كأس ملك إسبانيا
team-logo
0 - 7
ن م
team-logo
خايمي ماتا 19', 68', 85', 88'M. Cardona 74'J. Herzog 77'M. Fuster 90'
(ش١ 0-1) (ن م 0-7)

Ontinena CF v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,