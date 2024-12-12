الدوري الأوروبي
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2 - 1
انتهت
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ايدان ناتشمياس 16'نيمانيا ستويتش 69'
روبيتس سافالينكس 52'
(½ 1-0) (انتهت 2-1)

Maccabi Tel Aviv ضد ريجاس فوتبولا سكولاالنتائج والإحصائيات,