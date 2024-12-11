دوري أبطال أوروبا
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0 - 6
ن م
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A. Hegerberg 19'S. Daebritz 24'J. Jackmon 34' (هدف عكسي)W. Renard 49'D. van de Donk 69'يوجيني لي سومر 76'
(ش١ 0-3) (ن م 0-6)

Galatasaray v ليون للسيداتالنتائج والإحصائيات,