تمامًا أن تتخلى مؤسسات كرة القدم عن ريال مدريد في هذه المعركة. كيف يمكن للاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، المفترض بهما حماية النزاهة، أن يتصرفا بهذه الطريقة؟ ما الذي يفسر تقاعسهما؟ أثق أننا سنكتشف ذلك يومًا ما. يقع على عاتقهم واجب حماية نزاهة المسابقة وعدم الظهور بمظهر المتواطئ في مثل هذه القضية الخطيرة".

    وأردف: "نحن على يقين من أننا لسنا الوحيدين المتضررين، علاوة على ذلك، من المحتمل أن تكون بعض الأندية قد هبطت نتيجة لقضية نيجريرا. إن نزاهة وكرامة رياضتنا على المحك، وقد تضررت صورة كرة القدم لدينا بشدة، ولذلك يجب أن تتحقق العدالة لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن تطهير وتجديد كرة القدم الإسبانية".

    ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى يرد لابورتا، حيث استغل رئيس برشلونة خطابه في عشاء عيد الميلاد الخاص بالنادي في قاعة بالاو بلوجرانا لاتهام مدريد بأنهم "أولئك الذين يخلطون بين القوة والاستبداد".

    وأصر لابورتا قائلًا: "إنهم يستخدمون ممارسات سيئة وينتهكون كل قواعد السلوك، الأخلاقية والمعنوية وليست الرياضية فحسب"، متهمًا النادي الملكي أيضًا بقيادة حملة تشويه ضد الكتالونيين من خلال "منصة تلفزيونية مخزية لا تفعل شيئًا سوى التقيؤ بالأكاذيب وتسميم الرأي العام باستمرار"، وأضاف رئيس برشلونة: "هذا شيء لن نسمح به".

  • كمية كبيرة من الوثائق

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    AFP

    أرسل ريال مدريد ملفًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أمل أن يمضي التحقيق الآن قدمًا "بأقصى درجات الاستعجال"


    أرسل ريال مدريد ملفًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أمل أن يمضي التحقيق الآن "بأقصى درجات الاستعجال".

    في فبراير 2026، اضطر تيباس مرة أخرى للتطرق إلى حقيقة أن برشلونة لن يواجه أي عقوبات رياضية حتى لو ثبتت إدانته، مصرًا على أن يديه مقيدتان، حيث ادعى قائلًا: "لقد طالبت بفترات تقادم أطول بكثير لهذا النوع من الجرائم". ومع ذلك، جادل تيباس بأنه "من الواضح بالفعل أن برشلونة لم يدفع أموالًا للحكام"، بينما رد على الانطباع السائد بأن مدريد هو من يقود القضية ضد برشلونة بقوله: "كنا أول من ذهب إلى مكتب المدعي العام، وواصلنا العمل في إطار القانون".

    ورغم ذلك، كان ريال مدريد هو من أرسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "كمية كبيرة من الوثائق" المتعلقة بقضية نيجريرا في الأول من أكتوبر. وأضافت الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية أن "مفتشي الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تسلموا أيضًا هذه الوثائق الأخيرة، والتي سيقومون بتقييمها كجزء من مراجعتهم المستمرة للقضية".

    وأصدر ريال مدريد بيانًا خاصًا به، أوضح فيه أن شكواه "تتضمن وثائق وأدلة موسعة حول أحداث ذات خطورة استثنائية، تؤثر بشكل مباشر على نزاهة المسابقة والثقة في منظومة التحكيم".

    وتابع البيان: "يرى نادي ريال مدريد أنه من الضروري، الآن بعد أن أصبحت هذه الوثائق بحوزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن يمضي التحقيق بأقصى درجات الاستعجال حتى يكتمل تمامًا، وأن تتخذ الهيئات المختصة القرارات المناسبة بما يتفق مع خطورة الوقائع المثبتة. سيواصل نادينا التعاون بنشاط مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتخاذ جميع الإجراءات التي تقع في حدود سلطته لتوضيح الأحداث التي يعتبرها غير متوافقة مع مبادئ النزاهة والشفافية واللعب النظيف التي يجب أن تحكم كرة القدم الأوروبية".

    وشعر برشلونة أن تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستلام ملف مدريد قد تم نقله بشكل خاطئ في بعض الأوساط على أنه فتح لتحقيق جديد، ونتيجة لذلك، أصدر النادي بيانًا يتضمن بعض "التوضيحات".

    وجاء في البيان: "لم يفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي إجراءات جديدة ضد نادي برشلونة. لقد بدأت الإجراءات في عام 2023، بتعيين محققين اثنين قاما منذ ذلك الحين باتخاذ الإجراءات التي اعتبراها مناسبة، وقد التزم النادي دائمًا بجميع طلباتهما. هذه الإجراءات لم يُعد فتحها لأنها لم تُغلق أبدًا".

