كأس ملك إسبانيا
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0 - 5
ن م
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فيديريكو فالفيردي 5'إدواردو كامافينجا 14'أردا جولر 28', 88'لوكا مودريتش 55'
(ش١ 0-3) (ن م 0-5)

Deportiva Minera v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,