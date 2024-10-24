الدوري الأوروبي
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1 - 2
انتهت
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دور تورجمان 81'
جون باتشيكو 19'سيرجيو غوميز 64'
(½ 0-1) (انتهت 1-2)

Maccabi Tel Aviv ضد ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,