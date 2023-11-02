كأس ملك إسبانيا
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0 - 5
ن م
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مانو تريغيروس 19', 43', 72' (جزاء)J. Pascual 31'A. Baena 74'
(ش١ 0-3) (ن م 0-5)

Chiclana v فياريالالنتائج والإحصائيات,