كأس ملك إسبانيا
team-logo
0 - 10
ن م
team-logo
A. Rebbach 7', 38'روبن دوارتي سانشيز 13'X. Alkain 52', 60'I. Hagi 63', 80'J. Karrikaburu 68', 75', 89'
(ش١ 0-3) (ن م 0-10)

Deportivo Murcia FC v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,