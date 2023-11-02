كأس ملك إسبانيا
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3 - 0
ن م
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خوسيه ماريا كاليخون 19'S. Weissman 88'فامارا دييدهيو 90'
(ن م 3-0)

Arosa SC v غرناطةالنتائج والإحصائيات,