كشف أسطورة مانشستر يونايتد واين روني أنه قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة غريبة في معصمه. وشوهد قائد منتخب إنجلترا السابق وهو يرتدي جبيرة أثناء عمله كمعلق في تغطية نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت. وقد تعرض للإصابة أثناء محاولته صد تسديدة قوية من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد خلال تصوير برنامج تلفزيوني.
ترك بيب جوارديولا مشجعي مانشستر سيتي في حالة ترقب بشأن مستقبله بعد تبادل غامض للكلمات عقب المباراة في ويمبلي، لكن خبيرًا في لغة الجسد يرى أن الكتالوني لم ينتهِ بعد من مسيرته في ملعب الاتحاد. ورغم تجنبه الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بخططه على المدى الطويل، فإن المؤشرات تشير إلى شغف متجدد بدلاً من رحيل وشيك.
كشف بيب جوارديولا أن نجوم فريقه مانشستر سيتي سيُحرمون من تناول "ولو زجاجة جعة واحدة" للاحتفال بتتوّيجهم بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي. وعلى الرغم من حصد ثاني ألقابهم هذا الموسم بالتغلب على تشيلسي في ملعب ويمبلي، يطالب المدير الفني بتركيز تام من لاعبيه مع دخول سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أسبوعه الحاسم والأخير.