دوري أبطال أوروبا
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4 - 1مجم 6 - 2
ن م
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D. Cascarino 43', 51'K. Diani 90' + 1', 90' + 6'
M. Alidou D'Anjou 45'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

Lyon v SL Benficaالنتائج والإحصائيات,