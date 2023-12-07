كأس ملك إسبانيا
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1 - 3
ن م
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S. Corral 61'
B. Garces 58'A. Febas 83'سيرجيو ليون ليمونيس 89'
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

Linares Deportivo v إيلتشيالنتائج والإحصائيات,