    وأضاف: "يؤكد بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استلام الوثائق المقدمة من ريال مدريد ويشير إلى أن المحققين سيقيمونها في إطار التحقيق القائم. ويشير النص نفسه صراحة، في مناسبتين، إلى تحقيق ومراجعة مستمرين، وبالتالي فهو لا يعلن عن فتح أو إعادة فتح أو إعادة تفعيل لأي إجراءات، ولا يتضمن أي تقييم لمضمون أو قيمة الوثائق المقدمة".

    وتابع البيان: "يعود الأمر للمحققين لتحديد الإجراء، إن وجد، الذي يرونه مناسبًا فيما يتعلق بهذه الوثائق. وحتى اليوم، لم يقدموا أي طلبات جديدة لنادي برشلونة ولم يحيلوا شكوى ريال مدريد إلى النادي. وفي حال قيامهم بذلك، سيرد النادي وفقًا لما يقتضيه الأمر، كما فعل حتى الآن".

    واختتم برشلونة بيانه قائلًا: "وفقًا للتشريعات المعمول بها التي تحكم هذه المسألة، تخضع هذه الإجراءات لنتيجة القضية الجنائية المنظورة حاليًا في إسبانيا وستظل كذلك. ومنذ بدء التحقيق، واصل نادي برشلونة الحصول على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دون أي اعتراض وشارك في مسابقات الاتحاد الأوروبي. ويجدد نادي برشلونة تعاونه الكامل مع السلطات المختصة ويدعو إلى الدقة والصرامة في نقل الأخبار المتعلقة بهذا الإجراء".

  • المقارنة بجوبلز

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    تيباس يتهم مدريد باستخدام أساليب الدعاية نفسها التي اتبعها النازيون

    بعد أقل من شهر من مطالبته لريال مدريد بأنه "قد حان الوقت لخلع الغشاوة عن أعينهم" والتوقف عن إلقاء اللوم باستمرار على الحكام ورابطة الدوري الإسباني بدعوى "التآمر" ضد النادي الملكي، زعم رئيس الرابطة تيباس أن "إدارة النادي تقود أوركسترا من الأبواق الإعلامية وتلفزيون ريال مدريد يقود الغناء".

    وكتب تيباس عبر منصة تويتر: "معزوفتهم دائمًا هي نفسها: اختيار اللقطات التي تناسبهم، وتكرار المظلومية، وتغذية الشكوك، وتوجيه أصابع الاتهام نحو الأعداء. هذا الأسلوب يذكرنا بآليات الدعاية التي استغلها جوزيف جوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية، والمتمثلة في التكرار المنهجي، وصناعة عدو، وإخضاع الحقائق للرواية المسبقة. المقارنة هنا تتعلق بتقنيات الدعاية تلك، وليست بأيديولوجية معينة أو، بطبيعة الحال، بجماهير ريال مدريد".

    وأضاف: "تلفزيون ريال مدريد هو قطعة مركزية في تلك الآلة. أين هو التحليل الكامل للمباريات في كل جولة؟ أين هي الأخطاء المحتملة التي تضر بالأندية الأخرى أو تلك التي تصب في مصلحة ريال مدريد؟ لو طبقوا نفس العدسة المكبرة على كل مباراة، فقد تفسد النتيجة سيناريوهم المعد سلفًا".

    وتابع: "لكن السيناريو يتطلب أن يظهر ريال مدريد دائمًا في دور الضحية. وهكذا يصلون إلى حد التطرف في تقديم حتى الحالات الخالية من الأخطاء على أنها أخطاء، واستخدام قضية نيجريرا كتفسير دائم لأي قرار لا يعجبهم. يتم التعامل مع الشبهة على أنها حقيقة مثبتة، وتُكتب النتيجة قبل أن تبدأ المباراة حتى".

    ورد ريال مدريد بغضب شديد على المقارنة بجوبلز، وللمرة الثانية في أقل من شهر، طالب باستقالة تيباس. وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي لمدريد: "يعتبر نادي ريال مدريد أنه من غير المقبول على الإطلاق ومن الخطورة الاستثنائية أن يلجأ شخص يشغل منصبين على أعلى درجة من المسؤولية في كرة القدم الإسبانية إلى المقارنة بأساليب الدعاية للنظام النازي لتشويه سمعة نادينا وإدارته وقناته التلفزيونية. إن التوضيح بأنه لا يشير إلى الأيديولوجية النازية لا يخفف من الطبيعة المهينة للغاية، والمقززة أخلاقيًا، وغير اللائقة مؤسسيًا لتصريحاته".

    وأضاف البيان: "تشكل هذه التصريحات حلقة أخرى في سلسلة الهجمات المتكررة من قبل خافيير تيباس ضد ريال مدريد ورئيسه ووسائل إعلامه. من غير المقبول أنه يستغل حتى الأسئلة أو المعلومات أو الآراء الصادرة عن صحفيين لا علاقة لهم بالنادي لتوجيه اتهاماته إلينا، ناسبًا إلينا تصرفات أطراف ثالثة لا نتحمل أي مسؤولية عنها. ومن المثير للقلق بشكل خاص أن يستخدم تيباس هذه التصريحات للتشكيك في الإجراءات المشروعة لريال مدريد وتلفزيون ريال مدريد فيما يتعلق بقضية نيجريرا".

