كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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A. Lora 90' + 1'
J. Gonzalez 1'D. Garcia 49'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

Naxara v ميليلاالنتائج والإحصائيات,