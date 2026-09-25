الشبه في الشكل والأرقام .. أرتيم ستيبانوف | "هالاند الأوكراني" إعصار ضرب الكرة الهولندية!
قد تكون مسيرة أرتيم ستيبانوف لا تزال في بداياتها، لكنها شهدت بالفعل اضطرابات هائلة. فعندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً فقط ويشق طريقه عبر أكاديمية الناشئين في شاختار دونيتسك، اضطر المهاجم وعائلته إلى الفرار من منزلهم في أوكرانيا مع بداية الغزو الروسي الشامل.
وخلال السنوات الأربع التي تلت ذلك، ظل الاستقرار بعيد المنال بالنسبة له. فبعد فشل انتقاله إلى بايرن ميونخ، وجد ستيبانوف النجاح في باير ليفركوزن، وخاض أولى مبارياته الاحترافية في مواجهة ضمن دوري أبطال أوروبا. لكنه في هولندا هو من فرض نفسه بحق، بتسجيله في خمس مباريات متتالية مع فريق أوتريخت الذي يعاني.
وباعتباره مهاجماً طويل القامة وطويل الشعر يهز الشباك، كانت المقارنات مع إيرلينج هالاند أمراً حتمياً، لكن ستيبانوف يشق طريقه الخاص...
حيث بدأ كل شيء
وُلد ستيبانوف في مدينة لوتسك شمال غرب أوكرانيا، وبدأت رحلته مع كرة القدم منذ ولادته تقريبًا في عام 2007. كان والده، رومان، مدربًا لعب لعدة أندية أوكرانية كمهاجم، وركّز خبرته على ابنه. وسرعان ما انضم أرتيم إلى أكاديمية فولين لوتسك، النادي الذي بدأ رومان مسيرته وأنهاها معه، ثم رحل إلى شاختار في سن الثالثة عشرة.
لكن بعد عامين، اختار والده اصطحاب العائلة إلى ألمانيا مع بداية الغزو الروسي. وبعد فترة اختبار استمرت شهرًا، كان بايرن ميونخ على وشك تقديم عقد لستيبانوف، لكن الصفقة انهارت لأسباب ذُكر أنها ذات "طبيعة غير رياضية".
وفي وقت لاحق، ربط أحد أصدقاء العائلة عائلة ستيبانوف بباير ليفركوزن، الذي تعاقد مع أرتيم في صيف عام 2022. وكان نجمًا على الفور. فبعد أن ساهم في تتويج فريق تحت 17 عامًا بلقب الدوري عبر تسجيله 18 هدفًا في 23 مباراة، تمت ترقيته إلى فريق تحت 19 عامًا وواصل تألقه.
انطلاقة كبيرة
سجّل ستيبانوف في كل مباراة بالدوري تقريبًا وقدّم مستويات مبهرة في دوري أبطال أوروبا للشباب، فاستدعاه المدير الفني لليفركوزن تشابي ألونسو إلى الفريق الأول. ورغم أنه بقي بديلًا لم يُستخدَم في الدوري الألماني، فقد خاض أولى مبارياته بديلًا خلال الفوز 5-0 على ريد بُل سالزبورج في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2024.
وقال بعد صافرة النهاية: «الأمر يبدو الآن كأنه حلم. لطالما أردت اللعب في دوري أبطال أوروبا. أنا سعيد جدًا جدًا».
ورغم توتره، تنامت ثقة ستيبانوف بنفسه، وسرعان ما راح يوجّه التعليمات للاعب الوسط المخضرم والقائد جرانيت جاكا. وقال: «أخبرته أين ينبغي أن يقف عند الركلة الركنية. ثم قلت له إنه في موقع جيد. لقد ساعدته».
وكان جاكا قد أُعجب بالفتى الشاب بالفعل، حيث قال: «يمكنك الاطلاع على إحصاءاته مع فريق تحت 19 عامًا. لم يمضِ في ألمانيا وقتًا طويلًا، لكنه اندمج بشكل جيد جدًا ويتحدث الألمانية بطلاقة. هذا أمر مهم جدًا بالنسبة له، أن يفهم الأمور. إنه متواضع للغاية ومستمع جيد. وبالنسبة لعمره، يتمتع ببنية جسدية ضخمة ويعرف كيف يستغلها. كما أنه يعرف تمامًا أين توجد المرمى، وهو أمر بالغ الأهمية لأي مهاجم».
كانت بداية مفعمة بالتفاؤل، لكن لم تلحقها سوى مشاركة قصيرة واحدة أخرى، ضد سبارتا براغ، قبل أن يُعيره ليفركوزن إلى نادي نورنبرج في دوري الدرجة الثانية في صيف 2025. وإذ عجز عن الانطلاق تحت قيادة المدرب ميروسلاف كلوزه، تم إنهاء الصفقة في منتصف الموسم، ورُتّب انتقاله عبر الحدود إلى أوتريخت في فترة الانتقالات الشتوية.
