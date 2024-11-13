دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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M. Agnew 22'
M. Hamano 28'A. Lawrence 32'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

Celtic v تشيلسي للسيداتالنتائج والإحصائيات,