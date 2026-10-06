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المباريات الودية
نظرة عامة على المباريات الودية
مباشرشاهده
- على fuboTVالولايات المتحدة الأمريكيةكنداشاهد هنا >
- على TUDNالمكسيكتشيليشاهد هنا >
المباريات الودية، المباريات والنتائج
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الاثنين، 5 أكتوبر
الخميس، 26 مارس
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|3
|Sparta Prague
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|4
|Besiktas
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|5
|Union St.Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3