ومع زجّه بشكل شبه فوري في التشكيلة الأساسية لفريق الدوري الهولندي، استغرق الأمر من المراهق بضعة أسابيع ليسجّل هدفه الأول. ولم يقتصر هدفه الأول، وهو ركلة جزاء ضد آز ألكمار، على نيله جائزة رجل المباراة فحسب، بل أطلق أيضًا سلسلة من أربعة أهداف في خمس مباريات.
واقترب أوتريخت من التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي عبر ملحق الدوري الهولندي، إذ سجّل ستيبانوف في نصف النهائي، لكن أياكس تغلّب عليهم بركلات الترجيح في النهائي.
كيف تسير الأمور
وفي أبريل، اتفق أوتريخت وليفركوزن على تمديد الإعارة حتى نهاية موسم 2026-27، والتي تتضمن خيارًا للفريق الهولندي بضم ستيبانوف بشكل نهائي مقابل مليونَي يورو.
وقال ستيبانوف: "أنا معجب حقًا بوجودي هنا. أنا سعيد لأنني بدأت أسجل أكثر في المباريات الأخيرة، رغم أنه عليّ القول إن هذه الأهداف تعود في معظمها إلى فضل الفريق".
وأبدى المدرب الجديد أنتوني كوريا سعادته، قائلًا لـVoetbalPrimeur: "أليس ذلك رائعًا؟ إنه لاعب رائع، وشخص رائع. أعتقد أنه إذا بقي هنا، فسوف يسجل الكثير من الأهداف لنا".
ومنذ عودته من العطلة الصيفية، كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مذهلًا، رغم أن أوتريخت لم يحقق سوى فوز واحد من مبارياته السبع في الدوري الهولندي. فبعد افتتاح الموسم بضربة رأس رائعة في مرمى ألكمار، انزلق ستيبانوف عند القائم الخلفي ليسجل في تعادل مثير 3-3 مع سبارتا في الأسبوع التالي. ثم منح أوتريخت الأمل أمام بطل الدوري آيندهوفن عندما اندفع إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد هدف الافتتاح المبكر، لكنهم خسروا في النهاية 6-1.
وكان قد بدا واعدًا أمام جو أهيد إيجلز رغم تأخر فريقه 3-1 عندما انهالت الأجسام من المدرجات وأجبرت على إيقاف المباراة. وعندما استُكملت المباراة بعد أيام خلف أبواب موصدة، سجل ستيبانوف هدف التعادل لأوتريخت في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.
وأمام إكسلسيور، رفع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا رصيده إلى خمسة أهداف مذهلة في خمس مباريات عندما تخلص من مراقبه بقوته الجسدية ليحول عرضية أرضية داخل الشباك ويفتتح التسجيل ليحقق أوتريخت أول فوز له في الموسم. وقال لـVoetbalPrimeur عن بدايته المشرقة: "لم أتفاجأ بذلك حقًا. أنا أعرف ما أنا قادر عليه".
ولم يكن مفاجئًا أن يُستدعى ستيبانوف إلى منتخب أوكرانيا لأول مرة، لكنه اضطر إلى الانسحاب بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في الشوط الأول من الهزيمة أمام فينورد الأسبوع الماضي.
أبرز نقاط القوة
يبلغ طول ستيبانوف 1,91 مترًا، وهو مهاجم فارع الطول يتمتع بأفضلية طبيعية في الصراعات الهوائية والبدنية، لكنه ليس مجرد مهاجم صريح تقليدي أو قناص داخل المنطقة. فعندما يحتاج أوتريخت إلى إخراج الكرة من منطقته، يتراجع ستيبانوف إلى الخلف أو يتحرك نحو الأطراف لتخفيف الضغط، مستخدمًا جسده للاحتفاظ بالكرة قبل تمريرها إلى أحد زملائه. وإلى جانب لمحات من قدرته الجيدة على المراوغة وسرعته، فإنه يستطيع تجاوز المدافعين وقيادة فريقه نحو الأمام.
يعود الكثير من أهداف ستيبانوف إلى قدرته على قراءة اللعب. فإدراكه الحاد للمساحات وتوقعه لموضع وصول الكرة يتيحان له التمركز في مكان مناسب لإنهاء بسيط داخل المنطقة، وإحداث الفوضى في منطقة الخصم.