    وتابع النادي الملكي: "في ضوء غياب الاستجابة للخطورة الاستثنائية لقضية نيجريرا من قبل المؤسستين اللتين يشغل فيهما خافيير تيباس مناصب بالغة الأهمية، اضطر نادينا إلى التوجه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مباشرة للمطالبة بتوضيح كامل للمدفوعات التي قدمها نادي برشلونة على مر السنين لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام واتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة المسابقات".

    وأردف البيان: "يطالب ريال مدريد أيضًا بإصلاح شامل لمنظومة التحكيم والهياكل الاتحادية للحوكمة والإدارة والإشراف والانضباط، من خلال تجديد الدماء واستبدال أولئك الذين شغلوا مناصب المسؤولية خلال تلك الفترة".

    واستطرد: "ومما له دلالة خاصة أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ونائب رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، وهي منظمة تضم اللجنة الفنية للحكام، يكرس جهوده لتشويه سمعة ريال مدريد بدلًا من العمل، انطلاقًا من مسؤولياته المؤسسية، على توضيح هذه الأحداث الخطيرة للغاية والتجديد الضروري لكرة القدم الإسبانية".

    وأكد البيان: "يُظهر السلوك المتكرر لخافيير تيباس افتقارًا للحياد والاحترام والنزاهة بما لا يتوافق مع مسؤولياته المؤسسية. إن هجماته المستمرة على ريال مدريد وعلى المطالبين بالشفافية والإصلاح تمثل، في نظر نادينا، آفة حقيقية لكرة القدم الإسبانية".

    واختتم ريال مدريد بيانه قائلًا: "لكل هذه الأسباب، يرى ريال مدريد أن التصريحات والسلوكيات المتكررة لخافيير تيباس ستكون غير مقبولة في أي مؤسسة رياضية أوروبية تحكمها مبادئ الاحترام والحياد والنزاهة، وأنها تفقده الأهلية مؤسسيًا للاستمرار في شغل المناصب التي يتولاها. وبناءً على ذلك، يطالب ريال مدريد باستقالته الفورية من منصبه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني ونائب لرئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم".

    ورد تيباس بالقول إنه "فقد القدرة على عد" المرات التي طالب فيها مدريد باستقالته، وكتب قائلًا: "إنهم يخلطون بين الحياد والاستقلالية. منصبي يتطلب الاستقلالية، وليس السلبية في مواجهة الظلم أو الصمت في مواجهة الهجمات المستمرة وغير المتناسبة والمهينة من تلفزيون ريال مدريد وأتباعه على مسابقتنا. يجب على رئيس رابطة الدوري الإسباني الدفاع عنها، بما في ذلك الدفاع عنها ضد قادة ريال مدريد".

    وأضاف: "لقد تحركت رابطة الدوري الإسباني منذ اللحظة الأولى في قضية نيجريرا، وتكرار الادعاء بأننا كنا سلبيين لا يجعله حقيقة. إذا كانوا متأكدين إلى هذا الحد من أن هؤلاء الحكام ما زالوا يعملون تحت تأثير نيجريرا، بعد ثماني سنوات من انتهاء المدفوعات، فما هي الأدلة التي يمتلكونها ضد كل حكم منهم؟ وما هي الشكاوى الفردية التي قدموها إلى الهيئات الوطنية أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ إن المطالبة بمحاسبة نادي برشلونة لا تثبت صحة اتهام موجه ضد كل حكم على حدة، فمقطع الفيديو لا يحل محل الدليل، ووضع الأشخاص في مرمى الاستهداف أمر ينطوي على خطورة هائلة وانعدام للمسؤولية".

    وتابع: "فيما يتعلق بإصلاح التحكيم، فقد تم إحراز تقدم ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به. كنت أود أن نمضي بشكل أسرع وإلى مدى أبعد، لكن لا يمكن للمؤسسات أن تفعل كل ما يريده قادة ريال مدريد بناءً على مصالحهم أو مزاجهم أو وضعهم الرياضي أو علاقاتهم مع نادي برشلونة في أي لحظة معينة، كما لا يمكنها تجاهل الأطراف المعنية الأخرى ودعم الغالبية العظمى من الأندية. الإصلاح لا يعني طاعتهم".

    واختتم تيباس حديثه قائلًا: "خلاصتي هي أنهم يسعون إلى تدمير المسابقة الوطنية. ما لم يحققوه حتى الآن من خلال دوري السوبر الأوروبي، يحاولون تحقيقه برواية مشوهة عبر وسائل إعلامهم وأتباعهم. إنهم يسمون ذلك إصلاحًا وتجديدًا بينما يهاجمون هيبة المسابقة التي يشاركون فيها. كل هذا له اسم واحد: الترهيب، وتغليفه في بيان رسمي لا يحوله إلى إصلاح".