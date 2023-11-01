كأس ملك إسبانيا
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2 - 0
ن م
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S. Sanchis 114', 120' + 2'
(ش١ 0-0) (ن م 0-0) (و إ 2-0)

ييكلانو v أتلتيكو سانلوكوينو سي إفالنتائج والإحصائيات,