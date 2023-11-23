دوري أبطال أوروبا
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4 - 1
ن م
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S. Kerr 30', 48', 55'S. Ingle 90' + 1'
T. Greboval 38'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

Chelsea FC Women v Paris FCالنتائج والإحصائيات,