دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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M. Mikolajova 68'
R. Engesvik 57'N. Anasi 79'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

SKN St. Poelten v ساندفايكينالنتائج والإحصائيات,