وقال كوريا مدرب أوتريخت: «إنه ذكي أمام المرمى، وخطير، ويستخدم جسده. لا يزال بإمكانه تحقيق خطوات هائلة في هذا الجانب، لذا فهو حقًا مهاجم كبير في طور التكوين».
مجال للتحسن
لقد أكّدت مغامراته في الدوري الهولندي الممتاز الإمكانات الهائلة التي أظهرها ستيبانوف على مستوى الفئات السنية مع ليفركوزن. ومع ذلك، لا يزال الوقت مبكرًا بالنسبة للمهاجم الشاب، وعلى الرغم من تسجيله 10 أهداف في 21 مباراة مع أوتريخت، فإنه لا يزال غير مثبت الجدارة.
وقد شكّلت فترة إعارته إلى نورنبرغ، حيث فشل في التسجيل خلال 13 مباراة، صعوبة في التأقلم وكانت بمثابة تذكير بأن التفوق البدني وحده لا يكفي دائمًا للنجاح في بيئات معينة. ففي الدوريات الأقوى، سيتعين عليه بذل مجهود أكبر بعيدًا عن الكرة، كما أن أسلوبه الفني بحاجة إلى مزيد من التطوير، وهو ما أشار إليه حتى زميله داني دي فيت: "إنه يحتفظ بالكرة بثقة، رغم أن الكرة تبتعد عن قدميه كثيرًا في بعض الأحيان."
وكما قال المدافع ماتيس ديدن في مارس: "لا يزال في بعض الأحيان أشبه بالماسة الخام، لكنه بالتأكيد ماسة... إنه يفرض نفسه حقًا."
الخليفة المنتظر... إيرلينج هالاند؟
ربما لم يعودا يتشاركان نفس تسريحة الشعر بعد قصة هالاند الأخيرة، لكن ذلك لن يمنع مقارنة ستيبانوف ببطل مانشستر سيتي. فهو أقصر بقليل فقط من آلة الأهداف النرويجية، لكنه ليس بنفس القوة البدنية أو الهيبة. ورغم أن ستيبانوف أصغر بسبع سنوات، فمن غير الواقعي توقع أن ينمو ليصبح مهاجمًا بنفس القامة والفعالية.
حسه التهديفي وتموضعه الذكي يضفيان مصداقية على هذه المقارنات، كما قال مدرب منتخب أوكرانيا تحت 21 عامًا ديميترو ميخايلينكو قبل عامين: «أعتقد أن أرتيم يقلّد أسلوب لعب هالاند، والنرويجي هو قدوته. ستيبانوف يشبه إرلينج كثيرًا من حيث حجم الجسم والتناسق والسرعة، حتى إنه يمتلك تسريحة شعر مشابهة للنرويجي. أرتيم موهوب جدًا، يتمتع بمواهب بدنية، ويملك تقنية جيدة وفهمًا للعب الهجومي».
ومثل هالاند، يحظى ستيبانوف بمحبة الجميع، إذ اكتسب سمعة كونه «مهرّج المجموعة»، كما قال زميله ديدن لصحيفة De Telegraaf: «إنه يبدو مناسبًا للدور أيضًا. لست بحاجة إلى رقم حلاقه! إنه شخص لطيف حقًا يتمتع بحس فكاهة رائع. فكاهة أوكرانية. لسانه بذيء بعض الشيء، وإلى جانب [الجناح الإسباني] أنخيل ألاركون، يُسمِعان صوتيهما بالإنجليزية المحدودة التي يتحدثان بها. وهذا وحده مضحك».
ماذا بعد؟
انهار ستيبانوف باكيًا على أرض الملعب بعد تعرّضه للإصابة أمام فينورد، وربما كان يدرك بالفعل أن ظهوره الأول مع أوكرانيا سيتعيّن تأجيله. لقد كانت نكسة موجعة لنجم صاعد كان يفتخر بأنه متلهّف للعودة إلى بلاده كي "يُريهم ما أنا قادر على فعله".
وقال عن استدعائه: "كنت أعلم أنه يجب أن أكون هناك. أتعلمون، أنا أعرف أين ينبغي أن أكون. أعرف أنه يجب أن أكون في المنتخب الوطني لأنني أؤدي عملي بشكل جيد جدًا في الوقت الحالي وسأواصل القيام بذلك".
بعقليته وحالته الفنية ونقاط قوته العديدة، لا يشير مسار ستيبانوف إلا نحو الأعلى. حلم اللعب دوليًا مع المنتخب الأول لم يُؤجَّل سوى مؤقتًا. وسواء قاد باير ليفركوزن في نهاية المطاف نحو الأمجاد أو واصل إبهاره في الدوري الهولندي، فإن رحلة المهاجم صنعت لديه نضجًا يفوق سنّه.