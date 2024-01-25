دوري أبطال أوروبا
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0 - 7
ن م
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A. Hegerberg 21', 36'S. Daebritz 22', 87'V. Gilles 55'D. Marozsan 79'K. Diani 83'
(ش١ 0-3) (ن م 0-7)

SKN St. Poelten v Lyonالنتائج والإحصائيات,