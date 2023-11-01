كأس ملك إسبانيا
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3 - 2
ن م
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J. Castedo 15'A. Fernandez 90' + 2'A. Garrido 102'
M. Errahaly 28'F. Cano 74'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2) (و إ 3-2)

CE Andratx v SD Tarazonaالنتائج والإحصائيات,