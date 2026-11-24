كانت خسارة كفاراتسخيليا وحدها ضربة كبيرة لآمال باريس سان جيرمان في إحراز اللقب للمرة الثالثة تواليًا. وليس من المبالغة إطلاقًا القول إن فريق لويس إنريكي ما كان ليفوز بآخر نسختين من دوري أبطال أوروبا لولا اللاعب الجورجي الذي شُبّه بجورج بست، والذي أحدث تحولًا في الفريق بعد قدومه من نابولي في يناير 2025.

كان كفاراتسخيليا مؤثرًا بصفة خاصة في نجاح الموسم الماضي، إذ استحق لقب أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا بعدما أصبح أول لاعب يساهم بهدف واحد على الأقل في سبع مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية، قبل أن يحصل على ركلة الجزاء الحاسمة التي أدرك منها عثمان ديمبيلي التعادل لباريس سان جيرمان في النهائي أمام آرسنال.

وقال أسطورة هولندا كلارنس سيدورف لـأمازون برايم فيديو آنذاك: «كفاراتسخيليا أفضل لاعب في العالم، ولن يزداد إلا تألقًا. لا أعرف إن كان سيبقى في الجهة اليسرى، لأنه يعرف تمامًا ما عليه فعله في كل موقف. يحمل الفريق على كتفيه في بعض اللحظات، ولهذا تعجبني طريقة تفكيره. يمنح الفريق لاعبًا إضافيًا في وسط الملعب، ويتقدم أيضًا ليصنع الفارق هجوميًا». ولهذا تحديدًا أثارت إصابته ذعرًا في الصحافة الباريسية.

لكن لويس إنريكي أصرّ على امتلاكه ما يكفي من الجودة للتعامل مع غياب كفاراتسخيليا، وكانت المؤشرات الأولى مشجعة، والحق يُقال. فقد كانت النتيجة 1-1 بين باريس سان جيرمان وبرشلونة حين تمزق الرباط الصليبي الأمامي لكفاراتسخيليا قرابة الدقيقة 60 من مواجهتهما في 20 أكتوبر على ملعب بارك دي برانس، ومع ذلك واصل الفريق الباريسي طريقه للفوز 4-2 بفضل أهداف لوكاس هيرنانديز وفيتينيا وفابيان رويز. وبعد أسبوعين، اكتسح فياريال 6-0 على ملعب مادريجال، ما أوحى بأن صناعة الفرص وتسجيل الأهداف لن يشكّلا مشكلة كبيرة لباريس سان جيرمان في غياب كفاراتسخيليا.

لكن غياب دوي أيضًا يجعل الأمر مشكلة قد يعجز حتى لويس إنريكي عن حلها، ما لم يلجأ إلى سوق الانتقالات.