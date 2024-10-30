كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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D. Agudo 45' + 1'
منير الحدادي 42'J. Cruz 52'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

Ciudad Lucena v ليجانيسالنتائج والإحصائيات,