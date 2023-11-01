كأس ملك إسبانيا
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0 - 4
ن م
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ابدون براتس 25', 33' (جزاء), 76' (جزاء)C. Larin 46'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

CD Boiro v مايوركاالنتائج والإحصائيات,