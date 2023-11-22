دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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L. Freigang 42'
S. Paralluelo 48', 62'M. Caldentey 59'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

Eintracht Frankfurt v برشلونهالنتائج والإحصائيات,